Soru: 2014'ten bu yana düzenlenen her büyük turnuvada eleme turuna yükselen iki Avrupa ülkesi hangileridir? Birincisi, 2018 Dünya Şampiyonu ve şu anda muhtemelen dünyanın en iyi takımı olan Fransa. İngiltere değil, İspanya değil, Portekiz değil, Almanya ise hiç değil. Öyleyse ikincisi: İsviçre. Özellikle sadece yaklaşık dokuz milyonluk nüfusu göz önüne alındığında, son derece etkileyici bir seri.
Çeviri:
“İsviçreli Joshua Kimmich” ile “Tanrı’nın Direği” travmasına karşı: İsviçre, Dünya Kupası’nda intikam peşinde
Son altı turnuvada İsviçre milli takımı iki kez çeyrek finale, dört kez de son 16 turuna yükseldi. Takımın turnuvadan elenmesi genellikle dramatik bir şekilde gerçekleşti: Üç kez penaltı atışlarında ve bu etkileyici serinin başlangıcında, 2014 Dünya Kupası’nda uzatmaların ardından son 16 turunda, daha sonra finale yükselen Arjantin’e karşı.
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Blerim Dzemaili, 2014 yılında “Tanrı’nın direği” karşısında başarısız oldu
Angel Di Maria, o maçta 118. dakikada Arjantin'i öne geçirmişti; ardından Blerim Dzemaili, skoru eşitleme konusunda büyük bir fırsatı kaçırdı. Efsanevi teknik direktör Ottmar Hitzfeld'in son maçında, kısa mesafeden tamamen boş pozisyonda kafayla vurduğu top direğe çarptı, oradan da dizine sekti ve ardından kalenin hemen yanına düştü.
Sadece İsviçreli televizyon yorumcusu değil, herkes buna inanamadı. “Top geliyor, fırsat, gol!” diye bağırdı o zamanlar Sascha Rufer, ancak biraz aceleci davranmıştı. “Hayır, hayır, hayır! Lütfen olmasın, lütfen olmasın! Böyle bir şey olamaz! Tanrım, top direğe çarpıyor! Bu mümkün olamaz!” Arjantinli Ole gazetesi ise, Diego Armando Maradona’nın “Tanrı’nın Eli”ne atıfta bulunarak Sao Paulo’daki kirişlere “Tanrı’nın Direği” adını takmıştı.
On iki yıl sonra, şimdi intikam için büyük bir fırsat var. Kolombiya’ya karşı penaltı atışlarında galip gelen İsviçre, 1954’ten bu yana ilk kez bir Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi ve Pazar gecesi Arjantin ile karşılaşacak. Hem de tam da Arjantin!
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İsviçre'nin Dünya Kupası'ndaki durumu: Granit Xhaka yüzünden "zehirli ortam" mı?
İsviçre’nin bu Dünya Kupası’nda bu kadar ileri gideceğini, açılış maçından sonra pek kimse tahmin edemezdi. Zayıf Katar takımına karşı oynayan İsviçre, uzatma dakikalarında Hamburglu Miro Muheim’ın kendi kalesine attığı golle 1-1’lik beraberliği kabul etmek zorunda kaldı. Kaptan Granit Xhaka, maçın ardından takım arkadaşlarına sert eleştiriler yöneltti ve bu da hararetli tartışmalara yol açtı. Sarı basın gazetesi Blick, “birkaç kaynağa” atıfta bulunarak, bazı oyuncuların Xhaka’nın tavrından “endişe duyduğunu veya kampta kendilerini rahat hissetmediklerini” yazdı; “aşırı olumsuzluk” ve “zehirli bir ortam”dan söz edildi.
Bunu, Xhaka’nın da gol attığı ve sevinç gösterisi sırasında elleriyle konuşan bir ağız taklidi yaptığı Bosna-Hersek’e karşı 4-1’lik galibiyet izledi. AFC Sunderland'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, maçın ardından “Belki de bu tür provokasyonlara, dışarıdan gelen bu görüşlere biraz ihtiyacım var” dedi ve aynı zamanda kariyeri boyunca gösterdiği performansa daha fazla saygı gösterilmesini talep etti: “Bu renkler için, bu ülke için 148 maça çıktım; belki de kadroda böyle bir oyuncunun olmasıyla gurur duyulabilir.”
