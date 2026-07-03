İsviçre için her şey yolunda gitti, Cezayir’i 2-0 yendi: Şimdi son 16 turunda Kolombiya ya da Gana ile karşılaşacak

Vancouver’da sahada sadece İsviçre var: Taktiksel üstünlük bariz; Cezayir bireysel oyunlara güveniyor ancak neredeyse hiç tehlikeli bir izlenim bırakmıyor. Aouar’ın bir şansının ardından, İsviçre’nin golünü Embolo attı; bu gol, Manzambi’nin muhteşem bir bireysel hareketin sonunda yaptığı asist sayesinde gerçekleşti. İkinci yarının başında Ndoye, Bensebaini ve Belghali’nin hatalarını değerlendirerek Zidane’ı geçip skoru ikiye çıkardı. Fennecs’in tek tepkisi, milli takımdaki son maçına çıkan Mahrez’in şutuydu, ancak eski Manchester City ve Leicester oyuncusu Zakaria tarafından engellendi. Zaten yazılmış bir sonucu tersine çevirmek için bu çok yetersizdi. Cezayir elendi, İsviçre ise son 16’ya yükseldi. Salı günü İtalya saatiyle 22:00’de Gana veya Kolombiya ile karşılaşacak.



