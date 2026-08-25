Getty Images Sport
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'İstediğim her şeydi' - Morgan Rogers, Chelsea'nin Fulham'ı beş gollü nefes kesen maçta kıl payı yenmesiyle gol attığı ilk maçın keyfini çıkarıyor
Yeni transfer için rüya gibi başlangıç
Transfer döneminin daha önceki bölümünde Aston Villa'dan Stamford Bridge'e çok konuşulan bir transferle gelen Rogers, Batı Londra'da gece oynanan maçta yeni takımında hızlı bir başlangıç yapmayı fazlasıyla istiyor olmalıydı. Yeni 17 numaranın görevi, maçın hareketli başlangıcının ardından Craven Cottage'ta Chelsea'yi yeniden öne geçirmekti. Chelsea, Joao Pedro'nun henüz 32. saniyede attığı golle öne geçti, ancak Joshua King'in bu gole karşılık vermesiyle skor yeniden eşitlendi. Ardından Rogers sahneye çıkıp ağları buldu ve Xabi Alonso'nun takımının soyunma odasına moralli gitmesini sağladı.
İlk maç performansını değerlendiren hücum oyuncusu, yeni takımı adına böylesine hızlı etki yaratmaktan duyduğu mutluluğu gizleyemedi. Rogers, "Oynamak için harika bir maçtı. Elbette gol atmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak, ilk maçtan istediğim her şeydi" dedi. "Oyunumuzun kalitesinin mükemmel olduğunu düşündüm ve sahada olmak gerçekten çok keyifliydi. Fulham deplasmanı zor bir yer ve onlar da gerçekten iyi oynadı ama bizde o mücadele, o direnç vardı ve bence geceyi daha iyi takım olarak tamamlayan bizdik. Bana göre galibiyeti hak ettik ve maçın gidişatından gerçekten çok mutluyum."
- Getty Images Sport
Taktik esneklik ve uyum
Yakın arkadaşı Cole Palmer'la birlikte serbest bir 10 numara rolünde oynayan Rogers, Alonso'nun taktik düzeninde adeta evinde gibiydi. İkili, maç boyunca etkili bir uyum yakalarken Palmer, ikinci yarının hemen başında attığı üçüncü golle Chelsea'yi kontrolü ele alan taraf yaptı. Gonzalo Garcia, Fulham adına farkı azaltarak gergin bir final bölümü hazırlasa da Chelsea direndi ve üç puanı aldı. Rogers, takımın deplasmanda inatçı bir rakibi yenmek için gerekli karakteri gösterdiğini düşündü.
"Bence oyunumuzun kalitesi mükemmeldi ve sahada olmak çok keyifliydi. Fulham deplasmanı zor bir yer ve onlar da gerçekten iyi oynadı ama bizde o mücadele, o direnç vardı ve bence gece boyunca daha iyi olan taraf bizdik," diye açıkladı Rogers.
Yoğun geçen bir yazın ardından form durumunu yönetmek
Golcülük performansına rağmen Rogers, yorgunluğun etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte maçın son 10 dakikasında oyundan alındı. Hücum oyuncusu, Dünya Kupası'ndaki görevinden dolayı Chelsea'ye bazı yeni takım arkadaşlarından daha geç katıldı ve fiziksel olarak en üst seviyesine dönmek için hâlâ çalıştığını kabul etti.
Morgan, "Maçın sonlarına doğru o kadar keskin hissetmiyordum, biraz yorgundum ve bu yüzden son 10 dakikada oyundan çıktım" dedi. "Sezon öncesinde kendimi gerçekten çok iyi hissettim ama Dünya Kupası nedeniyle çok fazla ara veremedim, bu yüzden kendimi dinç tutmak istedim. Yeni bir takıma gelirken ağır ve temposuz görünmek istemezsiniz, bu yüzden kendimi mümkün olan en iyi durumda tutmaya çalıştım ve mümkün olduğunca çabuk ritim kazanmaya çalıştım."
- Getty Images Sport
İngiltere yıldızından daha fazlası gelecek
İlk maçın tartışmasız şekilde başarılı geçmesine rağmen Rogers, Chelsea'ye sunabileceklerinin henüz yalnızca küçük bir kısmını ortaya koyduğuna inanıyor. Premier League'de maçlar peş peşe gelirken odak noktası artık bu ivmeyi korumaya ve performansı bir üst seviyeye taşımaya kayıyor. 24 yaşındaki oyuncu, yeni ortamına daha fazla alıştıkça hem bireysel performansının hem de takım uyumunun Alonso'nun yönetiminde gelişmeye devam edeceğinden emin.
Rogers sözlerini şöyle tamamladı: "Hâlâ çıkaracak daha fazla vitesim olduğunu düşünüyorum ve maçlar peş peşe geldiği için onları mümkün olduğunca çabuk bulmaya çalışmam gerekiyor. Ama dediğim gibi, sahada kendimi iyi hissettim ve keyif aldım."
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