Xhaka’nın şu anda ne kadar duygusal bir durumda olduğu, Kolombiya’ya karşı penaltı atışlarında kazanılan zaferin ardından da ortaya çıktı. Diğer oyuncular dev bir sevinç çemberi oluştururken, Xhaka tek başına yere çöktü ve ağladı. “Dışarıdan bakıldığında genellikle soğukkanlı görünür,” dedi teknik direktör Murat Yakin. “Ama bugün yumuşak tarafını da gösterdi.”
Oysa Xhaka az kalsın trajik bir figür haline gelecekti: 115. dakikada yaptığı ölümcül bir top kaybıyla Kolombiya’ya büyük bir gol şansı yarattı, ancak bu fırsat değerlendirilemedi. Penaltı atışlarında Xhaka, biraz da şansın yardımıyla golünü attı. Tıpkı eski Augsburg oyuncusu Ruben Vargas, Zeki Amdouni ve Cedric Itten gibi; Itten de Xhaka'ya benzer şekilde çalkantılı bir dönem yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncu, sadece birkaç hafta önce Fortuna Düsseldorf ile son derece dramatik koşullar altında 3. Lig'e düşmüştü. En iyi başlangıç pozisyonuna rağmen doğrudan küme düşmeye neden olan Fürth’teki feci 0-3 yenilgisinde, o ana kadar attığı 15 golle Fortuna’nın can simidi olan Itten, sarı kart cezasından dolayı forma giyememişti.
Şimdi ise birdenbire dünyanın en büyük futbol sahnesinde başarıya ulaşıyor. Önümüzdeki sezon Itten, Werder Bremen forması giyecek.
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Denis Zakaria, "İsviçreli Joshua Kimmich" olarak
Ancak bu Dünya Kupası’nda İsviçre kadrosundaki en ilginç isim Denis Zakaria’dır. Aslen orta saha oyuncusu olan Zakaria, geçici olarak sağ bek pozisyonunda oynuyor; bir nevi “İsviçreli Joshua Kimmich” diyebiliriz. Hem milli takımda hem de Borussia Mönchengladbach, Juventus Torino, Chelsea FC ve AS Monaco gibi kulüplerinde oynadığı süre boyunca Zakaria, Yakin'in Dünya Kupası'nın Katar maçıyla başlayan ilk maçında onu bu pozisyonda denemeden önce hiç sağ bek olarak ilk 11'de yer almamıştı.
29 yaşındaki oyuncu iyi bir performans sergiledi, ancak daha sonra tekrar yedek kulübesine çekildi. Grup aşamasının geri kalan iki maçında Yakin, sağ bek pozisyonunda sırasıyla Silvan Widmer ve Luca Jaquez’e şans verdi. Cezire Turu’nda Cezayir’e karşı oynanan maç (2-0) öncesinde her ikisi de fiziksel sorunlarla boğuşurken, Zakaria ilk 11’e geri döndü ve özellikle hücumda etkileyici bir performans sergiledi. Kolombiya karşısında ise zorlu rakibi Luis Diaz’ı genel olarak iyi kontrol altında tuttu.
Ancak bu nefes kesen maçın en göze çarpan ismi, penaltı atışlarında Cucho Hernandez’in vuruşunu kurtaran Borussia Dortmund’lu kaleci Gregor Kobel oldu. Genel olarak İsviçre özellikle savunmada ikna edici bir performans sergiledi; hücumda ise pek bir şey yapamadı, ki bu durumun bir nedeni de bu turnuvanın en göz alıcı İsviçreli oyuncusunun sakatlığıydı: SC Freiburg’dan Johan Manzambi son antrenmanda dizinde bir ezilme yaşadı ve muhtemelen Arjantin ile oynanacak maçı kaçıracak.
Ayrıca, 2014'teki karşılaşmada da forma giymiş üç oyuncu kadroda yer alıyor: Süperstar Lionel Messi, Xhaka ve şu anda kulüpsüz olan Ricardo Rodriguez. İsviçre için bu başarılı rövanş maçı sadece bir ara adım olmalı. “Dünya Kupası şampiyonluğundan bahsetmek için henüz çok erken,” dedi stoper Manuel Akanji, Kolombiya galibiyetinin ardından; ancak hemen ardından şöyle devam etti: “İkinci olmaktan memnun değiliz. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz.”
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