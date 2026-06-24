İsviçre’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

İsviçre’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’na dönüşü, Puma’nın ulusal gururu çağdaş performans stiliyle harmanlayan yeni iç saha ve deplasman formalarını piyasaya sürmesiyle birlikte forma konusunda yeni bir heyecan getiriyor. İç saha forması resmi olarak tanıtılmış olsa da, deplasman forması tasarımına dair ilk görüntüler dolaşmaya başladı; bu da Nati’yi önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva öncesinde forma konusunda gündemin odağına oturtuyor.

İsviçre’nin klasik kimliğinin simgesi olan kırmızı ve beyaz renkler bu döngüde modern bir yorumla yeniden ele alınırken, sızan alternatif renkler Puma’nın deplasman forması için yepyeni bir alan keşfettiğini gösteriyor. Dünya Kupası’nın başlaması öncesinde, İsviçre’nin iç saha ve deplasman formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nasıl göründüklerini, ne zaman piyasaya çıkacaklarını ve fiyatlarını da dahil olmak üzere burada bulabilirsiniz.

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