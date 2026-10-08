Getty Images Sport
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İsviçreli Granit Xhaka bedelini ödüyor! Sunderland kaptanına sahte Covid-19 sertifikası nedeniyle iki yıl ertelenmiş ceza ve para cezası verildi
Hukuki çözüm ve kamuoyu önünde kabul
Xhaka, Covid-19 aşı statüsüne ilişkin uzun süredir devam eden soruşturmanın hukuki sonuçlarıyla ilgili sessizliğini resmen bozdu. Şu anda hem kulübü Sunderland'ın hem de İsviçre Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 34 yaşındaki oyuncu, iki yıllık ertelenmiş hapis cezası aldığını açıkladı. Dava, pandeminin en yoğun döneminde sahte bir aşı belgesi edinme kararından kaynaklanıyor; bu eylemi artık kendi ülkesindeki yetkililere tamamen kabul etmiş durumda.
Eski Arsenal yıldızı, Instagram'daki takipçilerine yazdığı mesajda, Lucerne Savcılığı tarafından verilen karara ilişkin şeffaflık sağladı. Xhaka, geçen ay İsviçre basınındaki haberlerde ortaya çıkan davanın ayrıntılarını anlattığı Instagram paylaşımında, "Kararı kabul ediyorum ve sorumluluğu üstleniyorum" diye yazdı.
Swissinfo'nun aktardığı ayrıntılar, para cezasının her biri 3.000 İsviçre frangı olan 50 günlük oran şeklinde yapılandırıldığını netleştiriyor. Kritik olarak, ceza ertelenmiş durumda; bu da Xhaka'nın iki yıllık denetim süresi içinde başka bir suç işlemediği takdirde altı haneli meblağı ödemek zorunda kalmayacağı ya da başka bir hukuki işlemle karşılaşmayacağı anlamına geliyor. Oyuncu, soruşturmacılara kapsamlı bir ifade verdiğini ve böylece bölgede bu sahte belgelerin dağıtımını kolaylaştırdığından şüphelenilen yerel bir sağlık çalışanına yönelik daha geniş kapsamlı soruşturmalarına yardımcı olduğunu doğruladı.
- AFP
Uluslararası ve kulüp yükümlülükleri üzerindeki etkisi
Skandalın zamanlaması, İsviçre milli takımı için son maç döneminde aksatıcı oldu. Xhaka, son iki hafta içinde oynanan dört Uluslar Ligi maçında kadronun dikkat çeken eksiklerinden biriydi ve bu dönemi savcılık makamlarıyla doğrudan görüşmek için kullandı.
Etkili kaptanlarının yokluğuna rağmen İsviçre son derece iyi bir performans sergiledi ve ikinci kademe grubundaki dört maçının tamamını kazandı. Federasyon ile oyuncu, hukuki sürece odaklanabilmesi için kadrodan çekilmesinin gerekli olduğu konusunda fikir birliğine vardı; böylece soruşturma arka planda sonucuna ulaşırken takımın da sahaya odaklanması sağlandı.
Xhaka'nın şu anki kulübü Sunderland, söz konusu olayların onun Stadium of Light'a gelmesinden yıllar önce yaşandığını belirterek tartışmadan uzak durdu. Orta saha oyuncusu, Bayer Leverkusen'de Almanya'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 2025'te Sunderland'e katıldı, ancak sahte belge 2022 sezonunda, kendisi hâlâ Arsenal orta sahasının değişmez isimlerinden biriyken alındı.
"Hata" için motivasyonlar ve pişmanlık
Xhaka, resmi aşılama protokollerini neden bypass etmeyi tercih ettiğine ilişkin açık sözlü davrandı. Daha önceki açıklamalarında, 2022 sezonunda tıbbi gereklilikler konusunda derin bir güvensizlik ve kaygı hissettiğini kabul etmişti. O dönemde kendisini "çalkantılı bir duygusal durum" içinde olarak tanımladı ve bunun muhakeme hatasına yol açtığını söyledi. Tıp profesyonelleri aracılığıyla netlik aramak yerine bir sertifika almayı tercih ederek, şimdi derin pişmanlık duyduğu bir kestirme yola başvurduğunu kabul etti. Tüm bu süreci, şimdi hem maddi hem de hukuki bedelini ödediği önemli bir hata olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
İsviçre futbolunu vuran daha geniş bir skandal
Xhaka'nın davranışlarına ilişkin soruşturma, İsviçre Milli Takımı yapılanması içinde münferit bir olay olmadı; zira "aşı meselesi", futbol federasyonu için daha geniş bir ahlaki skandala dönüştü. Xhaka'nın olaya karıştığının kamuoyunca öğrenilmesinden kısa süre sonra, kadrodaki ikinci bir kilit isim de benzer faaliyetlerle bağlantılı bulundu. Atlanta United forveti Breel Embolo'nun da, farklı kanallar üzerinden sahte belgeler temin ettiğinin ortaya çıkmasının ardından milli takım kampından çıkarıldığı belirtildi.
Embolo'nun durumunda, 2021'de kendi belgelerini temin etmek için Hells Angels çetesinin üyeleriyle temas kurduğu iddiaları yer aldı ve bu da 2025'in sonlarında oyuncu hakkında bir mahkeme kararına yol açtı.
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