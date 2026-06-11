Bobby Moore, Geoff Hurst ve 1966'nın efsanevi oyuncularının bıraktığı iz, son altmış yıl boyunca zirveye çok yaklaşmış, ancak ulaşılması zor büyük başarıların peşinde acı verici bir şekilde yetersiz kalmış bir ulusun üzerinde hâlâ büyük bir gölge olarak durmaya devam ediyor.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallere ulaşılmış, 2021 ve 2024'te üst üste iki kez Avrupa Şampiyonası finallerine çıkılmıştır. İtalya ve İspanya, bu turnuvalarda tüm hayalleri suya düşürmüştür.

Kevin Keegan ve Gary Lineker'dan David Beckham ve Wayne Rooney'e kadar bazı ikonik isimler, Üç Aslan'ı kükrettiremedi; sözde "Altın Nesil" olarak adlandırılan yetenekler, lakaplarına yakışır bir madalya kazanamadan gelip geçti.

Potansiyeli daha somut bir şeye dönüştürme görevi, artık eski Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih teknik direktörü Tuchel'e devredildi. Alman teknik adam, İngiltere'yi bir başka Dünya Kupası'na taşıyacak.