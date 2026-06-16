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"İstem dışı, bilinçaltından gelen bir hareket" - VAR yetkilisi, Dünya Kupası yayını sırasında sosyal medyada büyük yankı uyandıran el hareketini kasten yaptığını reddetti
FIFA soruşturmasında herhangi bir disiplin ihlali tespit edilmedi
BBC'ye göre FIFA, Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curacao'yu 7-1 yendiği maçın yayınında yapılan bir el hareketi etrafında kopan tartışmanın ardından, Dallas'taki hakem merkezinden görüntüleri inceledikten sonra VAR görevlisi Evans'ı akladı.
Avustralyalı hakem, maç öncesinde dünya çapında yayınlanan görüntülerde sağ eliyle ters "OK" işareti yaparken görüldü. Bu hareket, hem zararsız bir şaka hem de beyaz üstünlükçü gruplarla bağlantılı bir sembol olarak yorumlanabileceği için internette dikkat çekti. İncelemenin ardından FIFA, Evans'ın FIFA Disiplin Kuralları'nı ihlal ettiğine dair herhangi bir kanıt bulamadığını doğruladı ve onun turnuvanın hakem kadrosunda kalmasına izin verdi.
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Evans, kasıtlı hareket ettiği yönündeki iddiaları reddediyor
Evans daha sonra bu hareketi kasten yaptığını ya da bu yolla herhangi bir mesaj iletmeye çalıştığını şiddetle reddetti. 38 yaşındaki oyuncu, bu hareketin kasıtlı bir eylemden ziyade bilinçsiz bir fiziksel alışkanlık olduğunu açıkladı.
Evans yaptığı açıklamada, "Bu olayın ardından yapılan haberler benim kim olduğumu yansıtmıyor" dedi. "Elbette bu hareketin nasıl yorumlandığını anlıyorum ve bundan üzüntü duyuyorum, ancak şunu çok net ve kesin bir şekilde belirtmek istiyorum ki, söz konusu el hareketini bilerek veya kasıtlı olarak yapmadım.
Maç sırasında daha sonra çekilen görüntüler, parmaklarımın arasında bir kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığımı gösterdi. Dünya Kupası'nda hakemlik yapmak kariyerimin en büyük onuru ve turnuvanın geri kalanında meslektaşlarımı desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Ayrımcılıkla mücadele örgütleri, konunun derinlemesine incelenmesini talep etti
Olay, futboldaki ayrımcılıkla ilgili konularda FIFA ve UEFA ile birlikte çalışan Fare dahil olmak üzere, ayrımcılıkla mücadele örgütlerinin endişesini uyandırdı.
FIFA bulgularını açıklamadan önce Fare, "Uzmanlarımızın görüşüne göre, yapılan hareket, küresel aşırı sağ çevrelerde 'beyaz güç' sembolü olarak kullanılan ters 'OK' el işaretine açıkça benziyor" açıklamasını yaptı.
Bu tartışma, Anti-Defamation League'in (İftira Karşıtı Birlik) bu sembolü, aşırıcı gruplar tarafından trolleme taktiği olarak kullanılması üzerine 2019 yılında nefret sembolleri veritabanına eklemiş olması nedeniyle de dikkat çekti.
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Odak noktası yeniden hakemlik görevlerine kayıyor
FIFA'nın soruşturması sonuçlandı ve herhangi bir disiplin cezası uygulanmadı; bu nedenle Evans, turnuvanın hakem ekibindeki görevine devam edecek. Bununla birlikte, son yayınlarda VAR görevlilerinin kamera karşısına poz vermek yerine monitörlerine odaklandıkları görüldü; bu durum, Dünya Kupası'nın geri kalanında benzer tartışmaların yaşanma olasılığını azaltıyor.