Her iki takımın da son 16 turuna kadar sergilediği performans göz önüne alındığında, son 16 turunun son maçında çekişmeli ve gergin bir karşılaşma bekleniyordu. Ancak ilk 45 dakika neredeyse tamamen heyecansız geçti; iki takımın rakip ceza sahası içindeki toplam top dokunuş sayısı sadece dokuzdu.

İnanılmaz bir şekilde, ikinci yarı ilk yarıdan bile daha kötüydü. Her iki takım da gol atabilecek gibi görünmüyordu ve son üçte bir sahadaki kalite eksikliği, Luis Suarez’in korkunç bir vuruşuyla en iyi şekilde özetlenebilir. Suarez, bu vuruşu topun zıplamasına bağlamaya çalışsa da, gerçekte topa tamamen yanlış vurmuştu.

Ancak uzatmalarda, bazı yedek oyuncuların varlığını hissettirmeye başlamasıyla maç biraz canlandı. Etkisiz kalan James Rodriguez’in yerine oyuna giren Juan Quintero’nun attığı cazip bir köşe vuruşunda Jhon Lucumi topu direğe çarptırırken, Zeki Amdouni de oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra Camilo Vargas’ı zorladı.

Bir başka yedek oyuncu olan Jaminton Campaz da Kolombiya’ya galibiyeti getirecek altın değerinde bir fırsat yakaladı; ancak maçın bitimine sadece beş dakika kala, İsviçre savunmasının topu uzaklaştırmada yaptığı hatanın ardından sekiz yard mesafeden topu üst direğin üzerinden dışarıya attı. Bu kaçırılan gol inanılmaz derecede pahalıya mal oldu; İsviçre, penaltı atışlarını kazanarak Arjantin ile çeyrek finalde karşılaşmaya hak kazandı.