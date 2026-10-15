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“İsteğim değişti”: Eski İngiltere teknik direktörü Sir Gareth Southgate, Premier League'e dönüş ihtimalini dışladı ve futboldan neden uzaklaştığını açıkladı
Teknik adam, en üst ligde teknik direktörlük yapmaya kapıyı kapattı
Southgate, İngiltere'nin en üst düzey liginde yeniden teknik direktörlük yapmaya niyeti olmadığını, spordan uzaklaştıktan sonra açıkça belirtti. Haziran 2006'dan Ekim 2009'da görevden alınmasına kadar Middlesbrough'da geçirdiği üç yıllık dönemden bu yana kulüp düzeyinde görev yapmadı. Teesside'daki bu dönemde 151 maçta 45 galibiyet elde etti. Takımının 2009'da küme düşmesinden önce Manchester City'yi 8-1 mağlup etmesi, bu dönemin öne çıkan sonucuydu.
- AFP
Zihinsel yorgunluk stadyumdan uzak kalmaya yol açtı
Ülkesini EURO 2020 finaline de taşıyan deneyimli teknik direktör, millî takım görevinin son döneminde maruz kaldığı aralıksız sorgulamanın sonunda futboldan aldığı keyfi yok ettiğini itiraf etti.
Premier League'de yeniden teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediği The Amol Rajan Connection programında sorulan Southgate, “Böyle bir ihtimal görmüyorum” dedi.
Futbola duyduğu tutkunun, maçları neredeyse hiç izlemeyecek kadar nasıl azaldığını anlatırken şöyle devam etti: “İngiltere'deki görevimin sonlarına doğru futboldan keyif almamaya başladım. En azından bir süre galibiyetler devam etmemi sağlıyordu. Sonlara doğru galibiyetlerden aldığım keyif bile birkaç dakikadan uzun sürmüyordu. Bu yüzden neredeyse hiç futbol izlemedim.”
“Takımım Crystal Palace'ın ilk kupasını kazandığını görmek için FA Cup finaline gittim. O günden beri bir futbol stadına gitmedim. Dolayısıyla futbolun içinde olma isteğim değişti.”
Akademik çalışmalar saha kenarındaki baskının yerini aldı
Millî takımdaki görevinden ayrıldığından bu yana medya alanında da çalışmaya başlayan Southgate, bu yılın başlarında genç erkeklerin ve erkek çocuklarının karşılaştığı zorlukları incelemek için Birleşik Krallık'ı dolaştığı bir BBC belgeselinin sunuculuğunu üstlendi. Yayıncılık çalışmalarının yanı sıra Boston'daki Harvard Business School'da konuk öğretim görevlisi olarak da bir süre çalıştı.
Teknik direktörlüğü bıraktıktan sonraki hayatından duyduğu memnuniyeti anlatan Southgate, şunları ekledi: "Hayatımın son 18 ayını çok sevdim. 37 yıl boyunca kendimi nasıl gördüğüm, cumartesi günü kazanıp kaybetmediğime bağlıydı. Farklı deneyimler yaşamaktan gerçekten çok hoşlandım. Siyasetçilerle ve medya sektöründen insanlarla tanıştım, pek çok farklı alanda liderlik hakkında bilgi edindim, yeni şeyler öğrenerek dünyayı dolaştım. Hayatımda farklı bir filmde oynamaktan keyif aldım."
- AFP
Yeni ufuklar, antrenörlüğe dönüşü gölgede bırakıyor
Bu açık sözlü ifadeler, onun İngiltere'nin en üst ligindeki önemli boş pozisyonlarla anılmasına yönelik süregelen spekülasyonlara fiilen son veriyor. Transfer dönemleriyle ya da maç sonuçlarının her hafta yarattığı baskıyla uğraşmak yerine, kamu yayıncılığı ve liderlik eğitimi alanlarındaki çalışmalarını genişletmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle, 17 yıl önce Middlesbrough Championship'te dördüncü sıradayken kulüpten ayrılması, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin son adımı olarak kalacak gibi görünüyor.
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