AFP
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İsveç’in kahramanı Anthony Elanga, Japonya ile berabere kaldıkları maçın ardından, Dünya Kupası’nda eleme turuna çıkmak için bir beraberliğin yeterli olacağını “bilmediğini” itiraf etti
Elanga, çekişmeli maçın kahramanı oldu
Golsüz geçen ilk yarıda ritimden yoksun bir maç, ikinci yarıyla birlikte canlandı. Japonya, 56. dakikada Daizen Maeda’nın akıcı bir pas dizisini gole çevirmesiyle skoru açtı, ancak İsveç, Elanga sayesinde hemen ardından cevap verdi. Newcastle United oyuncusu sağ kanattan içeriye doğru kesip, zayıf ayağı olan sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak takımını eşitliğe taşıdı.
Bu gol, Elanga’nın turnuvadaki ikinci golü oldu ve İsveç’in en iyi üçüncü takımlardan biri olarak bir üst tura yükselmesi için gerekli puanı garantiledi. Maçın son dakikaları oldukça heyecanlı geçti; Alexander Isak, son dakikalarda yaptığı kafa vuruşuyla galibiyet golüne birkaç santim kalarak topu üst direğe çarptırdı. Gerginliğe rağmen İsveç, F Grubu’nu Hollanda ve Japonya’nın ardından üçüncü sırada tamamladı.
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İsveç için sahada kafa karışıklığı
İsveç yedek kulübesi çılgınca olasılıkları hesaplarken, Elanga tek odak noktasının galibiyet golünü bulmak olduğunu açıkladı. “Sadece ‘Hadi, daha fazlasını da yapabiliriz’ diye bağırıyordum. Turu geçtiğimize sevindim, maçın sonunda bunu bilmiyordum,” dedi forvet, maçın bitiş düdüğünün ardından. Eski Manchester United yıldızı, baskı yapmaya devam etmekte o kadar kararlıydı ki, saha kenarından bağırılan talimatları bile görmezden geldi.
24 yaşındaki oyuncu, maçın son dakikalarında deneyimli teknik direktör Sebastian Larsson ve diğer teknik ekip üyelerinin grup sıralamasını kendisine iletmeye çalıştıklarını açıkladı. Elanga, “Sanırım bana bağırmaya çalışıyorlardı,” dedi. “Ben tabii ki koşmaya devam etmek istiyordum. Maçın sonunda kramp girdi ama koşmayı bırakmak istemedim. Mutluyum ve tüm takım da öyle.”
Isak ise olanlara inanamadı ve Elanga’nın durumdan habersiz olduğunu anladıktan sonra ona “biraz azarladığını” itiraf etti. Liverpool’un forveti, “Maçın sonlarına doğru biraz sinirliydi ve şimdi bunun nedenini anlayabilirsiniz,” diyerek iç geçirdi.
Teknik direktör Graham Potter ise durumu gülerek geçiştirdi. "Bu bazı şeyleri açıklıyor. Daha net olamazdık... Tanrı onu korusun! Ama onu seviyorum," diye kıkırdadı. Bu arada kaptan Victor Lindelof, Elanga’nın maç öncesi taktik toplantısını kaçırmasıyla ilgili şaka yaptı: "Yeterince uyanık olamamış olmalı."
Potter’ın taktiksel riskleri karşılığını verdi
Potter, bu hayati karşılaşma için Elanga’yı ilk on birde sahaya sürmek ve Jacob Widell Zetterstorm’u kaleye koymak da dahil olmak üzere önemli değişiklikler yaptı. Teknik direktörün kadrosunun derinliğine duyduğu güven karşılığını buldu; İsveç, Hollanda’ya karşı aldığı ağır yenilgiden sonra direnç göstererek toparlanmayı başardı.
Potter şunları söyledi: "Hollanda maçını analiz ettik. [Bugün] ceza sahasını ve kanat bölgelerini daha iyi savunmamız gerekiyordu. Jacob'un özelliklerinden yararlanmaya karar verdik çünkü bence o harika bir kaleci. Top dağıtımı çok etkileyiciydi. Anthony oyuna girince kontratak tehdidi yaratıyor ve hızı rakibi dengesizleştiriyor."
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32'li turda potansiyel ağır toplar bekliyor
Grubunu üçüncü sırada tamamlayan İsveç, Brezilya ile doğrudan karşılaşmaktan kurtuldu; Brezilya ise Japonya ile oynayacak. Ancak Potter’ın takımını bekleyen yol hâlâ zorlu. İsveç, Fransa ile Norveç arasındaki yaklaşan maçın sonucuna bağlı olarak, şu anda 30 Haziran’da yapılması planlanan maçta I Grubu’nun galibi ile karşılaşacak gibi görünüyor. Diğer olası rakipler arasında E Grubu’nu kazanan Almanya da yer alıyor.
Elanga, dünyanın en büyük sahnesinde dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşma ihtimalinden hiç yılmıyor. “İkisi de iyi takımlar. Zorlu bir mücadele olacak. Tüm takımlar iyi, ama biz ne olursa olsun hazırız,” diye vurguladı. Üç maçta topladıkları dört puan ve dengeli gol farkıyla Mavi-Sarılar, eleme turlarına tam zamanında ayak uydurduklarını hissedeceklerdir.