Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP
Yosua Arya

Çeviri:

"İşte tecrübeli oyuncular böyle yapar!" - Rudi Garcia, beş yıldızlı Belçika'nın Dünya Kupası grubunu kazanmasının ardından Kevin De Bruyne, Leandro Trossard ve Romelu Lukaku'ya yöneltilen "çirkin" eleştirilere sert tepki gösterdi

K. De Bruyne
R. Lukaku
Belçika
L. Trossard
Yeni Zelanda - Belçika
Dünya Kupası

Rudi Garcia, Belçika’nın deneyimli yıldızlarını, grubunda birinciliği garantileyen ezici galibiyetin ardından şiddetle savundu. Teknik direktör, turnuva öncesinde Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Leandro Trossard’a yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, bu üçlünün sahada kalitelerini kanıtladığını vurguladı.

  • Belçika'nın tecrübeli yıldızları eleştirilere yanıt veriyor

    Belçika, Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ederek Dünya Kupası grubunda birinciliği garantiledi; bu sonuç üzerine Garcia, takımın deneyimli çekirdek kadrosunu övdü. Maçın ardından konuşan Garcia, turnuva öncesinde kadrodaki tecrübeli oyuncuları sorgulayanları eleştirdi.

    De Bruyne ve Lukaku, Belçika'nın hücumunu birlikte yönlendirerek galibiyette başrol oynadılar. Garcia, bu performansın deneyimin takımın bir zayıflığı değil, en büyük güçlerinden biri olduğunu gösterdiğini savundu. Trossard da katkısıyla takdir topladı. De Bruyne ve Lukaku en çok dikkat çeken isimler olsa da, Garcia, Arsenal'in forvetinin grup aşaması boyunca sergilediği taktik disiplini ve etkisini vurguladı.

    • Reklam
  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Garcia, Belçika'nın tecrübeli oyuncularına yöneltilen eleştirileri kınadı

    Maçın ardından Garcia, Belçika’nın tecrübeli oyuncuları Lukaku, De Bruyne, Trossand ve Thibaut Courtois’e yöneltilen eleştirileri reddetti ve bu oyuncuların performanslarının, yaşlarını ve milli takımdaki önemlerini sorgulayanlara cevap verdiğini söyledi.

    HLN'nin aktardığına göre, "Dört liderimin 'veteran' olarak adlandırılmasına gerçekten tahammül edemiyorum. Bu çirkin. Bu korkunç. Bir ülke olarak bu kalibrede oyunculara sahip olacak kadar şanslıysanız, onları cesaretlendirmelisiniz," diye açıkladı. "Ve işte, onlar da cevabı verdiler. Leandro iki gol attı, Kevin De Bruyne bir gol ve bir asist yaptı, Romelu da bir gol attı. Gördüğünüz gibi, Belçika’nın tecrübeli oyuncuları işte bunu yapabiliyor. Ben sadece bunu vurgulamak istedim.

    "Bunu (eleştirileri) duydum. Fransa’da bile tartışılıyordu. Bu bana ekstra bir motivasyon sağlamadı. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Bakın, onlar gerçekten tek bir yerde cevap verebilirler, o da sahadır. Ve onlar da bunu yaptılar.

    "Örneğin Leandro'yu ele alalım. Milli takım için yaptıklarından dolayı dış dünya tarafından pek takdir edilmiyor, ama sahada bir kez daha kendini kanıtladı. Bunun dışında ekleyecek başka bir şeyim yok."

  • Belçika, sezonun sonuna doğru gösterdiği güçlü performansa rağmen küme düşmekten kurtulamadı

    Garcia, Belçika’nın etkileyici galibiyetinin, grupta birinci sırayı garantilemiş olsalar da abartılmaması gerektiğini vurguladı. Dört gol farkla kazanmanın önemini kabul etse de, takımın henüz sadece ilk hedefine ulaştığını vurguladı.

    "Henüz hiçbir şey kazanmadık. Sadece grup aşamasını geçtik," diyen Garcia, "Ancak dört gol farkla kazanmak iyiydi. Grupta birinci olabilmek için bu gerekliydi," diye ekledi.

    Ayrıca, birinci olmanın her zaman bir avantaj olmayabileceğini de ima ederek şunları ekledi: “Dürüst olmak gerekirse, grubu birinci bitirmemizin gerçekten o kadar da iyi bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Henüz üç maç oynadık, bu yüzden Dünya Kupası’nın gerçekten başladığını söyleyemeyiz, ancak turnuva boyunca giderek daha iyi hale geliyoruz.”

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Belçika, eleme turlarına hazırlanıyor

    Belçika, C Grubu’nda 1 galibiyet ve 2 beraberlikle eleme turlarına giriyor. Takım, 1 Temmuz’da Seattle Stadyumu’nda oynanacak 32’li tur maçına hazırlanırken, grup aşamasının kalan maçlarında rakiplerinin kim olacağını bekliyor.

Dünya Kupası
Belçika crest
Belçika
BEL
team-logo
BLN
BLN