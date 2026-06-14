İsveç sekiz yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda: Yıldız oyuncusu Gyökeres ile Rusya 2018'deki başarıyı tekrarlayabilir

Son katılımından sekiz yıl sonra İsveç, Dünya Kupası'na geri dönüyor. 2018'de play-off'larda İtalya'yı eleyerek turnuvaya katılmaya hak kazanan İskandinavlar, Polonya'ya karşı oynanan play-off maçında belirleyici rol oynayan yıldız oyuncu Viktor Gyokeres ve forvet arkadaşı Isak'ın liderliğinde, kaliteli bir kadroyla turnuvaya katılıyor.
Başarılı olmak için gerekli şartlar mevcut, ancak yıllar önceki başarıyı tekrarlamak kolay olmayacak. O zaman İsveç, Meksika, Güney Kore ve Almanya'nın önünde grubu birinci olarak geçmiş, son 16 turunda İsviçre'yi yenmiş, ancak çeyrek finalde İngiltere'ye elenmişti. O İsveç'te Forsberg, Berg ve bu yıl da savunmada yer alan Lindelof vardı.
Rusya'daki son katılımından sekiz yıl sonra, en prestijli futbol turnuvasına geri dönen İsveç'i, bu gece Tunus'a karşı oynanacak ilk maçtan itibaren Gyokeres'in liderliğinde yoluna devam etmesi bekleniyor.