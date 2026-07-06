İstifa yok mu? DFB yetkilisi, 2026 Dünya Kupası’ndaki fiyaskodan sonra görünüşe göre görevine devam etmek istiyor

Özellikle, yeni Federal Takım Teknik Direktörü olarak atanan Jürgen Klopp’un yanında üstleneceği rolün belirsizliği, 66 yaşındaki Völler’i endişelendirmiş olmalı. Nagelsmann’ın durumunda olduğu gibi, eski Liverpool ve BVB teknik direktörü Völler’in bir akıl hocasına, güvenilir bir kişiye ya da koruyucuya ihtiyacı olmadığı kesin.

Yine de Völler, geçmişi nedeniyle DFB ile son derece güçlü bir bağ hissediyor. 2000 ile 2004 yılları arasında takımın baş antrenörü olarak takımdan başlıca sorumluydu; ayrıca Hansi Flick’in 2023 sonbaharında görevden ayrılmasının ardından da bir kez daha geçici olarak milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlendi.

Geçtiğimiz Cuma günü Per Mertesacker, Völler’in olası halefi olarak adını öne sürdü. 2014 Dünya Şampiyonu ve eski Arsenal Akademisi başkanı, DFB’de bir göreve “elbette” hazır olduğunu açıkladı.