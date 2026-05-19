Carlo Ancelotti o kadar merakla beklenen ismi söyledikten sonra, taraftarlar ilk başta onun sözünü kesip konuşmasına izin vermediler.
"İster bir dakika, ister beş dakika, ister 90 dakika oynasın": Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, süperstarın kadroya alınmasıyla ilgili ipuçları verdi
Brezilya milli takım teknik direktörünün Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı salonda "Neymar, Neymar" tezahüratları yankılandı. 34 yaşındaki Brezilya'nın en golcü oyuncusu, bir kez daha büyük sahnede yer alma şansı yakaladı.
Selecao'nun hayranların gözdesi olan oyuncuyu "tüm yıl boyunca izledik ve son zamanlarda istikrarlı bir performans sergilediğini ve fiziksel kondisyonunun iyileştiğini gördük" dedi Ancelotti, 34 yaşındaki oyuncunun kadroya seçilmesinin ardından. "Onun önemli bir oyuncu olduğuna inanıyoruz."
Ancak 2025'ten beri Brezilya milli takımının teknik direktörü olan İtalyan, bu görüşü her zaman paylaşmıyordu. Ancelotti, Mart ve Nisan aylarında oynanan önemli Dünya Kupası hazırlık maçlarında Neymar'ı kadroya almamıştı. Süperstar o zaman hayal kırıklığına uğramıştı: "Bunu konuşacağım, çünkü bunu öylece kabul edemem. Elbette kadroya seçilmediğim için kızgın ve üzgünüm." Yine de "odak noktam her gün, her antrenman, her maç. Hedefimize ulaşacağız. Dünya Kupası için son bir kadro açıklaması daha var ve hayalim devam ediyor. Bunu birlikte atlatacağız."
- AFP
Neymar'ın son şansı: Brezilya'nın idolü Dünya Kupası'na gidiyor
Ve gerçekten de: Ekim 2023'te Uruguay'la oynanan Dünya Kupası eleme maçında sergilediği son milli maçının ardından, Neymar neredeyse üç yıl sonra uluslararası sahneye geri dönüyor – tabii ki ilk on birde yer alacağı garantisi olmasa da. "Neymar'ı seçtik, çünkü onu iyi bir yedek oyuncu olarak gördüğümüz için değil, takımımıza kalitesini katabileceğine inandığımız için," diye vurguladı Ancelotti, "ister bir, ister beş, ister 90 dakika oynasın, ya da hiç oynamasın, ister penaltı atsın, ister atmasın." Ayrıca, "tüm beklentileri tek bir oyuncuya yüklememek" de önemli.
Neymar, Paris Saint-Germain'de altı yıl geçirdikten sonra 2023'te önce Al-Hilal'e, ardından da Brezilya'nın köklü kulübü FC Santos'a transfer olmuştu; bu nedenle birçok uzman onu çoktan yazmıştı. Ancak o, mücadeleci ruhunu kanıtladı ve sakatlık şanssızlığının da önüne geçmesine izin vermedi. Dünya Kupası'nda Selecao, C Grubu'nda Fas, İskoçya ve Haiti ile karşılaşacak. Brezilyalı taraftarlar, 2002'deki şampiyonluktan bu yana özlemle bekledikleri altıncı Dünya Kupası zaferini bekliyorlar – bu yüzden, taraftarların gözdesi Neymar'ın da tekrar kadroda yer alacağı için sevinçleri daha da büyük.