İstenen oyuncu 30 milyon avroya geliyor! Bayer Leverkusen transfer bombasını resmen açıkladı

Leverkusen’in spor direktörü Simon Rolfes, “Afonso Moreira, hızlı, çevik ve kurnaz bir forvet; gol vuruşları iyi ve takım arkadaşlarını görme yeteneği mükemmel,” dedi: “Hızı ve yoğun oyun stili takımımıza mükemmel uyum sağlıyor. Afonso ile hücumda daha fazla güç ve yaratıcılık kazanıyoruz.”

Daha bir yıl önce Sporting Lizbon’un B takımından 2 milyon avroya Lyon’a transfer olan Moreira, OL formasıyla 37 resmi maçta 8 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Portekiz U21 Milli Takımı oyuncusu, Ligue 1’de 2025/26 sezonunda FC Toulouse’u çalıştıran Bayer teknik direktörü Martínez ile de karşı karşıya gelmişti.