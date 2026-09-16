Gyokeres, Emirates Stadyumu'nda kendisini alışık olmadığı bir konumda buldu; Mikel Arteta yönetiminde garanti ilk 11 oyuncusu statüsünü kaybetti. İsveçli milli oyuncu, 2025-26 sezonunda adeta bir sansasyon yaratmış ve Arsenal'ın uzun Premier League şampiyonluğu hasretine sonunda son verdiği sezonda 21 golle kulübün en golcü ismi olmuştu. Ancak mevcut sezonda durum dramatik şekilde değişti; 28 yaşındaki oyuncu, ligin ilk dört maçında yalnızca 12 dakikalık tek bir kısa süreli şans bulabildi. Carabao Cup'ta nadir gelen bir ilk 11 fırsatı bile hayal kırıklığıyla sonuçlandı; Ipswich Town karşısında alınan 4-2'lik galibiyette ağları sarsamadı.

Kuzey Londra'da büyüyen fırtınaya rağmen Potter, çarşamba günü Solna'da yapılan milli takım kadro açıklamasında tansiyonu hızla düşürdü. İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü, yıldız santrforunun gol atamaması konusunda endişe etmeye gerek olmadığında ısrar etti. "Böyle şeyler olur. Tıpkı hayatta olduğu gibi inişler ve çıkışlar vardır. O bir Premier League şampiyonu. Arsenal'de 9 numara olarak çok gol attı. Elemelerde inanılmazdı ve Dünya Kupası'nda da iyi bir performans sergiledi," dedi Potter, Fotbollskanalen'in aktardığına göre.