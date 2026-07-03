Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

İsviçre için her şey yolunda gitti, Cezayir’i 2-0 yendi: Şimdi son 16 turunda Kolombiya ya da Gana ile karşılaşacak

Dünya Kupası
İsviçre - Cezayir
İsviçre
Cezayir
B. Embolo
D. Ndoye

İki yarıda birer gol atan İsviçre, Le Fennecs’i mağlup ederek turnuvadan eledi: Mahrez için milli takımdaki son maç

İsviçre, Cezayir’i 2-0 yenerek Dünya Kupası’nda son 16 turuna kolayca yükseldi. Yakin’in çalıştırdığı takımın hedefi artık çeyrek final; bu hedef 1954 yılında da ulaşılmıştı. Bunun için Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasında oynanacak son 16 turu maçında Gana ile Kolombiya’dan birini elemesi gerekecek.



  • HER YARIDA BİR GOL

    Vancouver’da sahada sadece İsviçre var: Taktiksel üstünlük bariz; Cezayir bireysel oyunlara güveniyor ancak neredeyse hiç tehlikeli bir izlenim bırakmıyor. Aouar’ın bir şansının ardından, İsviçre’nin golünü Embolo attı; bu gol, Manzambi’nin muhteşem bir bireysel hareketin sonunda yaptığı asist sayesinde gerçekleşti. İkinci yarının başında Ndoye, Bensebaini ve Belghali’nin hatalarını değerlendirerek Zidane’ı geçip skoru ikiye çıkardı. Fennecs’in tek tepkisi, milli takımdaki son maçına çıkan Mahrez’in şutuydu, ancak eski Manchester City ve Leicester oyuncusu Zakaria tarafından engellendi. Zaten yazılmış bir sonucu tersine çevirmek için bu çok yetersizdi. Cezayir elendi, İsviçre ise son 16’ya yükseldi. Salı günü İtalya saatiyle 22:00’de Gana veya Kolombiya ile karşılaşacak.


    • Reklam

  • MAÇ SONUÇLARI

    GOLLER: 10’ Embolo (S), 46’ Ndoye (S)


    İSVİÇRE (4-2-3-1): Kobel; Zakaria (87’ Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye (87’ Aebischer), Manzambi (71’ Rieder), Ruben Vargas (71’ Okafor); Embolo (83’ Amdouni). Teknik Direktör: Murat Yakin


    CEZAYİR (4-2-3-1): Luca Zidane; Belghali (83’ Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb (72’ Boudaoui), Zerrouki (59’ Gouiri); Chaibi, Aouar (59’ Hadjam), Mahrez (72’ Hadj Moussa); Maza. Teknik Direktör: Vladimir Petkovic


    HAKEM: Yael Falcon Perez (Arjantin)


    SARI KART: Chaibi (A), Boudaoui (A)

Dünya Kupası
İsviçre crest
İsviçre
SUI
team-logo
BLN
BLN