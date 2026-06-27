"İşte tecrübeli oyuncular böyle yapar!" - Rudi Garcia, beş yıldızlı Belçika'nın Dünya Kupası grubunu kazanmasının ardından Kevin De Bruyne, Leandro Trossard ve Romelu Lukaku'ya yöneltilen "çirkin" eleştirilere sert tepki gösterdi

Maçın ardından Garcia, Belçika’nın tecrübeli oyuncuları Lukaku, De Bruyne, Trossand ve Thibaut Courtois’e yöneltilen eleştirileri reddetti ve bu oyuncuların performanslarının, yaşlarını ve milli takımdaki önemlerini sorgulayanlara cevap verdiğini söyledi.

HLN'nin aktardığına göre, "Dört liderimin 'veteran' olarak adlandırılmasına gerçekten tahammül edemiyorum. Bu çirkin. Bu korkunç. Bir ülke olarak bu kalibrede oyunculara sahip olacak kadar şanslıysanız, onları cesaretlendirmelisiniz," diye açıkladı. "Ve işte, onlar da cevabı verdiler. Leandro iki gol attı, Kevin De Bruyne bir gol ve bir asist yaptı, Romelu da bir gol attı. Gördüğünüz gibi, Belçika’nın tecrübeli oyuncuları işte bunu yapabiliyor. Ben sadece bunu vurgulamak istedim.

"Bunu (eleştirileri) duydum. Fransa’da bile tartışılıyordu. Bu bana ekstra bir motivasyon sağlamadı. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Bakın, onlar gerçekten tek bir yerde cevap verebilirler, o da sahadır. Ve onlar da bunu yaptılar.

"Örneğin Leandro'yu ele alalım. Milli takım için yaptıklarından dolayı dış dünya tarafından pek takdir edilmiyor, ama sahada bir kez daha kendini kanıtladı. Bunun dışında ekleyecek başka bir şeyim yok."