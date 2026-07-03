İsviçre, Cezayir’i 2-0 yenerek Dünya Kupası’nda son 16 turuna kolayca yükseldi. Yakin’in çalıştırdığı takımın hedefi artık çeyrek final; bu hedef 1954 yılında da ulaşılmıştı. Bunun için Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasında oynanacak son 16 turu maçında Gana ile Kolombiya’dan birini elemesi gerekecek.
Çeviri:
İsviçre için her şey yolunda gitti, Cezayir’i 2-0 yendi: Şimdi son 16 turunda Kolombiya ya da Gana ile karşılaşacak
HER YARIDA BİR GOL
Vancouver’da sahada sadece İsviçre var: Taktiksel üstünlük bariz; Cezayir bireysel oyunlara güveniyor ancak neredeyse hiç tehlikeli bir izlenim bırakmıyor. Aouar’ın bir şansının ardından, İsviçre’nin golünü Embolo attı; bu gol, Manzambi’nin muhteşem bir bireysel hareketin sonunda yaptığı asist sayesinde gerçekleşti. İkinci yarının başında Ndoye, Bensebaini ve Belghali’nin hatalarını değerlendirerek Zidane’ı geçip skoru ikiye çıkardı. Fennecs’in tek tepkisi, milli takımdaki son maçına çıkan Mahrez’in şutuydu, ancak eski Manchester City ve Leicester oyuncusu Zakaria tarafından engellendi. Zaten yazılmış bir sonucu tersine çevirmek için bu çok yetersizdi. Cezayir elendi, İsviçre ise son 16’ya yükseldi. Salı günü İtalya saatiyle 22:00’de Gana veya Kolombiya ile karşılaşacak.
MAÇ SONUÇLARI
GOLLER: 10’ Embolo (S), 46’ Ndoye (S)
İSVİÇRE (4-2-3-1): Kobel; Zakaria (87’ Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye (87’ Aebischer), Manzambi (71’ Rieder), Ruben Vargas (71’ Okafor); Embolo (83’ Amdouni). Teknik Direktör: Murat Yakin
CEZAYİR (4-2-3-1): Luca Zidane; Belghali (83’ Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb (72’ Boudaoui), Zerrouki (59’ Gouiri); Chaibi, Aouar (59’ Hadjam), Mahrez (72’ Hadj Moussa); Maza. Teknik Direktör: Vladimir Petkovic
HAKEM: Yael Falcon Perez (Arjantin)
SARI KART: Chaibi (A), Boudaoui (A)