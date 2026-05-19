"İster bir dakika, ister beş dakika, ister 90 dakika oynasın": Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, süperstarın kadroya alınmasıyla ilgili ipuçları verdi

Brezilya milli takım teknik direktörünün Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı salonda "Neymar, Neymar" tezahüratları yankılandı. 34 yaşındaki Brezilya'nın en golcü oyuncusu, bir kez daha büyük sahnede yer alma şansı yakaladı.

Selecao'nun hayranların gözdesi olan oyuncuyu "tüm yıl boyunca izledik ve son zamanlarda istikrarlı bir performans sergilediğini ve fiziksel kondisyonunun iyileştiğini gördük" dedi Ancelotti, 34 yaşındaki oyuncunun kadroya seçilmesinin ardından. "Onun önemli bir oyuncu olduğuna inanıyoruz."

Ancak 2025'ten beri Brezilya milli takımının teknik direktörü olan İtalyan, bu görüşü her zaman paylaşmıyordu. Ancelotti, Mart ve Nisan aylarında oynanan önemli Dünya Kupası hazırlık maçlarında Neymar'ı kadroya almamıştı. Süperstar o zaman hayal kırıklığına uğramıştı: "Bunu konuşacağım, çünkü bunu öylece kabul edemem. Elbette kadroya seçilmediğim için kızgın ve üzgünüm." Yine de "odak noktam her gün, her antrenman, her maç. Hedefimize ulaşacağız. Dünya Kupası için son bir kadro açıklaması daha var ve hayalim devam ediyor. Bunu birlikte atlatacağız."