Getty Images Sport
Çeviri:
İsveç Teknik Direktörü Graham Potter, yoğun eleştirilerin odağındaki Arsenal forveti Viktor Gyokeres'i sert şekilde savundu
Potter, Gyokeres'in yaşadığı sıkıntılar konusunda sakinliğini koruyor
Gyokeres, Emirates Stadyumu'nda kendisini alışık olmadığı bir konumda buldu; Mikel Arteta yönetiminde garanti ilk 11 oyuncusu statüsünü kaybetti. İsveçli milli oyuncu, 2025-26 sezonunda adeta bir sansasyon yaratmış ve Arsenal'ın uzun Premier League şampiyonluğu hasretine sonunda son verdiği sezonda 21 golle kulübün en golcü ismi olmuştu. Ancak mevcut sezonda durum dramatik şekilde değişti; 28 yaşındaki oyuncu, ligin ilk dört maçında yalnızca 12 dakikalık tek bir kısa süreli şans bulabildi. Carabao Cup'ta nadir gelen bir ilk 11 fırsatı bile hayal kırıklığıyla sonuçlandı; Ipswich Town karşısında alınan 4-2'lik galibiyette ağları sarsamadı.
Kuzey Londra'da büyüyen fırtınaya rağmen Potter, çarşamba günü Solna'da yapılan milli takım kadro açıklamasında tansiyonu hızla düşürdü. İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü, yıldız santrforunun gol atamaması konusunda endişe etmeye gerek olmadığında ısrar etti. "Böyle şeyler olur. Tıpkı hayatta olduğu gibi inişler ve çıkışlar vardır. O bir Premier League şampiyonu. Arsenal'de 9 numara olarak çok gol attı. Elemelerde inanılmazdı ve Dünya Kupası'nda da iyi bir performans sergiledi," dedi Potter, Fotbollskanalen'in aktardığına göre.
- AFP
Elit futboldaki baskıyla başa çıkmak
Şampiyon olan bir takımın merkezindeki isim olmaktan kenarda kalan bir figüre dönüşmesi, forvetin özgüveni hakkında soru işaretleri yarattı. Ancak Potter, bu incelemenin oyunun en üst seviyesinde işin doğasının bir parçası olduğuna inanıyor. Seçkin futbolun baskılarının doğal olarak gözleri üzerine çektiğini hızla vurgulayan Potter, buna rağmen oyuncuya duyduğu hayranlıkta en ufak bir geri adım atmıyor.
"Bu seviyedeki oyuncular bir noktada her zaman eleştiri alır. Ama burada hiçbir sorun yok. Viktor'u seviyoruz. Burada olmaktan keyif alıyor. Üst düzey bir oyuncu olmaya devam edebilmesi için onun adına en iyi şartları yaratacağız" dedi Potter.
Forvet için planları yeniden alevlendirin
Potter, Viktor’un özgüvenini yeniden inşa etmeye yönelik stratejisini anlattı ve yeni bir başlangıcın, yıldız oyuncunun sahalardan uzak kaldığı sinir bozucu dönemin ardından kariyerini yeniden canlandırmanın anahtarı olabileceğinde ısrar etti. Şu anda rekabetçi maç dakikalarına hasret kalan bir oyuncunun özgüvenini nasıl yeniden inşa etmeyi planladığı sorulduğunda Potter, profesyonel kariyerin değişken doğasına dair felsefi bir bakış sundu.
"Dediğim gibi, bu bir futbolcunun hayatının parçası. Her şey hızla değişebilir ve bizim de bununla başa çıkmamız gerekir. Bazen ortam değişikliği bir oyuncuya yardımcı olabilir ve hepimiz Viktor’un aramıza katılmasını dört gözle bekliyoruz. Futboldan keyif almasına yardımcı olacağız," diye konuştu eski Chelsea patronu.
- Getty Images Sport
Kadro rotasyonu ve sakatlık güncellemeleri
Gyokeres, Potter'ın planlarında merkezi bir figür olmayı sürdürürken, kadro duyurusu birçok yüksek profilli eksik ve dahil edilen isim haberini de beraberinde getirdi. Tottenham'ın yıldızı Dejan Kulusevski, Mayıs 2025'ten bu yana sahalardan uzak kalmasına neden olan uzun süreli bir sakatlığın ardından iyileşme sürecini sürdürdüğü için en dikkat çeken eksik oldu. Blagult adına daha olumlu tarafta ise kadroda Hammarby savunmacısı Hampus Skoglund ve Lech Poznan'dan Patrik Walemark gibi heyecan verici yeni yüzler yer aldı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun