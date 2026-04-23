Julian Brandt
Jonas Rütten

Çeviri:

"İstek listesinin en başında" yer alıyor: Julian Brandt, BVB'den ayrılmasının ardından kulübün efsanevi isimlerinden biri olacak mı?

Julian Brandt, nereye gidiyorsun? BVB'den ayrılacak olan yıldızın gelecek sezon hangi takımda oynayacağına dair henüz bir karar verilmedi. Şu anda en güçlü ipucu İspanya'ya işaret ediyor.

Marca'nın haberine göre, Brandt, Atlético Madrid'in "istek listesinin en başında" yer alıyor. Brandt'ın orada, Antoine Griezmann'ın yerini alması bekleniyor. Kulüp efsanesi, sezonun sonunda Rojiblancos'tan ayrılıp ABD'ye giderek MLS kulübü Orlando City'ye katılacak.

BVB ile sözleşmesi uzatılmayacak ve dolayısıyla bedelsiz transfer edilebilecek olan Brandt, şu anda sportif direktör Mateu Alemany tarafından yakından izleniyor ve gelecek sezon Griezmann'ın yerini alacak favori isim olarak görülüyor. Ancak o, tek seçenek değil. 

    Brandt, BVB'den ayrılmasının ardından yurtdışına transfer olmayı düşünüyor

    29 yaşındaki oyuncu, son olarak geleceğiyle ilgili kararını vermek için biraz daha zaman ayırmak istediğini vurgulamıştı. "Birçok fikir var. Her fikir iyi değil. Bu konuda aceleci davranmamak lazım," diye açıklayan Brandt, yurtdışına transfer olma ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak, "Şu anda Avrupa'yı dolaşıp birdenbire her kulüple görüşmek, kulübe haksızlık olur."

    Ancak Bundesliga'da kalma seçeneği de kesinlikle gündemden düşmüş değil. "Prensip olarak hiçbir şeyi dışlamam," diyen Brandt, "Ama tercih ettiğim şeyler var. Ve şu anda pek tercih etmediğim şeyler de var. Bir iki fikrim var. Ama her şeyi sırayla ele alalım," diye ekledi. Geçmişte SV Werder Bremen'in ilgilendiğine dair söylentiler de olmuştu.

    Leverkusen'in genel müdürü Fernando Carro, BVB'den ayrıldığını açıklarken Brandt ile flört ettikten sonra, Werkself'e dönüş de bir süre gündemdeydi. Ancak spor direktörü Simon Rolfes, kısa süre sonra bir geri dönüşü kategorik olarak reddetti. "Geri getirme girişimleri konusunda şüpheliyim. Bu pozisyonda Ibo Maza gibi önümüzdeki yıllarda mükemmel bir gelişme gösterecek harika bir oyuncumuz var. Bu nedenle Julian bizim için gündemde olmayacak," dedi. 

    • Reklam
    Atlético Madrid, FC Bayern'den Leon Goretzka'yı da kadrosuna katmak istiyor

    Brandt'ın yanı sıra, Atlético'nun gündeminde yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka'yı kadrosuna katma planı da hâlâ yer alıyor. İspanyol kulüp, kış transfer döneminde Bayern'den ayrılacak olan yıldız oyuncuyu yoğun bir şekilde takip etmişti, ancak Goretzka'nın sezonu mutlaka Alman şampiyonunda tamamlamak istemesi nedeniyle o dönemde reddedilmişti.

    Yaz aylarında da Atletico'nun Goretzka'yı Madrid'e getirme şansı oldukça düşük görünüyor. Bir yandan Premier League, orta saha oyuncusunun tercih ettiği bir hedef. Ancak transfer uzmanı Gianluca Di Marzio son zamanlarda Goretzka'nın eğiliminin artık daha çok Serie A'ya doğru olduğunu bildirdi.

    Buna göre, ilgilenen kulüpler arasında AC Milan, şu anda Goretzka için en yoğun çabayı gösteren kulüp. Di Marzio'ya göre, 31 yaşındaki oyuncunun Rossoneri ile sözleşme imzalayacağına dair "olumlu işaretler" artıyor. Milan, Goretzka konusunda şu anda en ileride olan kulüp. Gazzetta dello Sport daha önce Milan'ın Goretzka'ya sezon başına 5 milyon euro maaş getirecek üç yıllık bir sözleşme teklif ettiğini bildirmişti.

  • Julian Brandt ve Leon Goretzka: Performans verileri ve istatistikler

    OyuncularMaçlarGollerAsistOynama süresi
    Julian Brandt371131.934
    Leon Goretzka42342.029