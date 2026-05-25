Bild gazetesinin haberine göre, kaleci Alexander Nübel, Gordon'un transferi durumunda takas edilebilir ve karşılığında Newcastle United'a geçebilir.
İstediği oyuncuyu transfer etmek için: FC Bayern Münih, görünüşe göre sansasyonel bir takas yapmayı düşünüyor
VfB Stuttgart'taki kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor, ancak şimdiden belli ki ne Schwaben'de ne de Almanya'nın rekor şampiyonunda bir geleceği yok. FCB spor direktörü Christoph Freund, Bayern'in 1. FC Köln ile oynadığı son Bundesliga maçının ardından, "Menajeriyle görüşme yaptık ve Alex de planlarımızı biliyor" dedi ve bu sırada Neuer, onun yedeği Jonas Urbig ve Sven Ulreich'e atıfta bulunarak, "Gelecek sezona bu kaleci üçlüsüyle gireceğiz, planımız bu" diye konuştu.
Buna karşılık, medya haberlerine göre Gordon'un kulübü Newcastle United, kaleye yeni bir isim arıyor. Sky, Newcastle'ın RC Lens'ten Robin Risser'e göz diktiğini bildirdi. Maliyet: 30 ila 40 milyon euro.
Buna kıyasla Nübel'i transfer etmek çok daha ucuza mal olacak; Magpies'in tek yapması gereken, Gordon için talep ettikleri transfer ücretinden biraz vazgeçip Bayern'e biraz taviz vermek. Duyumlara göre Newcastle, 25 yaşındaki oyuncu için 80 milyon Euro'dan fazla bir ücret talep ediyor.
Alexander Nübel, Newcastle United'a katılacak mı?
Ancak Nübel'in geleceğine ilişkin bir karar, Bayern'de yaz sonuna kadar uzayabilir. Potansiyel yeni kulüplerle henüz somut görüşmeler yapılmadığı bildiriliyor; ayrıca 29 yaşındaki oyuncu, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Alman milli takımıyla mücadele ediyor.
Bunun yanı sıra, Nübel'in Magpies'e transfer olmayı kabul edip etmeyeceği de belirsiz. Bild'in haberine göre, kaleci şu anda İngiltere ve İtalya'daki diğer kulüplere yönelmiş durumda ve Newcastle'a transfer olmayı pek istemiyor.
Gordon ise FC Bayern Münih'e transfer olacağı yönünde söylentilerle anılıyor. İngiliz milli oyuncunun, Alman rekortmeniyle gelecek sezon için bir anlaşmaya vardığı iddia ediliyor, ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı.
Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Cuma günü Berlin'de VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finali öncesinde Bild'in düzenlediği bir etkinlikte, "Finansal olarak mümkün olduğu takdirde bir hücum oyuncusu transfer edeceğimiz konusunda anlaştık" dedi. "Çok iyi bir görüşme yaptık ve ilerleme kaydetmeyi umuyoruz." Adını açıkça belirtmeden, söz konusu kişinin Gordon olduğu tahmin ediliyor.