İşte Haaland! Norveç'in "Terminatör"ü Erling, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında kaybedilen zamanı telafi etmeye hazırlanıyor

Nitekim, Haaland ülkesinin 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanmasına katkıda bulunduğunda, "mutlu" olduğunu ancak her şeyden çok "rahatladığını" itiraf etmesi oldukça anlamlıydı. Elbette bu anın gelmesi uzun zaman almıştı.

Norveç'in finallere son katılımı 1998 yılına kadar uzanıyordu ve Haziran 2000'den beri, yani Haaland'ın doğmasından bir ay önce, Avrupa Şampiyonası'na bile katılamamışlardı. Bu anlamda, "futbol mirası" ile tanınmayan bir ulusun, tek bir süperstar forvetin yirmi yıllık hayal kırıklığını sona erdireceğini bekleme hakkı yoktu.

Ancak, genç bir oyuncu olarak Molde'de iç sahneye çıktığı andan itibaren Haaland, Norveç'i Dünya Kupası'na taşımak için, diğer yetenekli genç oyuncu Martin Odegaard da dahil olmak üzere, herkesten daha fazla baskı altında kaldı. Ve mesele şu ki, o bu durumdan her zaman memnun oldu.