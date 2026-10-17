Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, sezona etkileyici bir başlangıç yapan Joao Pedro'nun Premier League'in en iyi forvetlerinden biri olarak yerini sağlamlaştıracağına inanıyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Bournemouth karşısında 5-1 kazanılan maçta attığı iki gol de dâhil olmak üzere, çıktığı beş lig maçında beş gol ve üç asist kaydetti.

Cumartesi günü Hill Dickinson Stadium'da Everton ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Alonso, forvetin sezon öncesi dönemden bu yana gösterdiği isteği ve çalışma disiplinini övdü.

Chelsea Teknik Direktörü, üst düzey her golcü için asıl sınavın 38 maç boyunca istikrarını korumak olduğunu vurguladı.