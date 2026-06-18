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MoreiraGetty Images

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İstenen oyuncu 30 milyon avroya geliyor! Bayer Leverkusen transfer bombasını resmen açıkladı

Bundesliga
Transfers
Bayer Leverkusen
C. Martinez
A. Moreira
Olympique Lyon Sud

Bayer Leverkusen’in yeni teknik direktörü Carles Martínez, istediği oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bundesliga takımı Perşembe günü Portekizli sol kanat oyuncusu Afonso Moreira’nın transferini duyurdu. 21 yaşındaki oyuncu Olympique Lyon’dan geliyor, 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve 2024 şampiyonu için transfer ücreti yaklaşık 30 milyon avro olacak. Bayer, daha önce de Alman genç yetenek Kennet Eichhorn’u (16) yaklaşık dokuz milyon avroya kadrosuna katmıştı.

  • Leverkusen’in spor direktörü Simon Rolfes, “Afonso Moreira, hızlı, çevik ve kurnaz bir forvet; gol vuruşları iyi ve takım arkadaşlarını görme yeteneği mükemmel,” dedi: “Hızı ve yoğun oyun stili takımımıza mükemmel uyum sağlıyor. Afonso ile hücumda daha fazla güç ve yaratıcılık kazanıyoruz.”

    Daha bir yıl önce Sporting Lizbon’un B takımından 2 milyon avroya Lyon’a transfer olan Moreira, OL formasıyla 37 resmi maçta 8 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Portekiz U21 Milli Takımı oyuncusu, Ligue 1’de 2025/26 sezonunda FC Toulouse’u çalıştıran Bayer teknik direktörü Martínez ile de karşı karşıya gelmişti.

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