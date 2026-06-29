Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Diomande için yapılan yarışta Paris Saint-Germain önde gidiyor; Fransız kulüp ile Diomande arasında bir anlaşma sağlandığı söyleniyor.

Fildişili oyuncunun Paris'e transferi gerçekleşirse, Liverpool piyasada alternatifler aramak zorunda kalacak. Bu durumda El Mala, bir sonraki aday olarak değerlendirilecek isim olacak.

El Mala için ise İngiltere'ye geçiş, hızlı gelişiminin bir sonraki dönüm noktası olacak. Yaz aylarında Viktoria Köln'den büyük komşusuna transfer olan 19 yaşındaki kanat forveti, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda 13 gol ve 5 asistle bir anda Effzeh'in kilit oyuncusu ve taraftarların gözdesi haline geldi.

Kısa bir süre önce, FC Brentford’a transferi neredeyse tamamlanmışken, genç oyuncu son anda transferden vazgeçti – cazip bir sözleşme teklifi ve Köln yönetiminin bu yeteneği bırakmaya ilke olarak hazır olmasına rağmen.