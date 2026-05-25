İstediği oyuncuyu transfer etmek için: FC Bayern Münih, görünüşe göre sansasyonel bir takas yapmayı düşünüyor

VfB Stuttgart'taki kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor, ancak şimdiden belli ki ne Schwaben'de ne de Almanya'nın rekor şampiyonunda bir geleceği yok. FCB spor direktörü Christoph Freund, Bayern'in 1. FC Köln ile oynadığı son Bundesliga maçının ardından, "Menajeriyle görüşme yaptık ve Alex de planlarımızı biliyor" dedi ve bu sırada Neuer, onun yedeği Jonas Urbig ve Sven Ulreich'e atıfta bulunarak, "Gelecek sezona bu kaleci üçlüsüyle gireceğiz, planımız bu" diye konuştu.

Buna karşılık, medya haberlerine göre Gordon'un kulübü Newcastle United, kaleye yeni bir isim arıyor. Sky, Newcastle'ın RC Lens'ten Robin Risser'e göz diktiğini bildirdi. Maliyet: 30 ila 40 milyon euro.

Buna kıyasla Nübel'i transfer etmek çok daha ucuza mal olacak; Magpies'in tek yapması gereken, Gordon için talep ettikleri transfer ücretinden biraz vazgeçip Bayern'e biraz taviz vermek. Duyumlara göre Newcastle, 25 yaşındaki oyuncu için 80 milyon Euro'dan fazla bir ücret talep ediyor.