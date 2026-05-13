İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

1970 ile 1990 yılları arasındaki kötü bir dönem dışında, İsviçre yıllar boyunca Dünya Kupası'nın gediklilerinden biri olmuş ve güçlü bir eleme performansı sergileyerek Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılma hakkını elde etmiştir.

Kosova, Slovenya ve İsveç ile aynı grupta yer alan İsviçre, altı maçta yenilgi yüzü görmedi, dördünü kazandı ve toplamda 14 gol atarak puan tablosunun zirvesinde üç puan farkla yer aldı. Bunun karşılığında, ev sahibi Kanada, Katar ve Bosna-Hersek ile karşılaşacakları oldukça kolay bir Dünya Kupası grubu elde ettiler.

Nati'nin dünya sahnesinde olağanüstü bir sicili yok; en iyi sonucu 1934 ve 1954'te çeyrek finale kalmak oldu. Ayrıca son üç Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmişlerdi, ancak kadrosunda bir dizi deneyimli oyuncu ve heyecan verici genç yetenekler bulunan İsviçre, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer ve Haris Seferovic gibi tanınmış isimler uluslararası kariyerlerini sonlandırmış olsa da, eleme turlarında ilerleyebilecek bir sürpriz takım olabilir.

Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez ve Granit Xhaka gibi önde gelen isimlerin İsviçre kadrosunda yer almasıyla, teknik direktör Murat Yakin'in elinde bol miktarda bilgi ve tecrübe bulunuyor. Yakin, yetenekli ancak değişken forvetlerinden de en iyi şekilde yararlanmak isteyecektir.