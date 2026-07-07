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İsviçre penaltı atışlarında galip geldi! Ruben Vargas’ın penaltısı, Kolombiya ile oynanan berbat maçı belirledi; Murat Yakin’in takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile karşılaşacak
Kolombiya, Jaminton Campaz’ın son dakikada kaçırdığı golün bedelini ödüyor
İlk 45 dakika neredeyse tamamen heyecansız geçti; iki takımın rakip ceza sahası içindeki toplam top dokunuş sayısı sadece dokuzdu, ancak ikinci yarı tartışmasız daha da kötüydü. Hiçbir takım gol atabilecek gibi görünmüyordu ve son üçte bir bölgedeki acı verici kalite eksikliği, Luis Suárez’in korkunç bir şekilde yanına kaçan şutuyla en iyi şekilde özetlenebilir; o, bunu topun zıplamasına bağlamaya çalışsa da, gerçekte topa tamamen yanlış vurmuştu.
Ancak uzatmalarda, bazı yedek oyuncuların varlığını hissettirmeye başlamasıyla maç biraz canlandı. Etkisiz kalan James Rodriguez’in yerine oyuna giren Juan Quintero’nun verdiği cazip bir köşe vuruşunda Jhon Lucumi topu direğe çarptırırken, Zeki Amdouni de oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra Camilo Vargas’ı zor bir kurtarışa zorladı.
Bir başka yedek oyuncu olan Jaminton Campaz da Kolombiya’ya galibiyeti getirecek altın değerinde bir fırsat yakaladı; ancak maçın bitimine sadece beş dakika kala, İsviçre savunmasının topu uzaklaştırmada yaptığı hatanın ardından sekiz yarda mesafeden topu üst direğin üzerinden dışarıya attı. Bu kaçırılan gol inanılmaz derecede pahalıya mal oldu; İsviçre, penaltı atışlarını kazanarak Arjantin ile çeyrek finalde karşılaşmaya hak kazandı.
- Getty Images Sport
En Değerli Oyuncu
Gerçekten etkileyici bir performans sergileyen oyuncunun olmadığı bu maçta, MVP olarak Ruben Vargas’ı seçiyoruz; çünkü sakatlığı nedeniyle maçta rol alması hiç beklenmiyordu. Ancak Vargas, 92. dakikada oyuna girmekle kalmadı, aynı zamanda penaltıyı gole çevirerek İsviçre’nin 1954’te Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmesini sağlayan belirleyici bir katkı yaptı.
- Getty Images
En büyük kaybeden
Luis Diaz için içtenlikle üzülmemek zor. Bayern Münih’in kanat oyuncusu, Ballon d’Or’un ciddi bir adayı olarak Kuzey Amerika’ya gelmişti ve Kolombiya’nın son 16’ya yükselmesinde rol oynadı. Ancak Dünya Kupası’nda Diaz’ın en iyi halini hiçbir zaman tam anlamıyla göremedik. Vancouver’da ara sıra tehlikeli pozisyonlar yarattı ve penaltı atışını gole çevirdi; ancak Kolombiya’nın elenmesinin ardından neden gözyaşlarına boğulduğunu herkes gayet iyi anlayabilirdi. Bu, tam da Diaz’ın takımının lehine sonuçlandırmasını beklediği türden bir maçtı ve ülkesi ona en çok ihtiyaç duyduğu anda beklenen performansı gösteremedi.
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