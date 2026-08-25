Transfer döneminin daha önceki bölümünde Aston Villa'dan Stamford Bridge'e çok konuşulan bir transferle gelen Rogers, Batı Londra'da gece oynanan maçta yeni takımında hızlı bir başlangıç yapmayı fazlasıyla istiyor olmalıydı. Yeni 17 numaranın görevi, maçın hareketli başlangıcının ardından Craven Cottage'ta Chelsea'yi yeniden öne geçirmekti. Chelsea, Joao Pedro'nun henüz 32. saniyede attığı golle öne geçti, ancak Joshua King'in bu gole karşılık vermesiyle skor yeniden eşitlendi. Ardından Rogers sahneye çıkıp ağları buldu ve Xabi Alonso'nun takımının soyunma odasına moralli gitmesini sağladı.

İlk maç performansını değerlendiren hücum oyuncusu, yeni takımı adına böylesine hızlı etki yaratmaktan duyduğu mutluluğu gizleyemedi. Rogers, "Oynamak için harika bir maçtı. Elbette gol atmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak, ilk maçtan istediğim her şeydi" dedi. "Oyunumuzun kalitesinin mükemmel olduğunu düşündüm ve sahada olmak gerçekten çok keyifliydi. Fulham deplasmanı zor bir yer ve onlar da gerçekten iyi oynadı ama bizde o mücadele, o direnç vardı ve bence geceyi daha iyi takım olarak tamamlayan bizdik. Bana göre galibiyeti hak ettik ve maçın gidişatından gerçekten çok mutluyum."