İtalya 20 Yaş Altı Milli Takımı, ne geri dönüş ama! İngiltere karşısında 0-3'ten 3-3'e

İtalya, Rao'nun tehlikeli ataklarıyla maça iyi başladı ancak öne geçen taraf İngiltere oldu: Ndala, Watson'a pas verdi ve Watson ceza sahası sınırından Martinelli'yi geçerek köşeye gönderdi. Azzurrini sarsıldı, ancak 37. dakikada Lavelli'nin kazandığı penaltıyı Herrick'in kurtarmasıyla maçı yeniden dengeleme şansı yakaladılar. Bu hata ölümcül oldu ve ilk yarının sonunda İtalya, Pinto'nun ortasında Watson'ın kafa vuruşuyla bir kez daha gol yedi. İkinci yarıya İtalya daha enerjik başladı ancak 56. ve 58. dakikalar arasında önce Proctor, Rao'nun şutunu mucizevi bir şekilde kurtardı, ardından Heaven köşe vuruşunda kafayla topu ağlara göndererek skoru 3-0'a taşıdı ve maçı bitirmiş gibi görünüyordu. Tabii ki öyle görünüyor, çünkü İtalya asla pes etmez ve yavaş yavaş geri gelir: 65. dakikada Vavassori'nin topu direkten döner, 66. dakikada Lavelli, penaltı hatasını telafi eder ve keskin bir çalımla köşeye attığı golle, kaybedilmiş gibi görünen maçı yeniden canlandırır. 72. dakikada, bir başka Inter yeteneği olan Stabile, köşe vuruşunda topun ortasında topuk vuruşuyla skoru 3-2'ye getirir ve maçın sonlarında, İngiltere'nin direğe çarpan şutunun ardından, bu kez Vavassori'den bir başka topuk vuruşu golü gelir ve Azzurrini'nin muhteşem geri dönüşünü tamamlar.