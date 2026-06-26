İsveç’in kahramanı Anthony Elanga, Japonya ile berabere kaldıkları maçın ardından, Dünya Kupası’nda eleme turuna çıkmak için bir beraberliğin yeterli olacağını “bilmediğini” itiraf etti

İsveç yedek kulübesi çılgınca olasılıkları hesaplarken, Elanga tek odak noktasının galibiyet golünü bulmak olduğunu açıkladı. “Sadece ‘Hadi, daha fazlasını da yapabiliriz’ diye bağırıyordum. Turu geçtiğimize sevindim, maçın sonunda bunu bilmiyordum,” dedi forvet, maçın bitiş düdüğünün ardından. Eski Manchester United yıldızı, baskı yapmaya devam etmekte o kadar kararlıydı ki, saha kenarından bağırılan talimatları bile görmezden geldi.

24 yaşındaki oyuncu, maçın son dakikalarında deneyimli teknik direktör Sebastian Larsson ve diğer teknik ekip üyelerinin grup sıralamasını kendisine iletmeye çalıştıklarını açıkladı. Elanga, “Sanırım bana bağırmaya çalışıyorlardı,” dedi. “Ben tabii ki koşmaya devam etmek istiyordum. Maçın sonunda kramp girdi ama koşmayı bırakmak istemedim. Mutluyum ve tüm takım da öyle.”

Isak ise olanlara inanamadı ve Elanga’nın durumdan habersiz olduğunu anladıktan sonra ona “biraz azarladığını” itiraf etti. Liverpool’un forveti, “Maçın sonlarına doğru biraz sinirliydi ve şimdi bunun nedenini anlayabilirsiniz,” diyerek iç geçirdi.

Teknik direktör Graham Potter ise durumu gülerek geçiştirdi. "Bu bazı şeyleri açıklıyor. Daha net olamazdık... Tanrı onu korusun! Ama onu seviyorum," diye kıkırdadı. Bu arada kaptan Victor Lindelof, Elanga’nın maç öncesi taktik toplantısını kaçırmasıyla ilgili şaka yaptı: "Yeterince uyanık olamamış olmalı."