Daily Mail'inhaberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu artık Newcastle United ile de temas halinde ve çok yönlü hücum oyuncusunun transferi için ilk ön görüşmeleri gerçekleştirdi.
"İstenen oyuncu" mutlaka gelmeli: FC Bayern, görünüşe göre bu önemli transfer için bir sonraki adımı atıyor
Ancak gazetenin verdiği bilgilere göre, henüz yoğun görüşmeler başlamadı. Muhtemelen şu anda öncelikle Newcastle’ın Gordon’un transferi için ne kadar talep edeceğini belirlemeye çalışıyorlar. Ve bu rakam oldukça yüksek olabilir.
Son haberlere göre, Magpies kulübü, Gordon'un önümüzdeki yaz yeni bir macera arayışında olduğunu ve FC Bayern'in onu oldukça cezbettiğinin farkında olmasına rağmen, ancak 86 milyon avroya kadar bir teklif karşılığında görüşmeye hazır olduğu belirtildi.
Görünüşe göre Harry Kane, Anthony Gordon'u FC Bayern'e ikna etmek istiyor
Özellikle, Premier League'den Münih ekibine transfer olduktan sonra kısa sürede dünya çapında bir oyuncuya dönüşen Michael Olise'nin gelişimi, Gordon'un FCB'ye katılma kararında önemli bir rol oynuyor.
Sport Bild'in haberine göre, Gordon'un vatandaşı ve milli takım kaptanı Harry Kane de Gordon'u FCB'ye transfer olmaya ikna etmek için onunla görüşmeye çalışmış. Ayrıca Gordon'un menajeri Gordon Stipic-Wipfler, geçtiğimiz haftalarda somut sözleşme şartlarını kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere Münih'e gitmiş.
Sky, rakamlar, maaş ve süreyi içeren ilk sözleşme taslağından bahsediyor. Buna göre, transfer gerçekleşirse Gordon, rekor şampiyonla beş yıllık sözleşme imzalayacak.
Ancak Magpies'in talep ettiği transfer ücreti göz önüne alındığında, bu noktaya gelinmesi için henüz uzun bir yol var, özellikle de FC Barcelona'nın da Gordon için yarışa katıldığı söyleniyor. Sport ve RAC1'e göre, Gordon'un menajeri Barça'nın sportif direktörü Deco ile de görüşmüş.
FC Bayern aslında RB Leipzig'den Yan Diomande'yi transfer etmek istemişti
Bu arada FC Bayern'in daha uygun fiyatlı alternatifler aradığı söyleniyor; zira Luis Diaz'ın sol kanattaki olağanüstü performansı ve her zaman sahada olması, ayrıca Harry Kane'in ikinci forvet pozisyonundaki konumu göz önüne alındığında, Gordon şimdilik "kendi pozisyonlarında" kadroda yer alması planlanıyor. Yine de Sky, Nisan başında Gordon'un Bayern'in "kesinlikle istediği oyuncu" olduğunu, çünkü iki ila üç pozisyonda oynayabileceğini ve buna bağlı olarak kadrodaki bazı boşlukları en üst düzeyde dolduracağını bildirdi.
The Athletic ise RB Leipzig'den Yan Diomande'nin Bayern'in bir numaralı transfer hedefi olduğunu, ancak transfer bedelinin 100 milyon avroyu aşmasının beklendiğini iddia etti. Bu, FCB için çok fazla bir rakam.
Anthony Gordon'un bu sezonki istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı kartlar 46 17 5 4 1