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İsveç sekiz yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda: Yıldız oyuncusu Gyökeres ile Rusya 2018'deki başarıyı tekrarlayabilir

İsveç
Dünya Kupası

Viktor Gyokeres, Rusya'daki başarılı macerasından sekiz yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönen İsveç'i yönetmeye hazır.

Son katılımından sekiz yıl sonra İsveç, Dünya Kupası'na geri dönüyor. 2018'de play-off'larda İtalya'yı eleyerek turnuvaya katılmaya hak kazanan İskandinavlar, Polonya'ya karşı oynanan play-off maçında belirleyici rol oynayan yıldız oyuncu Viktor Gyokeres ve forvet arkadaşı Isak'ın liderliğinde, kaliteli bir kadroyla turnuvaya katılıyor.

Başarılı olmak için gerekli şartlar mevcut, ancak yıllar önceki başarıyı tekrarlamak kolay olmayacak. O zaman İsveç, Meksika, Güney Kore ve Almanya'nın önünde grubu birinci olarak geçmiş, son 16 turunda İsviçre'yi yenmiş, ancak çeyrek finalde İngiltere'ye elenmişti. O İsveç'te Forsberg, Berg ve bu yıl da savunmada yer alan Lindelof vardı.

Rusya'daki son katılımından sekiz yıl sonra, en prestijli futbol turnuvasına geri dönen İsveç'i, bu gece Tunus'a karşı oynanacak ilk maçtan itibaren Gyokeres'in liderliğinde yoluna devam etmesi bekleniyor.


  • DENGEYİ KORUYAN BİR GRUP

    48 ülkeye genişletilen bu Dünya Kupası'nın kurallarına göre, 12 grubun her birinden ilk iki takım ile en iyi sekiz üçüncü takım, son 16 turuna yükselecek. Dolayısıyla İsveç için son 16'ya kalmak mümkün görünüyor, ancak yer aldığı F Grubu hiç de kolay değil.

    İlk maç, 15 Haziran Pazar günü saat 16:00'da (İtalya saatiyle) Tunus ile oynanacak. Ardından 20 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da Hollanda ve 26 Haziran Cuma günü saat 01:00'da Japonya ile karşılaşılacak.

    Tunus, Hollanda ve Japonya, İsveç'i zorlayabilecek üç tehlikeli milli takım. İsveç, Afrikalı rakibiyle oynayacağı ilk maçta hata yapmamalı ve galibiyetle başlamaya çalışmalı.

    48 takımdan 32'sinin bir üst tura yükseldiği göz önüne alındığında, 3 puanla başlamak, 16 turuna yükselmeyi garanti etmese de, en azından Graham Potter'ın milli takımını doğru yola sokacaktır.

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  • GYOKERES YILDIZ

    İsveç'in yıldızı şüphesiz Viktor Gyökeres'tir. Arsenal'deki ilk sezonunda İngiltere şampiyonu olan bu forvet, 2025 yazında Liverpool'a transfer olan Isak'ın da katkılarıyla güçlenen hücum hattının kilit ismi konumundadır.

    Gyokeres, İsveç'in dayandığı ve play-off'larda da dayandığı isimdir: Yarı finalde Ukrayna'yı yenmek için attığı üç golün sahibi olan Gyokeres, finalde Polonya'ya karşı 88. dakikada attığı 3-2'lik galibiyet golüyle İskandinavları yıllar sonra Dünya Kupası'na geri döndürdü.

    Arsenal, bir yıl önce Sporting'den onu 75 milyon sterline transfer etti ve ilk yılında Premier Lig'de 36 maçta 14 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 maçta 5 gol attı.

    Gunners'ın ödediği bedel göz önüne alındığında belki biraz daha fazlası bekleniyordu, ancak şimdi milli takımıyla Dünya Kupası'nda gerçek bir lider olabilir.

  • ISAK, KENDİNİ KANITLAMAK İÇİN

    Gyokeres Isak'ın takım arkadaşı ise kendini kanıtlamak zorunda. O da geçen yazın en çok konuşulan transferlerinden biriydi; Liverpool, Newcastle'dan onu 145 milyon sterline transfer etmişti, ancak performansı kesinlikle beklentileri karşılayamadı.

    Premier Lig'de 14 maçta sadece üç gol attı ve Aralık sonundan Nisan başına kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan fibula kırığı nedeniyle de bedel ödedi.

    Zor bir yılın ardından fiziksel sorunlarını atlattı ve Dünya Kupası, Newcastle günlerindeki gibi yeniden parlamak için ona büyük bir fırsat sunabilir.

  • İSVEÇ NASIL OYNUYOR?

    Gyokeres ve Iask gibi üst düzey iki forvetin yanı sıra, İsveç savunmada Hien ve Lindelof'a, orta sahada ise Udinese'den Karlstrom'a güvenebilir. Ayrıca, Potter'ın kadroya çağırdığı ve Tunus maçında yedek kulübesinden başlayacak olsa da İskandinav milli takımının kilit isimlerinden biri olabilecek Tottenham orta saha oyuncusu Lucas Bergvall'a da dikkat etmek gerekir.

    Potter, takımını çok kompakt bir 3-4-1-2 dizilişiyle sahaya sürecek. Bu dizilişte, kanatlarda yer alan Bernhardsson ve Gudmundsson, iki forvete paslar gönderecek. Nygren ise orta saha ile forvet arasında bağlantı görevi görecek.

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