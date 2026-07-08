"İsviçreli Joshua Kimmich" özel bir rolde! Dünya Kupası'nda "Tanrı'nın direği" için intikam alınacak mı?

İsviçre’nin bu Dünya Kupası’nda bu kadar ileri gideceğini, açılış maçından sonra pek kimse tahmin edemezdi. Zayıf Katar takımına karşı oynayan İsviçre, uzatma dakikalarında Hamburglu Miro Muheim’ın kendi kalesine attığı golle 1-1’lik beraberliği kabul etmek zorunda kaldı. Kaptan Granit Xhaka, maçın ardından takım arkadaşlarına sert eleştiriler yöneltti ve bu da hararetli tartışmalara yol açtı. Sarı basın gazetesi Blick, “birkaç kaynağa” atıfta bulunarak, bazı oyuncuların Xhaka’nın tavrından “endişe duyduğunu veya kampta kendilerini rahat hissetmediklerini” yazdı; “aşırı olumsuzluk” ve “zehirli bir ortam”dan söz edildi.

Bunu, Xhaka’nın da gol attığı ve sevinç gösterisi sırasında elleriyle konuşan bir ağız taklidi yaptığı Bosna-Hersek’e karşı 4-1’lik galibiyet izledi. AFC Sunderland'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, maçın ardından “Belki de bu tür provokasyonlara, dışarıdan gelen bu görüşlere biraz ihtiyacım var” dedi ve aynı zamanda kariyeri boyunca gösterdiği performansa daha fazla saygı gösterilmesini talep etti: “Bu renkler için, bu ülke için 148 maça çıktım; belki de kadroda böyle bir oyuncunun olmasıyla gurur duyulabilir.”

Xhaka’nın şu anda ne kadar duygusal bir durumda olduğu, Kolombiya’ya karşı penaltı atışlarında kazanılan zaferin ardından da ortaya çıktı. Diğer oyuncular dev bir sevinç çemberi oluştururken, Xhaka tek başına yere çöktü ve ağladı. “Dışarıdan bakıldığında genellikle soğukkanlı görünür,” dedi teknik direktör Murat Yakin. “Ama bugün yumuşak tarafını da gösterdi.”

Oysa Xhaka az kalsın trajik bir figür haline gelecekti: 115. dakikada yaptığı ölümcül top kaybıyla Kolombiya’ya büyük bir gol şansı yarattı, ancak bu fırsat değerlendirilemedi. Penaltı atışlarında Xhaka, biraz da şansın yardımıyla golünü attı. Tıpkı eski Augsburg oyuncusu Ruben Vargas, Zeki Amdouni ve Cedric Itten gibi; Itten de Xhaka’ya benzer şekilde çalkantılı bir dönem yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncu, sadece birkaç hafta önce Fortuna Düsseldorf ile son derece dramatik koşullar altında 3. Lig’e düşmüştü. En iyi başlangıç pozisyonuna rağmen doğrudan küme düşmeye neden olan Fürth’teki feci 0-3 yenilgisinde, o ana kadar attığı 15 golle Fortuna’nın can simidi olan Itten, sarı kart cezasından dolayı forma giyememişti.

Şimdi ise birdenbire dünyanın en büyük futbol sahnesinde başarıya ulaşıyor. Önümüzdeki sezon Itten, Werder Bremen forması giyecek.