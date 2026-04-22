Ryan Tolmich

"İşte önümüzde duran fırsat bu" - Kalp kırıklığı, tarih ve azim, Yeni Zelanda'yı Dünya Kupası'na dönüşe nasıl hazırladı

D. Bazeley
Genişletilmiş Dünya Kupası'ndan All Whites kadar fayda sağlayacak başka bir takım yok; bu yazki turnuvaya gerçek bir fırsatla giriyorlar

Yıllar boyunca, Dünya Kupası elemelerinde Yeni Zelanda kadar ağır bedel ödeyen başka bir takım olmadı.

Okyanusya'yı kazan, play-off'a kal, başarısız ol - tekrarla.

2013'te rakip Meksika'ydı ve Azteca'da alınan 5-1'lik yenilgi, umutları çabucak söndürdü. 2017'deki Peru ile mücadeleleri Wellington'da golsüz bir beraberlikle başladı, ancak Lima'da 2-0'lık bir yenilgiyle sona erdi. Ardından, 2022'de Kosta Rika maçın henüz üçüncü dakikasında gol attı ve bir daha geriye bakmadı.

Bölgesinde hakimiyet kurmasına rağmen, Yeni Zelanda için sevinç yoktu; konfederasyon şampiyonu, her zamanki gibi Dünya Kupası'nın dışında kaldı.

Bu döngüyü Darren Bazeley'den daha iyi anlayan çok az kişi vardır.

"Peru ve Kosta Rika maçlarında [Yeni Zelanda'nın] yardımcı antrenörüydüm," diyor Bazeley. "Mücadele ettik ve çok yaklaştık, ancak son engeli aşamadık ve Dünya Kupası'na gitme şansını kaçırdık."

Bazeley artık Yeni Zelanda'nın yardımcı antrenörü değil; o artık baş antrenör. Bu görev, bir ömür boyu süren çalışmanın doruk noktası. Son yirmi yılda, İngiltere'nin Northampton kentinden gelen bu adam, hayatını Yeni Zelanda'da futbolu büyütmeye adadı. Bu adanmışlık, bu yolculuk onu buraya getirdi. Yeni Zelanda nihayet Dünya Kupası'na gidiyor ve bu sefer play-off'a ihtiyaç duymadılar.

FIFA'nın Dünya Kupası katılımcı sayısını 48 takıma çıkarması nedeniyle, Okyanusya şampiyonu 2026 turnuvasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Beklendiği gibi, Yeni Zelanda yine işini yaptı. Beş eleme maçında 29 gol attılar ve sadece bir gol yediler. 2025 yılının Mart ayında her şey kesinleşti. O gün, All Whites 19 dakika içinde üç gol atarak Yeni Kaledonya'yı mağlup etti ve bu yaz Kuzey Amerika'ya gitmeyi garantiledi.

"Turnuva genişletildiğinde bu harika bir haberdi," diyor Bazeley. "Okyanusya'da yine de üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekiyordu, ama bunu oldukça rahat bir şekilde başardık. Eleme turlarını geçen ilk takımlardan biri olma şansına sahip olduk ve ardından sonraki 18 ay boyunca güçlü, üst sıralarda yer alan rakiplerle maçlar oynayarak bu uluslararası maç dönemlerinde kendimizi sınama fırsatı bulduk.

"Bence bu, Yeni Zelanda gibi ülkeler için harika bir şey. Dünya Kupası'nda daha fazla ülke oynadıkça, küresel bir oyun ve seyirci kitlesi sayesinde futbolun dünyaya yayılması artıyor ve bu kesinlikle iyi bir şey."

Ancak turnuvanın genişletilmesiyle ilgili endişeler de var. Bu küçük ülkeler nasıl rekabet edecek? 16 takımın eklenmesi, en iyi ihtimalle turnuvanın kalitesinin düşmesine, en kötü ihtimalle ise tarihin en büyük farklı mağlubiyetlerine yol açacak mı? Bazeley bu konularda endişeli olmadığını söylüyor. Takımının gerekli niteliklere sahip olduğuna inanıyor.

Bazeley, bu Dünya Kupası'nın Yeni Zelanda'nın gidişatını kalıcı olarak değiştirebileceğine yürekten inanıyor. Bu, küresel futbol dünyasında sıklıkla hak ettiği değeri görmemiş, gururlu bir ülke. Bu, sporun gelişmekte olduğu bir ülke, ama aynı zamanda gerçek potansiyele sahip bir ülke; bu yaz sahaya çıkacak kahramanlar sayesinde yeni bir patlama yaşayabilecek bir ülke.

Bazeley'e sık sık basit bir soru sorulur: Neden Yeni Zelanda? Artık bunu biraz daha iyi açıklayabilir. Çünkü Bazeley önündeki anı görüyor ve takımın yakalamaya can attığı bir an olduğunu biliyor. İngiliz oyuncu, yıllar önce aşık olduğu bu ülkeye borcunu ödeme şansı da görüyor.

