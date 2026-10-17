Getty Images Sport
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“İstediğimiz şey bu!” Xabi Alonso, formda Chelsea yıldızı Joao Pedro’ya hedef koydu
Alonso, Joao Pedro'yu golcü formunu sürdürmeye çağırdı
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, sezona etkileyici bir başlangıç yapan Joao Pedro'nun Premier League'in en iyi forvetlerinden biri olarak yerini sağlamlaştıracağına inanıyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Bournemouth karşısında 5-1 kazanılan maçta attığı iki gol de dâhil olmak üzere, çıktığı beş lig maçında beş gol ve üç asist kaydetti.
Cumartesi günü Hill Dickinson Stadium'da Everton ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Alonso, forvetin sezon öncesi dönemden bu yana gösterdiği isteği ve çalışma disiplinini övdü.
Chelsea Teknik Direktörü, üst düzey her golcü için asıl sınavın 38 maç boyunca istikrarını korumak olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, hücum hattının eksiksiz olmasını övdü
Basın mensuplarına konuşan Alonso, sezon öncesi hazırlık döneminde yaptıkları görüşmenin forvetin gelişimine yönelik beklentileri nasıl yükselttiğini anlattı. Alonso, “Bizim istediğimiz de onun istediği de bu. Mesele sadece şu anda beş gol atmış olması değil,” dedi.
“Sezon öncesi hazırlıkların ilk gününden itibaren atmak istediği bir sonraki adımı konuştuk. Hem hazırlık dönemine hem de bu sezona çok iyi başladı.”
“Bu ligde üst düzey bir forvet olmak istiyorsanız her maçta etkili olmaya hazır olmalısınız. O da bunu başarıyor ve böyle devam etmesine ihtiyacımız var.”
Alonso ceza sahasındaki uyuma ve gol açlığına hayran
Alonso, Joao Pedro'nun oyunun her alanındaki katkısını överken takım arkadaşlarıyla bağlantı kurma becerisinin çevresindekilerin performansını nasıl yükselttiğini vurguladı. Alonso, “Şu ana kadar da daha önce de çok gol atacağını görebiliyordum. Şu anda iyi bir dönemden geçiyor,” dedi. “Çok iyi bir sezon geçirecek çünkü bunu çok istiyor ve goller atıyor.”
“Ceza sahasında olmak istiyor, ceza sahası çevresinde de takıma yardımcı olmak istiyor. Çok yönlü bir oyuncu.”
“Oyun tarzını ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantıyı gerçekten beğeniyorum.”
- Getty Images Sport
Chelsea, Everton deplasmanında fiziksel açıdan zorlu bir sınava hazırlanıyor
Premier League'de averajla Chelsea'nin hemen önünde, beşinci sırada yer alan Everton karşısında Chelsea'yi zorlu bir sınav bekliyor. Alonso, takımının ivme kazanmayı hedeflediği deplasmanda fiziksel açıdan zorlu bir mücadele bekliyor.
Alonso sözlerini şöyle tamamladı: “Böyle maçlardan birini kazanmak bizim için kesinlikle zor ama bana göre bütün maçlar zor. Her maç zor, deplasmanda ise daha da zor.”
“Yarın futbol, rekabetçilik, mücadele, ikili mücadele ve topla iyi oynama açısından pek çok şeyi doğru yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden çok zorlu ve bizi zorlayacak bir maç olacak.”
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