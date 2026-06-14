İsveç sekiz yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda: Yıldız oyuncusu Gyökeres ile Rusya 2018'deki başarıyı tekrarlayabilir

48 ülkeye genişletilen bu Dünya Kupası'nın kurallarına göre, 12 grubun her birinden ilk iki takım ile en iyi sekiz üçüncü takım, son 16 turuna yükselecek. Dolayısıyla İsveç için son 16'ya kalmak mümkün görünüyor, ancak yer aldığı F Grubu hiç de kolay değil.

İlk maç, 15 Haziran Pazar günü saat 16:00'da (İtalya saatiyle) Tunus ile oynanacak. Ardından 20 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da Hollanda ve 26 Haziran Cuma günü saat 01:00'da Japonya ile karşılaşılacak.

Tunus, Hollanda ve Japonya, İsveç'i zorlayabilecek üç tehlikeli milli takım. İsveç, Afrikalı rakibiyle oynayacağı ilk maçta hata yapmamalı ve galibiyetle başlamaya çalışmalı.

48 takımdan 32'sinin bir üst tura yükseldiği göz önüne alındığında, 3 puanla başlamak, 16 turuna yükselmeyi garanti etmese de, en azından Graham Potter'ın milli takımını doğru yola sokacaktır.