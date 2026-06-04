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Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

İşte Haaland! Norveç'in "Terminatör"ü Erling, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında kaybedilen zamanı telafi etmeye hazırlanıyor

Analysis
Norveç
E. Haaland
Dünya Kupası
FEATURES

Erling Haaland, futbol dünyasındaki “Terminatör” imajını açıkça benimsemiştir. Birkaç yıl önce, sosyal medyadaki tüm takipçilerine, yarısı insan, yarısı gol makinesi olarak tasvir edildiği bir fotoğrafını paylaşarak "Mutlu Haalandween" dilemişti. Ancak, Haaland'ı sadece gol önünde soğukkanlı bir katil olarak görmek, memleketi Norveç için her zaman en iyisini isteyen duygusal ve renkli bir karaktere haksızlık olur.

Nitekim, Haaland ülkesinin 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanmasına katkıda bulunduğunda, "mutlu" olduğunu ancak her şeyden çok "rahatladığını" itiraf etmesi oldukça anlamlıydı. Elbette bu anın gelmesi uzun zaman almıştı.

Norveç'in finallere son katılımı 1998 yılına kadar uzanıyordu ve Haziran 2000'den beri, yani Haaland'ın doğmasından bir ay önce, Avrupa Şampiyonası'na bile katılamamışlardı. Bu anlamda, "futbol mirası" ile tanınmayan bir ulusun, tek bir süperstar forvetin yirmi yıllık hayal kırıklığını sona erdireceğini bekleme hakkı yoktu.

Ancak, genç bir oyuncu olarak Molde'de iç sahneye çıktığı andan itibaren Haaland, Norveç'i Dünya Kupası'na taşımak için, diğer yetenekli genç oyuncu Martin Odegaard da dahil olmak üzere, herkesten daha fazla baskı altında kaldı. Ve mesele şu ki, o bu durumdan her zaman memnun oldu.

  • Erling Haaland NorwayGetty

    Sıradan bir Norveçli değil

    Haaland uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü olabilir, ama tipik bir Norveçli değil – en azından kişilik açısından. Vatandaşlarının çoğunun gösterdiği kadar alçakgönüllü değil.

    Haaland, "alçakgönüllü kalmanın" önemini savunan, takdire şayan bir çalışkan olabilir, ancak ne kadar iyi olduğunun da gayet farkında - ve hemen hemen her zaman öyle olmuştur.

    Büyürken en önemli hedeflerinden biri, gençliğinde Manchester City'de de oynamış olan futbolcu babası Alfie'den daha iyi olmaktı ve o bu hedefe çoktan ulaştı. Ancak Haaland, asıl amacının her zaman Norveç'in Dünya Kupası'na katılmasını sağlamak olduğunu hiç saklamadı.

    Geçen yıl GQ Magazine'e verdiği röportajda "Bu bana büyük bir baskı yaratıyor," diye itiraf etti, "ama ben bu baskıyı seviyorum. Ve ben Erling Haaland olmasaydım, Erling Haaland'a büyük bir baskı uygulardım!"

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Doğanın bir ucubesi

    Haaland kesinlikle haklı. O, olağanüstü bir gol ortalamasına sahip, olağanüstü bir santrfor ve her zaman beklentileri yükseltecek bir isimdi.

    Daha önce Avusturya ve Almanya'daki olağanüstü gol performansını önemsiz göstermek mümkün olsa da, 2022'de İngiltere'ye geldiğinden beri birbiri ardına rekorları kırması, onun neslinin en yetenekli oyuncusu ve doğaüstü fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu olduğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Haaland, temelde Zlatan Ibrahimovic'in vücuduna sahip bir Gerd Muller, bu da onu Terminatör kadar durdurulması zor bir oyuncu yapıyor.

    Az önce üçüncü Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazandı - sadece Mohamed Salah ve Thierry Henry'den daha fazlası var - ve Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde 58 maçta 57 golle dokuzuncu sırada yer alıyor, buda aslında sıralamanın zirvesinde Cristiano Ronaldo'yu geçme şansı olduğu anlamına geliyor.

    Daha da dikkat çekici olanı, İbrahimovic'in Portekizli forvetin uluslararası düzeydeki rekorunu da kırma ihtimali var.

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Etkileyici gol ortalaması

    Haaland ilk Dünya Kupası'na hazırlanırken, Norveç formasıyla şimdiden 55 gole ulaştı – hem de sadece 49 maçta, ki bu açıkçası inanılmaz bir rakam. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, bu gollerin 28'inin son 20 maçında atılmış olması.

    O halde, Norveç'in bu dev 9 numara olmasaydı Kuzey Amerika'ya asla gidemeyeceğini söylemek hiç de abartı olmaz. Haaland, ülkesinin 2026 Dünya Kupası elemelerinin her birinde gol attı; bunların yarısında en az iki gol atarak, sadece sekiz maçta 16 golle sezonu tamamladı. Avrupa'da kimse ondan daha fazlasını başaramadı. Hatta diğer konfederasyonlarda da. Daha fazla tur ve maçın olduğu turnuvalarda bile.

    Bu bağlamda, Norveç'in oyun planının topu mümkün olduğunca Haaland'a ulaştırmaya odaklandığını öğrenmek pek de sürpriz olmayacaktır.

