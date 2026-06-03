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İsviçre'nin yıldız forveti Breel Embolo'nun vize sorunu nedeniyle Dünya Kupası için ABD'ye seyahat etmesinin engellenmesi şok yarattı
Vize sorunları Embolo'nun seyahatini engelledi
İsviçre milli takımı, Salı sabahı Breel Embolo’nun ESTA izninin – ABD’ye giriş yapan yabancı ziyaretçiler için kullanılan otomatik sistem – idari incelemeye alındığının ortaya çıkmasıyla büyük bir darbe aldı. 2026 finallerine hazırlanan İsviçre kadrosu için 29 yaşındaki oyuncunun hücum mekanizmasının hayati bir parçası olarak görülmesi nedeniyle bu haber, takımda şok etkisi yarattı.
İsviçre Federasyonu, bu aksaklığın zaman çizelgesini açıklayan ayrıntılı bir bildiri yayınlayarak şunları söyledi: "Maalesef Breel Embolo şu anda takımla birlikte ABD'ye seyahat edemiyor. ESTA izni bu sabaha kadar onaylanmıştı. Ancak saat 10:30'da, ESTA başvurusunun yeniden incelemeye alındığı konusunda bilgilendirildik."
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Embolo'nun vize sorununun yeniden gündeme gelmesinin nedeni
Embolo’nun ABD’ye giriş izninin ani olarak yeniden incelenmesi, birkaç yıl öncesine dayanan bir hukuki meseleden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Rennes’in forvet oyuncusu, 2018 yılında Basel’de yaşanan bir kavgaya karışmış ve bu olay, 2023 yılında bir İsviçre mahkemesinin karar vermesine yol açmıştı. Embolo, olayın ardından çok sayıda tehditlerde bulunmaktan suçlu bulunmuş ve ertelenmiş para cezasına çarptırılmıştı.
Forvet, 2025 yılının Haziran ayında Meksika ve ABD ile oynanan bir dizi hazırlık maçı için daha önce sorunsuz bir şekilde ABD'ye giriş yapmıştı, ancak karara itiraz etmeme yönünde alınan son karar, hükmü kesinleştirdi. Bu kesinleşen hukuki durum, ABD göçmenlik sisteminde alarm zillerini çaldırmış ve turnuvanın başlamasına sadece birkaç gün kala mevcut çıkmaza yol açmış görünüyor.
Federasyon, sorunun çözüleceğine dair umudunu koruyor
Bu aksiliklere rağmen, İsviçre Futbol Federasyonu, yıldız oyuncusunun açılış maçı öncesinde kampa katılabileceğine dair iyimserliğini koruyor. Yetkililerin, idari engelleri aşmak ve forvetin kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası turnuvasına katılabilmesini sağlamak için ilgili ABD makamlarıyla sürekli görüşme halinde olduğu bildiriliyor.
Federasyon resmi açıklamasında, "Şu anda ilgili yetkililerle temas halindeyiz ve Breel'in ya bugün ilerleyen saatlerde takıma katılmasını ya da yarın yola çıkıp takıma katılmasını bekliyoruz" dedi. Takımın sosyal medya hesapları da dayanışma göstererek, takım uçağından çekilmiş bir fotoğrafı "Bir koltuk boş, ama uzun sürmeyecek. Yakında görüşürüz Breel Embolo" mesajıyla paylaştı.
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İsviçre için kritik bir ay
İsviçre, 13 Haziran'da Santa Clara'da Katar ile oynayacağı maçla grup aşamasına başlayacak. Inglewood'da Bosna-Hersek ve Vancouver'da ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada ile oynayacağı diğer maçlar göz önüne alındığında, her antrenman seansı hayati önem taşıyor. Milli takımda 85 maçta 23 gol atan Embolo, Yakin'in bu kritik karşılaşmalar için hazırladığı taktik planlarda vazgeçilmez bir isim.