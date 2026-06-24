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Switzerland 2026 World Cup kitPUMA
Angelica Daujotas

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İsviçre’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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İsviçre
Dünya Kupası

PUMA, Kuzey Amerika öncesinde dinamik iç saha forması tasarımı ve göz alıcı deplasman formasıyla cesur bir İsviçre havası sunuyor.

İsviçre’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’na dönüşü, Puma’nın ulusal gururu çağdaş performans stiliyle harmanlayan yeni iç saha ve deplasman formalarını piyasaya sürmesiyle birlikte forma konusunda yeni bir heyecan getiriyor. İç saha forması resmi olarak tanıtılmış olsa da, deplasman forması tasarımına dair ilk görüntüler dolaşmaya başladı; bu da Nati’yi önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva öncesinde forma konusunda gündemin odağına oturtuyor.

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İsviçre’nin klasik kimliğinin simgesi olan kırmızı ve beyaz renkler bu döngüde modern bir yorumla yeniden ele alınırken, sızan alternatif renkler Puma’nın deplasman forması için yepyeni bir alan keşfettiğini gösteriyor. Dünya Kupası’nın başlaması öncesinde, İsviçre’nin iç saha ve deplasman formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nasıl göründüklerini, ne zaman piyasaya çıkacaklarını ve fiyatlarını da dahil olmak üzere burada bulabilirsiniz.

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Mağaza: İsviçre'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Switzerland 2026 World Cup kit - closer lookPUMA

    İsviçre Ev Forması

    İsviçre’nin 2026 Dünya Kupası iç saha forması resmen tanıtıldı; Puma, bu formayı Aralık 2025’te Avrupa milli takımları için hazırladığı daha geniş iç saha koleksiyonuyla birlikte tanıttı. Tasarım, ülkenin simgesi haline gelmiş koyu kırmızı renk tabanını korurken, beyaz grafik vurgular ve İsviçre’nin hassasiyetine ve mirasına atıfta bulunan cesur şevron detaylarıyla zenginleştirildi.

    Puma’nın modern şablonu, hafif performans kumaşı ve ergonomik kesimleri bir araya getirerek, formanın sahada olduğu kadar sokaklarda da şık görünmesini sağlıyor. Parlak beyaz Puma şeridi ve sade amblem yerleşimi, estetiği İsviçre’nin minimalist kimliğine mükemmel bir şekilde uyumlu hale getiriyor.

    İsviçre iç saha forması, standart taraftar replikaları için yaklaşık 100 € / 85 £ perakende fiyatıyla satışa sunulurken, orijinal maç formaları ve kişiye özel seçeneklerin fiyatları beden ve satıcıya göre daha yüksek olabilir. Genç bedenler genellikle daha düşük fiyatlarla satışa sunulur.

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  • İsviçre Deplasman Forması

    İsviçre’nin ev sahibi forması çoktan tanıtılmış olsa da, 2026 Dünya Kupası için deplasman forması henüz resmi olarak açıklanmadı; ancak güvenilir sızıntılar ve ön izlemeler, gelecek tasarım hakkında net bir fikir veriyor. Forma sektöründeki uzmanlar arasında dolaşan ilk görsellere göre, Puma, kırmızı ev sahibi formasıyla keskin bir kontrast oluşturan vurgu renkleriyle eşleştirilmiş açık renkli bir zemin (muhtemelen beyaz veya soluk nötr bir renk) içeren bir alternatif forma hazırlıyor.

    Sızan deplasman forması tasarımı, Puma’nın 2026 yılı için belirlediği genel deplasman estetiğiyle uyumludur; bu estetik, birçok milli takımda cesur grafik öğeler ve modern renk bloklamaları denemelerine yer vermektedir. İsviçre için kesin lansman detayları henüz teyit edilmemiş olsa da, deplasman formasının tipik Dünya Kupası lansman düzenine uygun olarak 2026 yılının başlarında, muhtemelen Mart ayı civarında piyasaya çıkması beklenmektedir.

    Resmi detaylar açıklandığında, deplasman forması fiyatlarının ev forması fiyat yapısını yansıtması bekleniyor; taraftar replika versiyonları yaklaşık 100 € / 85 £ civarında, üst düzey orijinal versiyonlar ise mağazalara ve çevrimiçi satış kanallarına çıktıklarında buna göre fiyatlandırılacak.

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