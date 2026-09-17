Getty Images Sport
Çeviri:
'İşte buradayım ve çok mutluyum!' - Kylian Mbappe, Florentino Perez'in kendisini sonunda Real Madrid'e getirmeden önce 10 yıl boyunca iletişimde kaldığını açıkladı
Perez'den bir on yıllık ısrar
Mbappe, sonunda Santiago Bernabeu'ya uzanan uzun soluklu sürecin perde arkasını anlattı ve anlaşma tamamlanmadan önce Real Madrid Başkanı Perez'in tam bir on yıl boyunca kendisiyle ilişkiyi sürdürdüğünü açıkladı. AS'a verdiği samimi röportajda konuşan Fransız forvet, Perez'in kariyer yolundaki karmaşık süreçleri yönetmede oynadığı kişisel rolü vurguladı.
"Beni buraya getiren kişi o. Gelmeden önce on yıl boyunca iletişimimizi sürdürdük" diye açıkladı Mbappe. "Real Madrid açısından olumlu ya da olumsuz olan her karar bağlamında bana her zaman sevgi ve anlayış gösterdi. Bana hep bir gün Real Madrid'de oynayacağımı söyledi ve işte buradayım, hem de çok mutluyum."
Fransız forvetin Madrid kulübünün patronuna duyduğu takdir, sosyal medyada da yankı buldu. Mbappe'nin burada, "Real Madrid'e katılmadan 10 yıl önce부터 Perez ile iletişim halindeydim" dediği aktarıldı.
- AFP
Bernabeu'nun karşı konulamaz cazibesi
Perez'in etkisi büyük olsa da Mbappe, transfer için ikna sürecini neredeyse gereksiz kılan şeyin Real Madrid'in bizzat kendi büyüklüğü olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Çocukluğunda yatak odasının duvarında Madrid efsanelerinin posterleriyle büyüyen bir oyuncu için bu transfer, iknadan çok kaderle ilgiliydi.
"Dürüst olmak gerekirse, Real Madrid'e gelmeniz için hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin sizi ikna etmesine gerek yok," diye ısrar etti Dünya Kupası şampiyonu. "Madrid'le olan hikâyemde gelmek istedim ama bu mümkün olmadı ve sonuçta futbolda kontrolünüzün ötesinde olan anlar ve kararlar vardır. Futbolda zamanlama kilit önemdedir ve gidebilmeniz için her şeyin doğru olmasını beklemeniz gerekir."
Mbappe, Madrid'e gerçekleşmeyen transfer girişimlerini değerlendirdi
İspanya devine katılmak için geçmişte yaptığı başarısız girişimlerin yarattığı duygusal yük üzerine konuşan Mbappe, hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti ancak gözünün her zaman gelecekte olduğunu vurguladı. İspanyol futbolunun en güçlü isminin bile bu proje için onu ikna etmesine gerek olmadığını, çünkü kulübün prestijinin bunu kendi başına anlattığını açıkça ifade etti. "Elbette hayal kırıklığı var ama bir futbolcunun hayatı geriye değil, ileriye bakmakla ilgilidir" dedi.
"Real Madrid'e gelmem için kimsenin beni ikna etmesine gerek yoktu, buna Perez de dahil, kendisi ne kadar büyük bir kulüp olursa olsun. Bu çok açıktı." Fransız yıldız, bu düşünceyi şu sözlerle daha da netleştirdi: "Futbol tarihinin bir parçası olmak istiyorsanız, bir gün Real Madrid'de oynamalısınız."
- Getty Images Sport
Madridista hayalini yaşamak
İspanya'ya geldiğinden bu yana Mbappe, Valdebebas'taki hayata ve başkentin yaşam tarzına uyum sağladı. Fransa'dan geçişin kendisine yeni bir huzur duygusu getirdiğini kabul etti, ancak Madrid oyuncusu statüsünün bir yıldızın profilini daha önce görülmemiş seviyelere çıkardığını da vurguladı.
"Dünyanın en iyi kulübünü ve dünyanın dört bir yanındaki Madridistalardan büyük bir heyecan görmeyi bekliyordum" dedi. "Buraya geldiğimde zaten bir statüm vardı ama Real Madrid oyuncusu olduğunuzda başka bir seviyeye, daha yüksek bir seviyeye geçiyorsunuz. Bence futbol tarihine ait olmak istiyorsanız Real Madrid'den geçmeniz gerekiyor."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun