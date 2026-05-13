Goal.com
CanlıBiletler
Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Çeviri:

İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

İsviçre
Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

1970 ile 1990 yılları arasındaki kötü bir dönem dışında, İsviçre yıllar boyunca Dünya Kupası'nın gediklilerinden biri olmuş ve güçlü bir eleme performansı sergileyerek Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılma hakkını elde etmiştir.

Kosova, Slovenya ve İsveç ile aynı grupta yer alan İsviçre, altı maçta yenilgi yüzü görmedi, dördünü kazandı ve toplamda 14 gol atarak puan tablosunun zirvesinde üç puan farkla yer aldı. Bunun karşılığında, ev sahibi Kanada, Katar ve Bosna-Hersek ile karşılaşacakları oldukça kolay bir Dünya Kupası grubu elde ettiler.

Nati'nin dünya sahnesinde olağanüstü bir sicili yok; en iyi sonucu 1934 ve 1954'te çeyrek finale kalmak oldu. Ayrıca son üç Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmişlerdi, ancak kadrosunda bir dizi deneyimli oyuncu ve heyecan verici genç yetenekler bulunan İsviçre, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer ve Haris Seferovic gibi tanınmış isimler uluslararası kariyerlerini sonlandırmış olsa da, eleme turlarında ilerleyebilecek bir sürpriz takım olabilir.

Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez ve Granit Xhaka gibi önde gelen isimlerin İsviçre kadrosunda yer almasıyla, teknik direktör Murat Yakin'in elinde bol miktarda bilgi ve tecrübe bulunuyor. Yakin, yetenekli ancak değişken forvetlerinden de en iyi şekilde yararlanmak isteyecektir.

  • FBL-EUR-NATIONS-SUI-DENAFP

    Kaleciler

    Yann Sommer, on yılı aşkın bir süre İsviçre milli takımının birinci kalecisi olarak görev yaptı. Ancak iki yıl önce milli takımdan emekli olması, uzun süredir yedek kalecilik yapan Borussia Dortmund'lu Gregor Kobel'in bu görevi devralmasına olanak sağladı. Sırasıyla Lorient ve Young Boys'ta forma giyen Yvon Mvogo ve Marvin Keller'in ise yedek kaleciler olarak kadroda yer alması bekleniyor.

    OyuncuKulüp
    Gregor KobelBorussia Dortmund
    Yvon MvogoLorient
    Marvin KellerYoung Boys
    • Reklam
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defans oyuncuları

    Defans hattında teknik direktör Yakin, savunmayı sağlam tutmak için en deneyimli iki oyuncusu olan Manuel Akanji ve Ricardo Rodriguez’e güvenecek. Şu anda Inter Milan'da forma giyen Akanji, Manchester City ile yedi büyük kupa kazandıktan sonra Premier League taraftarları tarafından iyi tanınırken, Rodriguez ise sol bek pozisyonundan yaptığı tehlikeli ortalarla eskiden bir asist makinesi olarak biliniyordu, ancak son zamanlardaki istatistikleri 2010'larda Wolfsburg'da sergilediği rakamlar kadar etkileyici değil.

    Akanji'nin stoperde partneri muhtemelen, FC Zürih'ten Borussia Mönchengladbach'a transfer olduğundan beri bu takımın savunmasının belkemiği olan Nico Elvedi olacak. Mainz'dan Silvan Widmer'in ise sağ bek pozisyonunda görev alması bekleniyor. Kadronun diğer pozisyonlarında da yeterli derinlik var; Miro Muheim, Eray Comert, Luca Jaquez ve Aurele Amenda'nın hepsi Avrupa'nın en iyi beş liginde oynuyor.

    OyuncuKulüp
    Miro MuheimHamburg
    Silvan WidmerMainz
    Nico ElvediBorussia Mönchengladbach
    Manuel AkanjiInter Milan
    Ricardo RodriguezReal Betis
    Eray ComertValencia
    Luca JaquezStuttgart
    Aurele AmendaEintracht Frankfurt
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Orta saha oyuncuları

    Granit Xhaka, sezonun sonlarına doğru bir sakatlık yaşamadığı sürece, kaptan olarak orta sahada ilk 11'de yer alacağı neredeyse kesin. Eski Arsenal orta saha oyuncusu, sahanın ortasında güçlü bir liderlik sergiliyor ve hareketlilik açısından Remo Freuler ve Michel Aebischer gibi isimlerden destek görecek.

