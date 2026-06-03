İsviçre'nin yıldız forveti Breel Embolo'nun vize sorunu nedeniyle Dünya Kupası için ABD'ye seyahat etmesinin engellenmesi şok yarattı

İsviçre milli takımı, Salı sabahı Breel Embolo’nun ESTA izninin – ABD’ye giriş yapan yabancı ziyaretçiler için kullanılan otomatik sistem – idari incelemeye alındığının ortaya çıkmasıyla büyük bir darbe aldı. 2026 finallerine hazırlanan İsviçre kadrosu için 29 yaşındaki oyuncunun hücum mekanizmasının hayati bir parçası olarak görülmesi nedeniyle bu haber, takımda şok etkisi yarattı.

İsviçre Federasyonu, bu aksaklığın zaman çizelgesini açıklayan ayrıntılı bir bildiri yayınlayarak şunları söyledi: "Maalesef Breel Embolo şu anda takımla birlikte ABD'ye seyahat edemiyor. ESTA izni bu sabaha kadar onaylanmıştı. Ancak saat 10:30'da, ESTA başvurusunun yeniden incelemeye alındığı konusunda bilgilendirildik."