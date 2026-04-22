"İşte önümüzde duran fırsat bu" - Kalp kırıklığı, tarih ve azim, Yeni Zelanda'yı Dünya Kupası'na dönüşe nasıl hazırladı

Yıllar boyunca, Dünya Kupası elemelerinde Yeni Zelanda kadar ağır bedel ödeyen başka bir takım olmadı.

Okyanusya'yı kazan, play-off'a kal, başarısız ol - tekrarla.

2013'te rakip Meksika'ydı ve Azteca'da alınan 5-1'lik yenilgi, umutları çabucak söndürdü. 2017'deki Peru ile mücadeleleri Wellington'da golsüz bir beraberlikle başladı, ancak Lima'da 2-0'lık bir yenilgiyle sona erdi. Ardından, 2022'de Kosta Rika maçın henüz üçüncü dakikasında gol attı ve bir daha geriye bakmadı.

Bölgesinde hakimiyet kurmasına rağmen, Yeni Zelanda için sevinç yoktu; konfederasyon şampiyonu, her zamanki gibi Dünya Kupası'nın dışında kaldı.

Bu döngüyü Darren Bazeley'den daha iyi anlayan çok az kişi vardır.

"Peru ve Kosta Rika maçlarında [Yeni Zelanda'nın] yardımcı antrenörüydüm," diyor Bazeley. "Mücadele ettik ve çok yaklaştık, ancak son engeli aşamadık ve Dünya Kupası'na gitme şansını kaçırdık."

Bazeley artık Yeni Zelanda'nın yardımcı antrenörü değil; o artık baş antrenör. Bu görev, bir ömür boyu süren çalışmanın doruk noktası. Son yirmi yılda, İngiltere'nin Northampton kentinden gelen bu adam, hayatını Yeni Zelanda'da futbolu büyütmeye adadı. Bu adanmışlık, bu yolculuk onu buraya getirdi. Yeni Zelanda nihayet Dünya Kupası'na gidiyor ve bu sefer play-off'a ihtiyaç duymadılar.

FIFA'nın Dünya Kupası katılımcı sayısını 48 takıma çıkarması nedeniyle, Okyanusya şampiyonu 2026 turnuvasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Beklendiği gibi, Yeni Zelanda yine işini yaptı. Beş eleme maçında 29 gol attılar ve sadece bir gol yediler. 2025 yılının Mart ayında her şey kesinleşti. O gün, All Whites 19 dakika içinde üç gol atarak Yeni Kaledonya'yı mağlup etti ve bu yaz Kuzey Amerika'ya gitmeyi garantiledi.

"Turnuva genişletildiğinde bu harika bir haberdi," diyor Bazeley. "Okyanusya'da yine de üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekiyordu, ama bunu oldukça rahat bir şekilde başardık. Eleme turlarını geçen ilk takımlardan biri olma şansına sahip olduk ve ardından sonraki 18 ay boyunca güçlü, üst sıralarda yer alan rakiplerle maçlar oynayarak bu uluslararası maç dönemlerinde kendimizi sınama fırsatı bulduk.

"Bence bu, Yeni Zelanda gibi ülkeler için harika bir şey. Dünya Kupası'nda daha fazla ülke oynadıkça, küresel bir oyun ve seyirci kitlesi sayesinde futbolun dünyaya yayılması artıyor ve bu kesinlikle iyi bir şey."

Ancak turnuvanın genişletilmesiyle ilgili endişeler de var. Bu küçük ülkeler nasıl rekabet edecek? 16 takımın eklenmesi, en iyi ihtimalle turnuvanın kalitesinin düşmesine, en kötü ihtimalle ise tarihin en büyük farklı mağlubiyetlerine yol açacak mı? Bazeley bu konularda endişeli olmadığını söylüyor. Takımının gerekli niteliklere sahip olduğuna inanıyor.

Bazeley, bu Dünya Kupası'nın Yeni Zelanda'nın gidişatını kalıcı olarak değiştirebileceğine yürekten inanıyor. Bu, küresel futbol dünyasında sıklıkla hak ettiği değeri görmemiş, gururlu bir ülke. Bu, sporun gelişmekte olduğu bir ülke, ama aynı zamanda gerçek potansiyele sahip bir ülke; bu yaz sahaya çıkacak kahramanlar sayesinde yeni bir patlama yaşayabilecek bir ülke.

Bazeley'e sık sık basit bir soru sorulur: Neden Yeni Zelanda? Artık bunu biraz daha iyi açıklayabilir. Çünkü Bazeley önündeki anı görüyor ve takımın yakalamaya can attığı bir an olduğunu biliyor. İngiliz oyuncu, yıllar önce aşık olduğu bu ülkeye borcunu ödeme şansı da görüyor.

"Dünya Kupaları ve Olimpiyatlara katılmak, benim için hayal bile edilemeyecek bir şeydi," diyor Bazeley. "Sanırım bu yolculuğa çıktım ve işte bu noktaya geldim: yetişkinler Dünya Kupası'nın arifesinde."