Deneyim ve gençlik, yıldızlar ve destekçiler: İsviçre, 2026 Dünya Kupası’na yüksek beklentilerle ve herkesi şaşırtacak büyük bir potansiyelle geliyor. Milli takımdan ayrılan Sommer’in yokluğunda, kalede ilk kez Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alacak olan Kobel görev alacak. Savunmanın lideri, şampiyonluğun tadını yeni tadan ve nasıl kazanılacağını bilen Akanji; onun yanında ise Elvedi yer alıyor. Kanatlarda eski "İtalyanlar" Widmer ve Ricardo Rodriguez yer alırken, önlerinde Ndoye ve Okafor gibi iki hızlı forvet bulunuyor; bu iki oyuncu da Serie A'da forma giymiş.





Orta sahada, milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Xhaka'nın ustaca liderliği var; yanında ise İsviçre'yi zirveye taşımak için her şeye hazır birçok yardımcı var. Eski Juve oyuncusu Zakaria'dan Freuler'e, Aebischer'den Milanlı Jashari'ye kadar, hem kalite hem de nicelik var. Geleceğin yıldızı, Freiburg formasıyla hayran bırakan ve şimdiden Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren 20 yaşındaki Manzambi. Forvet hattında İsviçre milli takımı "hafif" bir kadroya sahip olsa da, büyük maçlarda güvenilir bir isim olan Embolo'nun uluslararası tecrübesine güvenebilir.