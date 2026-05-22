"It's Coming Home bir lanet!" - Patrice Evra, İngiltere taraftarlarına şu meşhur tezahüratı söylemeyi bırakırlarsa Dünya Kupası'nı KAZANACAKLARINI söylüyor

Thomas Tuchel, kupa peşinde koşulan altı on yıllık “acı”yı sona erdirme görevini üstlenen isim; eski Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih teknik direktörü, pek çok kişinin zehirli olarak gördüğü bu kadehten içen en son teknik direktör oldu.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda zafer için ciddi bir iddiada bulunacak yeteneğe kesinlikle sahip, ancak bu durum geçmiş turnuvalarda da böyleydi; David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney ve arkadaşlarından oluşan efsanevi "Altın Nesil", potansiyeli daha somut bir şeye dönüştüremedi.

Gareth Southgate, İngiltere'yi tekrar şampiyonlar arasına sokmak ve şövalye unvanına sahip meslektaşı Sir Alf Ramsey'in başarılarını taklit etmek konusunda herkesten daha yakındı, ancak 2018'de Dünya Kupası yarı finalinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve 2021 ile 2024'te arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup oldu.

Tuchel, bu teknik direktörlük bayrağını devraldı ve onu Kuzey Amerika'da dalgalandırarak New York'un dışındaki MetLife Stadyumu'nda yapılacak final mücadelesine kadar taşımayı umuyor. Bu muhteşem gösteri, spor dünyasının en prestijli ödülünün sahiplerini belirleyeceği 19 Temmuz'da gerçekleşecek.