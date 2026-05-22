Çeviri:
"It's Coming Home bir lanet!" - Patrice Evra, İngiltere taraftarlarına şu meşhur tezahüratı söylemeyi bırakırlarsa Dünya Kupası'nı KAZANACAKLARINI söylüyor
Southgate kıl payı başarısız oldu – Tuchel başarabilecek mi?
Thomas Tuchel, kupa peşinde koşulan altı on yıllık “acı”yı sona erdirme görevini üstlenen isim; eski Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih teknik direktörü, pek çok kişinin zehirli olarak gördüğü bu kadehten içen en son teknik direktör oldu.
İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda zafer için ciddi bir iddiada bulunacak yeteneğe kesinlikle sahip, ancak bu durum geçmiş turnuvalarda da böyleydi; David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney ve arkadaşlarından oluşan efsanevi "Altın Nesil", potansiyeli daha somut bir şeye dönüştüremedi.
Gareth Southgate, İngiltere'yi tekrar şampiyonlar arasına sokmak ve şövalye unvanına sahip meslektaşı Sir Alf Ramsey'in başarılarını taklit etmek konusunda herkesten daha yakındı, ancak 2018'de Dünya Kupası yarı finalinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve 2021 ile 2024'te arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup oldu.
Tuchel, bu teknik direktörlük bayrağını devraldı ve onu Kuzey Amerika'da dalgalandırarak New York'un dışındaki MetLife Stadyumu'nda yapılacak final mücadelesine kadar taşımayı umuyor. Bu muhteşem gösteri, spor dünyasının en prestijli ödülünün sahiplerini belirleyeceği 19 Temmuz'da gerçekleşecek.
İngiltere taraftarlarından 'It's Coming Home' şarkısını söylememeleri istendi
İngiltere, dünya şampiyonluğu yolunda büyük bir destek görecek, ancak beklentileri biraz dizginlemeleri – ya da en azından daha makul tutmaları – gerekmiyor mu? Old Trafford’da geçirdiği dönemden dolayı İngiliz taraftar kültürünü çok iyi bilen Evra, durumun böyle olması gerektiğine inanıyor.
81 kez milli formayı giyen eski Fransa milli takım oyuncusu, Stake ile yaptığı röportajda GOAL'a Three Lions'ın Dünya Kupası şansını değerlendirmesi istendiğinde şunları söyledi: "İngiltere her zaman favoridir, ancak yarı finale veya finale çıktıklarında düşüşe geçerler. Yani, iyi bir geçmişleri var, Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'nin iyi oyuncuları var.
“Şimdi Thomas Tuchel'i görelim. Sonunda bir takım gibi görünecekler. İngiliz taraftarlara her zaman söylediğim tek şey, ‘It’s Coming Home’ şarkısını söylememeleri. Bunu söylemeye başladıkları zaman lanet başlıyor! O zaman İngiltere'nin kupayı kazanamayacağını anlıyorum. Eğer ‘It’s Coming Home’ şarkısını söylemezlerse, bence Dünya Kupası'nı kazanacaklar. Bu bir lanet, tıpkı Arsenal'in 22 yıldır yaşadığı gibi.”
Tuchel'i Dünya Kupası kadro seçimi konusunda zorlu kararlar bekliyor
Arsenal, “lanetini” kırdı; “Gunners”, efsanevi “Invincibles” takımının 2003-04 sezonunda birinci ligde tüm sezonu yenilgisiz tamamlamasından bu yana ilk kez bu sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.
Emirates Stadyumu'nun önde gelen isimlerinden birçoğunun Tuchel'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak bu seçimde alınması gereken bir dizi önemli karar var. Bunlardan biri, iki kez Premier Lig şampiyonu olan Trent Alexander-Arnold ile ilgili.
Liverpool altyapısından yetişen oyuncu şu anda Real Madrid'de forma giyiyor, ancak milli takımda kendine yer bulmakta zorlanıyor ve sağ bek pozisyonunda Reece James, Tino Livramento ve Djed Spence gibi isimlerle şiddetli bir rekabet içinde.
Ben White'ın talihsiz bir sakatlık geçirmesi, Alexander-Arnold'un işine yarayacaktır ve Evra, modern bir bekin nasıl olması gerektiğini en iyi şekilde temsil eden bu 27 yaşındaki oyuncunun, yakında ABD'ye doğru yola çıkacak uçakta bir koltuğu hak ettiğine inanıyor.
Eski sol bek, “Trent'i seviyorum. Orta sahada da oynayabilir. Tabii ki Madrid'de kolay bir sezon geçirmemişti ama uyum sağlamak falan gerekiyor. O, asist yapabilen bir oyuncu; o ortalar, o uzun çapraz paslar var. Neden kadroda olmasın?” diye ekledi.
İngiltere, Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor
Tuchel, birkaç saat içinde Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak; kadroya girenler ve kadroya giremeyenler, kaderlerini çoktan öğrendiler – bu süreçte bazı zorlu telefon görüşmeleri de yapıldı.
Kim seçilirse seçilsin, İngiltere bir kez daha turnuvada ilerleme ve taraftarlarını yeniden heyecanlandırma şansını değerlendirmek isteyecektir. Evra'nın tribün şarkı listeleriyle ilgili tavsiyesinin dikkate alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.