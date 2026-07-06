Bild gazetesinin haberinden anlaşıldığı üzere, 66 yaşındaki teknik direktörün görevine devam edeceği ve DFB ile olan sözleşmesini yerine getireceği yönünde “açık bir eğilim” olduğu belirtiliyor.
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İstifa yok mu? DFB yetkilisi, 2026 Dünya Kupası’ndaki fiyaskodan sonra görünüşe göre görevine devam etmek istiyor
Völler’in Alman Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi, 2028 Avrupa Şampiyonası’nın (31 Temmuz) sonrasına kadar devam ediyor. Eski dünya çapında bir forvet olan Völler, eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın yakın dostu ve destekçisi olarak biliniyordu.
Son zamanlarda çeşitli medya kuruluşları, Nagelsmann’ın istifasının ardından Völler’in de görevinden ayrılmayı ciddi olarak düşündüğünü ve görevinden erken istifa etmeyi planladığını bildirmişti.
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Rudi Völler, Jürgen Klopp’un yanında belirsiz bir rolde
Özellikle, yeni Federal Takım Teknik Direktörü olarak atanan Jürgen Klopp’un yanında üstleneceği rolün belirsizliği, 66 yaşındaki Völler’i endişelendirmiş olmalı. Nagelsmann’ın durumunda olduğu gibi, eski Liverpool ve BVB teknik direktörü Völler’in bir akıl hocasına, güvenilir bir kişiye ya da koruyucuya ihtiyacı olmadığı kesin.
Yine de Völler, geçmişi nedeniyle DFB ile son derece güçlü bir bağ hissediyor. 2000 ile 2004 yılları arasında takımın baş antrenörü olarak takımdan başlıca sorumluydu; ayrıca Hansi Flick’in 2023 sonbaharında görevden ayrılmasının ardından da bir kez daha geçici olarak milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlendi.
Geçtiğimiz Cuma günü Per Mertesacker, Völler’in olası halefi olarak adını öne sürdü. 2014 Dünya Şampiyonu ve eski Arsenal Akademisi başkanı, DFB’de bir göreve “elbette” hazır olduğunu açıkladı.
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Julian Nagelsmann ve Andreas Rettig, DFB’den ayrılıyor
Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltı atışlarında 3-4 yenilerek utanç verici bir şekilde son 16 turunda elenmesinin ardından, geçen hafta sonunda kamuoyunun ve DFB Yönetim Kurulu'nun baskısı üzerine teknik direktör Nagelsmann istifasını açıklamıştı.
38 yaşındaki Nagelsmann ile birlikte spor genel müdürü Andreas Rettig de milli takımdan ayrılıyor; 63 yaşındaki Rettig, yıl sonunda sona erecek sözleşmesini kişisel nedenlerle uzatmak istemediğini açıkladı.
Nagelsmann’ın görevden alınmasının duyurulmasıyla eş zamanlı olarak DFB, Klopp’u milli takım teknik direktörü olarak görevlendirmek için girişimlerde bulunacağını açıkladı. Klopp, federasyonun kendisine teklifte bulunması halinde bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu önceden belirtmişti.
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