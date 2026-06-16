"İstem dışı, bilinçaltından gelen bir hareket" - VAR yetkilisi, Dünya Kupası yayını sırasında sosyal medyada büyük yankı uyandıran el hareketini kasten yaptığını reddetti

Evans daha sonra bu hareketi kasten yaptığını ya da bu yolla herhangi bir mesaj iletmeye çalıştığını şiddetle reddetti. 38 yaşındaki oyuncu, bu hareketin kasıtlı bir eylemden ziyade bilinçsiz bir fiziksel alışkanlık olduğunu açıkladı.

Evans yaptığı açıklamada, "Bu olayın ardından yapılan haberler benim kim olduğumu yansıtmıyor" dedi. "Elbette bu hareketin nasıl yorumlandığını anlıyorum ve bundan üzüntü duyuyorum, ancak şunu çok net ve kesin bir şekilde belirtmek istiyorum ki, söz konusu el hareketini bilerek veya kasıtlı olarak yapmadım.

Maç sırasında daha sonra çekilen görüntüler, parmaklarımın arasında bir kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığımı gösterdi. Dünya Kupası'nda hakemlik yapmak kariyerimin en büyük onuru ve turnuvanın geri kalanında meslektaşlarımı desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."