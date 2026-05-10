İşte bu yüzden Chelsea, Bunny Shaw'ı istiyor! Man City'nin gol makinesi, potansiyel taliplerini cezalandırırken Sam Kerr'in FA Cup hayali sona erdi; kazananlar ve kaybedenler

Ancak maçın büyük bir bölümünde Shaw, kahramanlık rolüne bürünecek gibi görünmüyordu. Erin Cuthbert, maçın henüz sekizinci dakikasında şutunun talihsiz Khiara Keating’in üzerinden seken topun ağlara gitmesiyle Chelsea’yi öne geçirdi; ardından Sam Kerr, Keating’in hatasını değerlendirerek saat dolmadan kısa mesafeden kafayla golü attı. Son şampiyon rahat bir galibiyet yolundaydı.

Hatta daha da iyi olabilirdi. Kerr'in iki golü iptal edildi; bunlardan ilki özellikle tartışmalıydı, çünkü Ellie Carpenter, takım arkadaşının kafayla gol atması için ortayı yaparken topu oyun içinde tutmuş gibi görünüyordu. Ancak maçın sonundaki beş dakikalık çılgınlık, Chelsea'nin sonunu getirdi; o kadar ki, Blues'un teknik direktörü Sonia Bompastor, maçın bitiminde hakemlerin kararları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. "Muhtemelen maçı bu yüzden kaybetmedik," dedi. "Yeterince verimli değiliz, özellikle de ceza sahamızı savunurken."

86. dakikada, bu sezonun çoğunu ön çapraz bağ sakatlığından kurtulmakla geçiren Mary Fowler, City'nin geri dönüşünün ilk golünü atarak gerçek bir kalite anı yaşattı. O anda bu golün sadece bir teselli golü olacağı, Chelsea'nin maçı bitirip Wembley'e biletini alacağı görünüyordu. Ancak beş dakika sonra top ceza sahasındaki Shaw'a geldi ve ona zaman ve alan tanındığında, o da dönüp şutunu attı ve maçı uzatmalara taşıdı.

O andan itibaren City, ivmeyi ele geçirdi. Andree Jeglertz'in yaptığı oyuncu değişiklikleri daha etkili oldu ve 90. dakikada Alyssa Thompson, Lauren James ve Sam Kerr'i oyundan alan Chelsea, aynı hücum gücünü gösteremedi. Hannah Hampton'ın alışılmadık bir hatası, City'ye ihtiyaç duydukları fırsatı sundu. Yui Hasegawa, Hampton'ın kaçırdığı topa atladı ve kalecinin hızlı bir şekilde oyunu yeniden başlattığının farkında olmadan Chelsea ceza sahasına bir orta yaptı. Shaw, en yükseğe çıkarak City'yi ilk kez öne geçirdi.

Bu, kusursuz bir senaryoydu. Birkaç ay sonra Shaw, farklı bir mavi tonunu giyiyor olabilir. City forması giymesi pek olası görünmüyor, bu kesin; Chelsea ise Kerr’in de ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle forvet pozisyonunda oluşacak büyük boşluğu doldurmak için onu Londra’nın kendi bölgesine çekmek için her şeyi yapmaya hazır. Ancak şimdilik Shaw hala bir City oyuncusu, Pazar günü City'nin kahramanıydı ve 31 Mayıs'ta, kulübün altı yıldır kazanamadığı ilk Kadınlar FA Kupası'nı kazanmak umuduyla City formasıyla sahaya çıkacak.

