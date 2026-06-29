İngiliz basınına göre, 19 yaşındaki oyuncu FC Liverpool’un ilgisini giderek daha fazla çekiyor; zira “Kırmızılar”, RB Leipzig’den transfer etmek istedikleri Yan Diomande’yi muhtemelen kadrolarına katamayacaklar.
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İstenen oyuncunun transferi görünüşe göre suya düştü: Premier Lig’den bir üst düzey kulüp, Köln’den Said El Mala için şimdi “all in” mi yapacak?
Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Diomande için yapılan yarışta Paris Saint-Germain önde gidiyor; Fransız kulüp ile Diomande arasında bir anlaşma sağlandığı söyleniyor.
Fildişili oyuncunun Paris'e transferi gerçekleşirse, Liverpool piyasada alternatifler aramak zorunda kalacak. Bu durumda El Mala, bir sonraki aday olarak değerlendirilecek isim olacak.
El Mala için ise İngiltere'ye geçiş, hızlı gelişiminin bir sonraki dönüm noktası olacak. Yaz aylarında Viktoria Köln'den büyük komşusuna transfer olan 19 yaşındaki kanat forveti, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda 13 gol ve 5 asistle bir anda Effzeh'in kilit oyuncusu ve taraftarların gözdesi haline geldi.
Kısa bir süre önce, FC Brentford’a transferi neredeyse tamamlanmışken, genç oyuncu son anda transferden vazgeçti – cazip bir sözleşme teklifi ve Köln yönetiminin bu yeteneği bırakmaya ilke olarak hazır olmasına rağmen.
Köln, El Mala için 50 milyon euro istiyor
Finansal açıdan Bundesliga kulübü zaten daha avantajlı konumda, zira genç oyuncunun sözleşmesi 2030’a kadar devam ediyor ve herhangi bir çıkış maddesi içermiyor. Spor direktörü Thomas Kessler için kabul edilemez sınır açıkça belirlenmiş durumda: Effzeh, hücumdaki bu değerli oyuncusu için en az 50 milyon euro istiyor.
İngiltere’deki mali gücü yüksek kulüplerin yanı sıra Borussia Dortmund da ilgisini sürdürüyor. Brighton & Hove Albion’un bu yarıştan çekilmesinin ardından, BVB Almanya’daki en ciddi alıcı olarak görülüyor.
Express gazetesinin haberine göre, Siyah-Sarılar talep edilen 50 milyon avroyu masaya koymaya hazır değil. Bunun yerine, Borussia çevresinde Köln'e bu anlaşmayı cazip hale getirmek için yaratıcı bir çözüm üzerinde düşünülüyor.
Ancak şimdi Liverpool, Dortmund’un planlarını bozabilir ve kısa sürede ciddi adımlar atabilir.