"Dünya Kupaları ve Olimpiyatlara katılmak, benim için hayal bile edilemeyecek bir şeydi," diyor Bazeley. "Sanırım bu yolculuğa çıktım ve işte bu noktaya geldim: yetişkinler Dünya Kupası'nın arifesinde."

  New Zealand v Finland - FIFA Series 2026

    Sorumlu kişi

    2005 yılında Bazeley bir karar verdi. İngiltere’nin en üst liglerinde geçirdiği 16 yıllık kariyerin ardından, hayatına son bir kez daha coşku katmak için Yeni Zelanda’ya doğru yola çıktı. Eşi de ona eşlik etti. İki küçük kızı da öyle. Futbol kariyeri sona yaklaşırken, Bazeley son bir futbol macerası için dünyanın öbür ucuna uçmayı tercih etti. En azından o zamanlar plan böyleydi.

    Şimdi, 21 yıl sonra, Bazeley bu konu sorulduğunda gülümsemeden edemiyor.

    "Oluşmakta olan yeni bir ligde yeni bir kulübe katılma fırsatım vardı ve o zamanlar bu oldukça heyecan vericiydi," diyor. "Böyle fırsatlar pek sık gelmez. Genç bir ailem vardı. O zamanlar iki kızımız vardı, beş ve yedi yaşındaydılar ve İngiltere'den Yeni Zelanda'ya taşınmak oldukça büyük bir olaydı. Dünyanın öbür ucuna uzun bir yol.

    "Tüm ailemiz İngiltere'deydi, ama yine de buraya geldik. Bu fırsatı kaçırmadık ve bu ülkeye aşık olduk. Eşim bu ülkeye aşık oldu. Kızlarım orada büyümekten çok keyif aldılar. Hayatımızı orada kurduk. Yeni Zelanda'da futbol yolculuğuma devam etme fırsatı bulduğum için gerçekten şanslıydım. Burası yaşamak için harika bir yer. Bulunduğumuz yer ve yaşam tarzımızdan dolayı çok şanslıyız. Bana sunulan fırsatlar harikaydı."

    Bazeley, 2008 yılında futbolu bıraktı. O zamandan beri hayatını Yeni Zelanda'da bu sporun gelişmesine adamıştır. Son 17 yılda U17, U20 ve U23 takımlarını çalıştırdı. A milli takımda iki kez yardımcı antrenörlük yaptı ve ülkenin teknik direktörlüğünü üstlendi. Yeni Zelanda'yı birçok gençlik Dünya Kupası'na ve Olimpiyatlara da taşıdı.

    2023 yılında, büyük bir görevle ödüllendirildi: A milli takımın baş antrenörlüğü. Yeni Zelanda'yı Dünya Kupası'na geri götürme görevi ona verildi. Bu görevin ağırlığını Bazeley'den daha iyi anlayabilecek çok az kişi vardı, çünkü ülkenin geçmişte Dünya Kupası zaferi peşindeyken yaşadığı hayal kırıklığını ilk elden görmüştü.

  Italy v New Zealand: Group F - 2010 FIFA World Cup

    Dünya Kupası tarihi

    Yeni Zelanda, Dünya Kupası'nda sadece iki kez yer aldı. Bunlardan sadece biri son 44 yıl içinde gerçekleşti. 2010'daki o performans hâlâ efsanevi olarak hatırlanıyor. O yaz Güney Afrika'da, All Whites grup aşamasında elendi, ancak bu elenişi benzersiz bir başarıyla taçlandırdı: Turnuvada yenilgisiz kalan tek takım oldular. İtalya, Paraguay ve Slovakya ile berabere kalmaları ülkeyi gururlandırdı. Aynı zamanda bir ateş de yaktılar.

    "Bu, ülke için ve genç oyuncuların futbola başlaması için önemli bir katalizör oldu," diyor Bazeley. "Şu anda kadromuzda o anı hatırlayan oyuncularımız var: Bahreyn'i yenerek o Dünya Kupası'na katılmayı başardığımız an. Dünya Kupası'nda İtalya ile eşleşen takım, bu an onları olabilecekleri en iyi futbolcular olmaya gerçekten ilham verdi. Bence önümüzde duran fırsat bu.

    "Yeni Zelanda'da bazı iyi spor dallarımız var. Ragbi takımımız All Blacks dünya klasında, ancak burada en çok oynanan spor futbol. Futbol her yıl gerçekten büyüyor."

    Bu büyüme, yeni bir görünüm kazanan Dünya Kupası ile aynı zamana denk geldi. Bu, ülke için de doğru zamanda geldi. İtalya ile berabere kaldığımız maçı izleyen çocuklar artık A milli takım oyuncuları. Onlar da artık kendi anlarını yaşayabilirler.

  Chris Wood New Zealand

    Oyuncu havuzu oluşturmak

    Programıyla gurur duymasına rağmen Bazeley gerçeği kabul edebiliyor: Yeni Zelanda bir futbol devi değil. Burası hiçbir şekilde onun memleketi İngiltere değil.

