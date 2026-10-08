İsviçreli Granit Xhaka bedelini ödüyor! Sunderland kaptanına sahte Covid-19 sertifikası nedeniyle iki yıl ertelenmiş ceza ve para cezası verildi

Xhaka, Covid-19 aşı statüsüne ilişkin uzun süredir devam eden soruşturmanın hukuki sonuçlarıyla ilgili sessizliğini resmen bozdu. Şu anda hem kulübü Sunderland'ın hem de İsviçre Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 34 yaşındaki oyuncu, iki yıllık ertelenmiş hapis cezası aldığını açıkladı. Dava, pandeminin en yoğun döneminde sahte bir aşı belgesi edinme kararından kaynaklanıyor; bu eylemi artık kendi ülkesindeki yetkililere tamamen kabul etmiş durumda.

Eski Arsenal yıldızı, Instagram'daki takipçilerine yazdığı mesajda, Lucerne Savcılığı tarafından verilen karara ilişkin şeffaflık sağladı. Xhaka, geçen ay İsviçre basınındaki haberlerde ortaya çıkan davanın ayrıntılarını anlattığı Instagram paylaşımında, "Kararı kabul ediyorum ve sorumluluğu üstleniyorum" diye yazdı.

Swissinfo'nun aktardığı ayrıntılar, para cezasının her biri 3.000 İsviçre frangı olan 50 günlük oran şeklinde yapılandırıldığını netleştiriyor. Kritik olarak, ceza ertelenmiş durumda; bu da Xhaka'nın iki yıllık denetim süresi içinde başka bir suç işlemediği takdirde altı haneli meblağı ödemek zorunda kalmayacağı ya da başka bir hukuki işlemle karşılaşmayacağı anlamına geliyor. Oyuncu, soruşturmacılara kapsamlı bir ifade verdiğini ve böylece bölgede bu sahte belgelerin dağıtımını kolaylaştırdığından şüphelenilen yerel bir sağlık çalışanına yönelik daha geniş kapsamlı soruşturmalarına yardımcı olduğunu doğruladı.