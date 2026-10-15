“İsteğim değişti”: Eski İngiltere teknik direktörü Sir Gareth Southgate, Premier League'e dönüş ihtimalini dışladı ve futboldan neden uzaklaştığını açıkladı

Ülkesini EURO 2020 finaline de taşıyan deneyimli teknik direktör, millî takım görevinin son döneminde maruz kaldığı aralıksız sorgulamanın sonunda futboldan aldığı keyfi yok ettiğini itiraf etti.

Premier League'de yeniden teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediği The Amol Rajan Connection programında sorulan Southgate, “Böyle bir ihtimal görmüyorum” dedi.

Futbola duyduğu tutkunun, maçları neredeyse hiç izlemeyecek kadar nasıl azaldığını anlatırken şöyle devam etti: “İngiltere'deki görevimin sonlarına doğru futboldan keyif almamaya başladım. En azından bir süre galibiyetler devam etmemi sağlıyordu. Sonlara doğru galibiyetlerden aldığım keyif bile birkaç dakikadan uzun sürmüyordu. Bu yüzden neredeyse hiç futbol izlemedim.”

“Takımım Crystal Palace'ın ilk kupasını kazandığını görmek için FA Cup finaline gittim. O günden beri bir futbol stadına gitmedim. Dolayısıyla futbolun içinde olma isteğim değişti.”