    "Biz küçük bir ülkeyiz," diyor. "Ülkemizde sadece beş milyon insan yaşıyor. Dünya çapında çok fazla profesyonel oyuncumuz yok. Sanırım yaklaşık 60 oyuncuyu takip ediyoruz."

    Peki Bazeley'i inandıran nedir? Neden bu yaz Yeni Zelanda'nın grup arkadaşları Belçika, Mısır ve İran ile başa çıkabileceğini düşünüyor? Tanıdıklık. O sadece milli takımının oyuncularını tanımıyor; onları gençliklerinden beri tanıyor.

    "Elimizde gerçekten güçlü bir uyum var," diyor. "Oyuncularımızın çoğu birlikte büyüdü. Oyuncularımızın çoğu birlikte kulüp futbolu oynadı, okul futbolu oynadı, 17 yaş altı ve 20 yaş altı futbol oynadı. Bu uyumu yakaladılar ve çoğunu birlikte başardılar. Üç yaş grubu Dünya Kupası'nda, iki Olimpiyat Oyunları'nda oynamış ve 30-40 milli maç tecrübesi olan oyuncularımız var. Oldukça genç bir takımız ve birlikte oldukça iyi bir uluslararası yaş grubu tecrübesine sahibiz."

    Bu yakınlığı Chris Wood, Kostas Barbarouses ve Michael Boxall gibi oyuncuların deneyimiyle birleştirdiğinizde, korkusuz bir program ortaya çıkıyor. Hayır, Yeni Zelanda'da Barcelona veya Manchester United'da oynayan oyuncular yok, ancak takımda oldukça yüksek seviyelerde mücadele eden oyuncular var. Bazeley'in yaptığı bahis, yetenek farkının çok büyük olmayacağı ve varsa bile bu farkın takım kimyası sayesinde aşılabileceği yönünde.

    "Premier League, Serie A veya Ligue 1'de oynayan çok fazla oyuncumuz yok, ancak her gün dayanabileceğimiz gerçekten güçlü bir uyum ve çok iyi bir kültürümüz var," diyor. "Gerçekten iyi genç oyunculara sahip iyi bir takımız, ancak belki de insanlar henüz çoğunu pek tanımıyor. Norveç'te oynayan Joe Bell, Danimarka'da oynayan Callum McCowatt, İskoçya'da Motherwell'de çok iyi performans gösteren Eli Just gibi oyuncular. Championship'te de oyuncularımız var.

    "Bu üst düzey takımlarla karşılaştığımızda ve onların kadrolarında Premier Lig oyuncuları olduğunda, bizim oyuncularımıza ve oynadıkları liglere bakıp Wrexham'daki Liberato Cacace'yi, Swansea'daki Marko Stamenic'i veya Sheffield United'daki Tyler Bindon'u görüp 'Tamam, daha alt seviyede oynayan oyuncuları var' diye düşünebilirler, ancak bunlar kariyerlerini inşa eden iyi genç oyuncular. Onları bir araya getirdiğinizde, aralarındaki ilişkiler ve geçmişleri de eklenince, bu bizi daha güçlü bir takım yapıyor."

    Yolculuk

    Son bir yıl içinde Bazeley, takımını zorlu bir serüvene çıkardı. Yeni Zelanda, Eylül ayının başından bu yana Avustralya, Polonya, Norveç, Kolombiya, Ekvador, Finlandiya ve Şili ile karşılaştı. İlk sekiz maçın yedisini kaybeden (Norveç ile berabere kaldıkları maç hariç) Yeni Zelanda, Mart ayında bir dönüm noktasına ulaştı ve Auckland’da Şili’yi 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası hazırlıklarını moralli bir şekilde tamamladı.

    Ancak oynanacak bir hazırlık maçı daha var ve bu maç Bazeley için kesinlikle özel bir maç olacak. 7 Haziran'da, All Whites'ın SoFi Stadyumu'nda İran ile turnuvaya başlamasından sekiz gün önce, Yeni Zelanda Tampa'da İngiltere ile karşılaşacak. Bu, Bazeley'in memleketi ile ikinci vatanının karşılaşması olacak. Şüphesiz anlamlı bir maç olacak.

    Ancak Bazeley buna pek odaklanmıyor. Bunun yerine, daha büyük resme bakıyor. Yeni Zelanda bu yaz hem sahada hem de saha dışında neler başarabilir? Takım kaç kişiye ilham verebilir? Bu muhteşem yolculuğun bir sonraki adımı nasıl olacak?

    "Uçağa binip Dünya Kupası'na vardığımızda, bunun gerçekliği tam olarak anlaşılacaktır," diyor Bazeley.

    Yeni Zelanda Dünya Kupası'na gidiyor. Bazeley de öyle. Yolculuk devam ediyor ve son yirmi yılda bu yolculuğun nasıl geçtiğine bakılırsa, bir sonraki adımın nereye varacağını tahmin etmek zor.