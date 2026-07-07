İsviçre penaltı atışlarında galip geldi! Ruben Vargas’ın penaltısı, Kolombiya ile oynanan berbat maçı belirledi; Murat Yakin’in takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile karşılaşacak

İlk 45 dakika neredeyse tamamen heyecansız geçti; iki takımın rakip ceza sahası içindeki toplam top dokunuş sayısı sadece dokuzdu, ancak ikinci yarı tartışmasız daha da kötüydü. Hiçbir takım gol atabilecek gibi görünmüyordu ve son üçte bir bölgedeki acı verici kalite eksikliği, Luis Suárez’in korkunç bir şekilde yanına kaçan şutuyla en iyi şekilde özetlenebilir; o, bunu topun zıplamasına bağlamaya çalışsa da, gerçekte topa tamamen yanlış vurmuştu.

Ancak uzatmalarda, bazı yedek oyuncuların varlığını hissettirmeye başlamasıyla maç biraz canlandı. Etkisiz kalan James Rodriguez’in yerine oyuna giren Juan Quintero’nun verdiği cazip bir köşe vuruşunda Jhon Lucumi topu direğe çarptırırken, Zeki Amdouni de oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra Camilo Vargas’ı zor bir kurtarışa zorladı.

Bir başka yedek oyuncu olan Jaminton Campaz da Kolombiya’ya galibiyeti getirecek altın değerinde bir fırsat yakaladı; ancak maçın bitimine sadece beş dakika kala, İsviçre savunmasının topu uzaklaştırmada yaptığı hatanın ardından sekiz yarda mesafeden topu üst direğin üzerinden dışarıya attı. Bu kaçırılan gol inanılmaz derecede pahalıya mal oldu; İsviçre, penaltı atışlarını kazanarak Arjantin ile çeyrek finalde karşılaşmaya hak kazandı.