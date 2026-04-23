"İstek listesinin en başında" yer alıyor: Julian Brandt, BVB'den ayrılmasının ardından kulübün efsanevi isimlerinden biri olacak mı?

29 yaşındaki oyuncu, son olarak geleceğiyle ilgili kararını vermek için biraz daha zaman ayırmak istediğini vurgulamıştı. "Birçok fikir var. Her fikir iyi değil. Bu konuda aceleci davranmamak lazım," diye açıklayan Brandt, yurtdışına transfer olma ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak, "Şu anda Avrupa'yı dolaşıp birdenbire her kulüple görüşmek, kulübe haksızlık olur."

Ancak Bundesliga'da kalma seçeneği de kesinlikle gündemden düşmüş değil. "Prensip olarak hiçbir şeyi dışlamam," diyen Brandt, "Ama tercih ettiğim şeyler var. Ve şu anda pek tercih etmediğim şeyler de var. Bir iki fikrim var. Ama her şeyi sırayla ele alalım," diye ekledi. Geçmişte SV Werder Bremen'in ilgilendiğine dair söylentiler de olmuştu.

Leverkusen'in genel müdürü Fernando Carro, BVB'den ayrıldığını açıklarken Brandt ile flört ettikten sonra, Werkself'e dönüş de bir süre gündemdeydi. Ancak spor direktörü Simon Rolfes, kısa süre sonra bir geri dönüşü kategorik olarak reddetti. "Geri getirme girişimleri konusunda şüpheliyim. Bu pozisyonda Ibo Maza gibi önümüzdeki yıllarda mükemmel bir gelişme gösterecek harika bir oyuncumuz var. Bu nedenle Julian bizim için gündemde olmayacak," dedi.