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"It’s Coming Home" mu? Michael Owen, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası şansını değerlendiriyor ve Thomas Tuchel’in Gareth Southgate’ten ne kadar “yoğun” bir şekilde ilham aldığını açıklıyor
Altın Kuşak somut bir başarı elde edemedi
Bobby Moore, Geoff Hurst ve 1966'nın efsanevi oyuncularının bıraktığı iz, son altmış yıl boyunca zirveye çok yaklaşmış, ancak ulaşılması zor büyük başarıların peşinde acı verici bir şekilde yetersiz kalmış bir ulusun üzerinde hâlâ büyük bir gölge olarak durmaya devam ediyor.
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallere ulaşılmış, 2021 ve 2024'te üst üste iki kez Avrupa Şampiyonası finallerine çıkılmıştır. İtalya ve İspanya, bu turnuvalarda tüm hayalleri suya düşürmüştür.
Kevin Keegan ve Gary Lineker'dan David Beckham ve Wayne Rooney'e kadar bazı ikonik isimler, Üç Aslan'ı kükrettiremedi; sözde "Altın Nesil" olarak adlandırılan yetenekler, lakaplarına yakışır bir madalya kazanamadan gelip geçti.
Potansiyeli daha somut bir şeye dönüştürme görevi, artık eski Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih teknik direktörü Tuchel'e devredildi. Alman teknik adam, İngiltere'yi bir başka Dünya Kupası'na taşıyacak.
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İngiltere için futbol bir daha evine dönebilecek mi?
Başarıya aç bir taraftar kitlesi arasında umutlar hiç sönmez, ancak rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda futbol bir gün tekrar eski günlerine dönebilecek mi? Bu soru Owen’a yöneltildiğinde, eski Three Lions forveti – Birleşik Krallık’taki en iyi çevrimiçi kumarhaneler adına konuşarak – GOAL’a şunları söyledi: “Geçmişte oldu, gelecekte de olacak. Buna hiç şüphe yok.
“Şahsen bu sefer olacağını düşünmüyorum. Ama bir şansımız var. Şansı olan birçok takım var. Bence bizden daha iyi takımlar var. Bence koşullarla bizden daha iyi başa çıkacak takımlar var. Hiçbir şekilde favori olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak şampiyonluğu kazanabilecek belki altı, belki sekiz takımdan biriyiz. Bir şansımız var, ancak kazanırsak şaşırırım.
“O seviyede olduğumuzu sanmıyorum. Örneğin Fransa kadrosuna bakarsanız, bizimkinden daha iyi. Oyuncular daha iyi. Ancak bunu söylerken, İspanya kadrosuna baktığımda da pek etkilenmiyorum. Ancak birlikte oynama şekilleri inanılmaz. Son turnuvayı nasıl kazandıklarına bakarsanız, kendilerinden daha iyi oynuyorlar, ne demek istediğimi anlarsınız. Grup olarak daha iyi uyum sağlıyorlar. Ve bizim de gerçekten iyi uyum sağlamamızı ummalıyız, çünkü bireysel açıdan bakıldığında, muhtemelen bizden daha iyi olan birkaç takım var.”
Tuchel fazla otoriter mi, yoksa doğru karakterde mi?
Nihai hedeflere ulaşılabilmesi için, sahadaki yeteneklerin saha dışındaki taktiksel zekâ ile desteklenmesi gerekir. Takım içindeki uyum da hayati önem taşır; uyum ve başarıya ulaşmak için birbiriyle uyum içinde olması gereken 26 kişinin egosu, insan yönetimi becerilerini zorlu bir sınava tabi tutar.
Tuchel, yumuşak başlı Southgate'in aksine, oldukça otoriter bir yaklaşımla tanınır, ancak 52 yaşındaki teknik adamın, kapalı kapılar ardındaki kişiliğini tam olarak yansıtmayan bir imaj sergilediği düşünülmektedir.
Owen, Tuchel'in rahatlama ile yoğunluğu birleştirmesi gerektiğine de değindi: “Bence bu konuda oldukça kararlı. Ama bence takım ruhunu büyük ölçüde öne çıkarıyor. Gareth Southgate, o kültürü, o mutluluğu, o takım hissini, o aidiyet duygusunu yaratma konusunda, hangi kelimeleri kullanmak isterseniz, şimdiye kadar gördüklerimize göre büyük bir değişiklikti. Ancak, Tuchel'in de benzer bir kültür, benzer bir takım, benzer bir mutlu soyunma odası oluşturmak istediğini bilen birçok kişiden bunu duydum.
“Yani sahada bir bakıma oldukça çatışmacı bir karakteri olsa da, saha dışında bunu gerçekten yaratmak istediğini düşünüyorum. Bu yüzden çok endişeli değilim. Bence Dünya Kupası'na çok iyi bir teknik direktörle gidiyoruz. Endişeli değilim. Teknik direktörümüzün bize zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence o çok iyi bir teknik direktör.
“Ancak, özellikle farklı kulüplerden gelen bir grup oyuncu olduğunda, bu hayati önem taşıyor. O takım ruhunu, o bağı, o yapıyı ve bunların sizi ne kadar uzağa götürebileceğini her zaman hafife aldık.
“Yıllar boyunca pek çok daha zayıf takım bunu kanıtladı, ancak dünya çapında yıldızlardan oluşan bir takımınız olduğunda buna pek dikkat etmiyoruz, ona pek önem vermiyoruz. Sadece, “O harika bir serbest vuruş yapabilir” ya da “Aniden ortaya çıkıp muhteşem bir gol atabilir” diye odaklanıyorsunuz, çünkü onlar harika oyuncular. Ancak harika oyuncular arasında bile takım ruhuna ihtiyacınız var.”
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İngiltere'nin 2026 kuşağı, 1966'nın kahramanlarını taklit edebilecek mi?
İngiltere, turnuva öncesi antrenmanları ve Florida’daki hazırlık maçları boyunca bu umudu pekiştirdi; Tuchel’in kadrosu, Kuzey Amerika’daki zorlu hava ve saha koşullarına alışmayı başardı.
Bekleyiş artık neredeyse sona erdi. 17 Haziran'da Grup L'nin açılış maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan takımın sadık taraftarları, 2026 kadrosunun 1966'nın efsanevi kadrosunun başarılarını tekrarlayıp tekrarlayamayacağını yakında görecek.