    Denis Zakaria, Chelsea'deki kısa süreli macerasında beklenen performansı gösteremedi ancak Monaco'da gösterdiği istikrarlı performansla İsviçre kadrosunda yer almaya devam edecek. Ona destek ise, 20 yaşında ülkenin en heyecan verici genç yeteneği olarak gösterilen Freiburg'lu Johan Manzambi'nin yanı sıra Sevilla'dan Djibril Sow ve Al-Shabab'dan Vincent Sierro gibi isimler verecek.

    OyuncuKulüp
    Denis ZakariaMonaco
    Remo FreulerBologna
    Johan ManzambiFreiburg
    Granit XhakaSunderland
    Joel MonteiroYoung Boys
    Djibril SowSevilla
    Vincent SierroAl-Shabab
    Alvyn SanchesYoung Boys
    Michel AebischerPisa
    Fabian RiederAugsburg
    Filip UgrinicValencia
    Ardon JashariAC Milan
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Saldırganlar

    İsviçre'nin forvet hattında birkaç farklı seçeneği var, ancak takımın en önemli ismi muhtemelen Rennes'in yıldızı Breel Embolo olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Basel ve daha sonra Schalke'de oynadığı dönemde kendisine öngörülen büyük transferi gerçekleştiremedi, ancak milli takımını nadiren hayal kırıklığına uğrattı ve uluslararası turnuvalarda gol atma tecrübesine sahip; özellikle de penaltılarla elenmeden önce Euro 2024'te İngiltere'ye attığı gol dikkat çekiciydi.

    Dan Ndoye, Nottingham Forest'ta sakin bir ilk sezon geçirdi, ancak çok yönlülüğü ve patlayıcı driplingleri Kuzey Amerika'da dikkat çekebilir. Ruben Vargas ise pozisyon alışı ve hareketleriyle rakip ceza sahasında her zaman tehlike yaratıyor.

    OyuncuKulüp
    Breel EmboloRennes
    Dan NdoyeNottingham Forest
    Ruben VargasSevilla
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    İsviçre'nin yıldız oyuncuları

    İsviçre'nin kilit isimleri, bu yaz muhtemelen son uluslararası turnuvalarına katılan oyuncular. Granit Xhaka her şeyi gördü ve milli takımda 150 maça yaklaşıyor. İz bırakmak isteyecektir – şut yeteneği sayesinde uzak mesafeden muhteşem bir golle bile olabilir – ancak Kuzey Amerika'da gol yükünün büyük kısmını Breel Embolo üstlenecek.

    Sol bek pozisyonunda fırsatlar yaratabilen Ricardo Rodriguez'in yanı sıra kanat oyuncuları Dan Ndoye ve Ruben Vargas'ın desteğine ihtiyacı olacak.

    Gregor Kobel de Almanya'da Dortmund formasıyla gösterdiği performanslar sayesinde iyi bir ün kazandı ve Dünya Kupası'nın en saygın kalecilerinden biri olacak. Sommer'in ayrılmasının ardından büyük bir boşluğu doldurmak zorunda kaldı, ancak önemli anlarda kritik kurtarışlar yapabilecek kapasitede.

  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen İsviçre İlk 11'i

    İsviçre genellikle 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişleri arasında geçiş yapsa da, yaz aylarında Kuzey Amerika'da ilkinden yararlanılması muhtemel.

    Kobel kalede yer alırken, Akanji ve Rodriguez dörtlü savunmanın bir parçası olacak, Xhaka ise orta sahada Freuler ve Sow ile birlikte üçlü orta saha oluşturabilir.

    Forvette Ndoye ve Vargas, merkez forvet Embolo'ya gol fırsatları yaratmaya çalışırken, kanatlardan da kendileri şutlar çekmeye çalışacak.

    İsviçre'nin tahmini ilk 11'i (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

Hazırlık Maçları
İsviçre crest
İsviçre
SUI
Ürdün crest
Ürdün
JOR