İtalya 19 Yaş Altı Milli Takımı, Slovakya'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'na doğru iki maçta iki galibiyet aldı: Liberali ve Mosconi öne çıkan isimler oldu

İlk 15 dakika kayda değer bir olay olmadan geçti, ancak 18. dakikada Idrissou, Natali'nin ortasında kafayla direği sıyırdı. Mavi takımın golü 37. dakikada geldi ve maçın kilidini açtı: Hızla ilerleyen forvet topu kontrol etti ve ceza sahasına giren Mosconi'ye pas verdi; Mosconi de topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdi. Aynı Idrissou, beş dakika sonra Lajciak'ı ikinci sarı kartla oyundan attırdı; hakem, Slovakya teknik direktörü Ancic'i de oyundan attı. İlk yarının uzatma dakikalarında, yaz aylarında Milan'dan Catanzaro'ya transfer olan Liberali, sol kanattan gelen topu sol ayağıyla ceza sahası sınırına doğru göndererek skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda, daha önce sarı kart görmüş olan Sala, Blasko'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyundan atılır ve sayı eşitliği yeniden sağlanır, ancak maçın gidişatı değişmez ve 72. dakikada Liberali'nin yerine oyuna giren Coletta, Mosconi'nin sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahası ortasından ağlara göndererek skoru 3-0'a getirir.