Radarların dışında, spot ışıklarından uzak, en ileri gidecek takımlar arasında hiç adı geçmeyen bir takım. İsviçre, Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olmaya aday; çok az kişinin beklediği, ancak herkesi şaşırtarak çok ileri gidebilecek bir outsider. Son büyük uluslararası turnuvalarda elde ettiği mükemmel sonuçların ardından, Murat Yakin'in takımı Katar, Bosna ve Kanada ile birlikte grubu kazanmanın favorisi. İkinci aşamadan itibaren ise İsviçreli oyuncular herkese zorluk çıkarabilir ve büyük takımların baş belası olduğunu kanıtlayabilir.
Çeviri:
İsviçre'nin devleri alt eden takımı: Akanji ve Ndoye'den Jashari'ye, işte Dünya Kupası'nın "sürpriz takımı"
Deneyim ve gençlik, yıldızlar ve destekçiler: İsviçre, 2026 Dünya Kupası’na yüksek beklentilerle ve herkesi şaşırtacak büyük bir potansiyelle geliyor. Milli takımdan ayrılan Sommer’in yokluğunda, kalede ilk kez Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alacak olan Kobel görev alacak. Savunmanın lideri, şampiyonluğun tadını yeni tadan ve nasıl kazanılacağını bilen Akanji; onun yanında ise Elvedi yer alıyor. Kanatlarda eski "İtalyanlar" Widmer ve Ricardo Rodriguez yer alırken, önlerinde Ndoye ve Okafor gibi iki hızlı forvet bulunuyor; bu iki oyuncu da Serie A'da forma giymiş.
Orta sahada, milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Xhaka'nın ustaca liderliği var; yanında ise İsviçre'yi zirveye taşımak için her şeye hazır birçok yardımcı var. Eski Juve oyuncusu Zakaria'dan Freuler'e, Aebischer'den Milanlı Jashari'ye kadar, hem kalite hem de nicelik var. Geleceğin yıldızı, Freiburg formasıyla hayran bırakan ve şimdiden Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren 20 yaşındaki Manzambi. Forvet hattında İsviçre milli takımı "hafif" bir kadroya sahip olsa da, büyük maçlarda güvenilir bir isim olan Embolo'nun uluslararası tecrübesine güvenebilir.
Büyük sıçramaya hazır, eksiksiz bir takım. Ve zamanlama da çok uygun: İsviçreli oyuncular, Kosova, Slovenya ve İsveç'in yer aldığı grupta tek bir maç bile kaybetmeden 4 galibiyet ve 2 beraberlikle rahatça eleme turunu geçtiler. Hedef, 1934, 1938 ve 1954'te ulaştıkları Dünya Kupası çeyrek finallerinden daha ileriye gitmek; bu hedef, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da gerçekleştirildi.
Zorlu yılların ardından, İsviçre için dönüm noktası 2006 DünyaKupası oldu. İsviçre, bu turnuvada son 16 turuna kadar yükseldi, penaltılarda Ukrayna'ya elendi ve kalesinde gol görmeden turnuvadan ayrıldı. Dört yıl sonra ilk galibiyet, daha sonra şampiyon olacak İspanya'ya karşı geldi; açılış maçında İspanya'yıyendiler, ancak bu üç puan eleme turuna yükselmeye yetmedi. 2014'te İsviçre son 16'ya yükseldi ancak Arjantin'e elendi ve daha sonra finale yükselen takıma karşı büyük bir başarıya çok yaklaştı. Dört yıl sonra Brezilya ile berabere kaldı ancak yine son 16'da İsveç'e elendi. 2022'de yine son 16'da Portekiz'e 6-1'lik ağır bir yenilgiyle elendi.
Bu arada, diğer turnuvalarda Nations League'de Final Four'a ulaşmayı başardı. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda giderek daha fazla öne çıktı. Euro 2020'de Fransa'yıpenaltılarda eledi, ancak çeyrek finalde yine penaltılarda İspanya'ya yenildi. Euro 2024'te İtalya'ya 2-0'lık skorla çeyrek finalde elenir, ardından penaltılarda İngiltere'ye yenilir. Bundan birkaç ay önce, 2022 Dünya Kupası elemelerinde İtalya'nın önüne geçerek, İtalyanları kötü sonuçlanan baraj maçlarına zorlamıştı.