    Teknik direktör Stale Solbakken geçtiğimiz günlerde, "Diğer oyuncular, Erling'in en büyük maç kazandıran oyuncumuz olduğunu ve gol atıp tehlikeli olabilmesi için onu doğru bölgelere yerleştirmemiz gerektiğini biliyorlar" dedi.


  • Erling Haaland Man City 2:1Getty Images

    Oyuna yeni boyutlar katıyor

    Ancak Haaland, sadece topun ayağına gelmesini bekleyen bir oyuncu değil. Pep Guardiola yönetimindeki City’de savunma katkıları arttı; geçen sezon ise çok yönlü oyununda büyük bir gelişme kaydetti. Bunu, Premier Lig’desadece üç oyuncunun onun sekiz asistlik performansını geçebilmiş olması da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

    "Bence gol açlığı var, ama aynı zamanda çok akıllı bir oyuncu ve sırtı kaleye dönük oyununda büyük gelişme kaydetti," dedi forvet arkadaşı Romelu Lukaku, Stats Perform'a. "Bu yüzden ona övgüleri hak ediyor, çünkü birçok kişi [oyununun bu yönü] hakkında konuşuyordu.

    "Zaten harika bir oyuncu olduğu birkaç yıl öncesine göre daha iyi bir oyuncu ve daha da iyiye gidecek. Ayrıca, Dünya Kupası'nın onun tüm yeteneklerini sergilemesi için en büyük sahne olduğunu düşünüyorum."

  • Erling Haaland Martin Odegaard Norway 2025 celebrationGetty

    Daha fazla X faktörü

    Sadece eleme turlarını geçmek bile Norveç için tartışmasız olağanüstü bir başarıdır. Haaland, ülkesinin Dünya Kupası’nda oynadığını hiç görmemiştir ve çocukken finallerde İngiltere dahil başka takımları desteklerdi.

    Kura da Norveç'e pek iyi davranmadı; 48 takımlı turnuvada Fransa, Senegal ve Irak ile birlikte, "ölüm grubu"na en yakın gruba yerleştirildi.

    Ancak Solbakken'in takımı, yıldız oyuncusunu Odegaard'ın başını çektiği, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Sandar Berge ve Oscar Bobb'un da yer aldığı güçlü bir kadroyla desteklemeyi başardıkları için, şaşırtıcı olmayan bir şekilde "sürpriz aday" olarak gösteriliyor.

    Haaland'ın sağlığı hâlâ son derece önemli - forvetin sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmasıyla Norveç'in Katar 2022'ye katılma şansı da sona erdi - ancak Solbakken, artık "X faktörüne sahip daha fazla oyuncumuz var" derken haklı.

    58 yaşındaki teknik adam, "Her zaman gol atabileceğimizi hissediyoruz" dedi. "Takım olarak savunma açısından da çok daha sağlam hale geldik. Daha iyi bir karışımımız var. Takımdaki atmosfer her zaman iyiydi, ancak bu kadar iyi performans gösterdiğimiz için şimdi ekstra bir avantajımız var."

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Basınç uzmanı

    Haaland, son iki yıldır Norveç'in etkileyici performansında açıkça kilit bir rol oynadı – ve bu sadece attığı gollerden ibaret değil. Odegaard'ın eleme turunun son üç maçında forma giyemeyeceği belli olunca, Haaland geçici kaptan olarak atandı ve bu rolü büyük bir keyifle üstlendi; ülkesini üç net galibiyete taşıdı ve bu serüven, San Siro'da İtalya'ya karşı alınan tarihi 4-1'lik galibiyetle doruğa ulaştı.

    Solbakken, kaptanlık pazubandının Haaland'dan daha da fazlasını ortaya çıkarmasına hiç de şaşırmadı: "Erling çok alçakgönüllü ve kendini düşünmeden önce takımı düşünüyor. Diğer oyuncular gol attığında bunu görebilirsiniz; kendisi gol attığında olduğu kadar mutlu oluyor. Bir lider olduğunun farkında ve takım arkadaşlarına çok iyi bakıyor."

    Ancak Haaland sadece takım arkadaşlarını düşünmüyor. Evlerinde televizyon başında oturan yeni nesil Norveçli futbolculara ilham vermekle de aynı derecede ilgileniyor.

    "Tüm federasyonu geliştirmek istiyorum," dedi GQ'ya, "ve Norveç'in büyük bir futbol ülkesi olması için bununla ilgili her şeyi."

    5,5 milyonun biraz üzerinde nüfusa sahip bir ülke için bu iddialı bir hedef ve beraberinde daha da fazla baskı getirecek, ancak Haaland bununla gerçekten sorun yaşamıyor.

    "2019'da milli takıma geldiğimden beri bu baskıyı hissediyorum," dedi forvet, San Siro'da iki gol atmadan önce. "Ve dürüst olmak gerekirse, o zamanlar şimdi olduğundan daha fazla hissediyordum, çünkü baskıyla başa çıkma konusunda o kadar iyi değildim.

    "Şimdi daha iyiyim. Artık bu konuda uzman olduğumu düşünüyorum." Ve şimdi, her şeyden çok daha önemli olan şey, bunu kanıtlamak için kendine mükemmel bir platform sağladı.

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