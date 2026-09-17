'İşte buradayım ve çok mutluyum!' - Kylian Mbappe, Florentino Perez'in kendisini sonunda Real Madrid'e getirmeden önce 10 yıl boyunca iletişimde kaldığını açıkladı

Mbappe, sonunda Santiago Bernabeu'ya uzanan uzun soluklu sürecin perde arkasını anlattı ve anlaşma tamamlanmadan önce Real Madrid Başkanı Perez'in tam bir on yıl boyunca kendisiyle ilişkiyi sürdürdüğünü açıkladı. AS'a verdiği samimi röportajda konuşan Fransız forvet, Perez'in kariyer yolundaki karmaşık süreçleri yönetmede oynadığı kişisel rolü vurguladı.

"Beni buraya getiren kişi o. Gelmeden önce on yıl boyunca iletişimimizi sürdürdük" diye açıkladı Mbappe. "Real Madrid açısından olumlu ya da olumsuz olan her karar bağlamında bana her zaman sevgi ve anlayış gösterdi. Bana hep bir gün Real Madrid'de oynayacağımı söyledi ve işte buradayım, hem de çok mutluyum."

Fransız forvetin Madrid kulübünün patronuna duyduğu takdir, sosyal medyada da yankı buldu. Mbappe'nin burada, "Real Madrid'e katılmadan 10 yıl önce부터 Perez ile iletişim halindeydim" dediği aktarıldı.



