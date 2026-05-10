Bunny Shaw GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İşte bu yüzden Chelsea, Bunny Shaw'ı istiyor! Man City'nin gol makinesi, potansiyel taliplerini cezalandırırken Sam Kerr'in FA Cup hayali sona erdi; kazananlar ve kaybedenler

Chelsea ve Manchester City, Pazar günü Kadınlar FA Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, tüm gündem Khadija Shaw'dı. Bu forvetin Manchester'daki sözleşmesi birkaç hafta içinde sona erecek ve herkesin konuştuğu tek konu onun ayrılacağı; Chelsea ise onu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba içinde. Tabii ki Shaw, Stamford Bridge'de sahneye çıktı ve iki gol atarak Blues'u turnuvadan eledi ve City'yi, kupanın klasik maçları arasına girecek olan dramatik bir 3-2 galibiyetle Wembley'e gönderdi.

Ancak maçın büyük bir bölümünde Shaw, kahramanlık rolüne bürünecek gibi görünmüyordu. Erin Cuthbert, maçın henüz sekizinci dakikasında şutunun talihsiz Khiara Keating’in üzerinden seken topun ağlara gitmesiyle Chelsea’yi öne geçirdi; ardından Sam Kerr, Keating’in hatasını değerlendirerek saat dolmadan kısa mesafeden kafayla golü attı. Son şampiyon rahat bir galibiyet yolundaydı.

Hatta daha da iyi olabilirdi. Kerr'in iki golü iptal edildi; bunlardan ilki özellikle tartışmalıydı, çünkü Ellie Carpenter, takım arkadaşının kafayla gol atması için ortayı yaparken topu oyun içinde tutmuş gibi görünüyordu. Ancak maçın sonundaki beş dakikalık çılgınlık, Chelsea'nin sonunu getirdi; o kadar ki, Blues'un teknik direktörü Sonia Bompastor, maçın bitiminde hakemlerin kararları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. "Muhtemelen maçı bu yüzden kaybetmedik," dedi. "Yeterince verimli değiliz, özellikle de ceza sahamızı savunurken."

86. dakikada, bu sezonun çoğunu ön çapraz bağ sakatlığından kurtulmakla geçiren Mary Fowler, City'nin geri dönüşünün ilk golünü atarak gerçek bir kalite anı yaşattı. O anda bu golün sadece bir teselli golü olacağı, Chelsea'nin maçı bitirip Wembley'e biletini alacağı görünüyordu. Ancak beş dakika sonra top ceza sahasındaki Shaw'a geldi ve ona zaman ve alan tanındığında, o da dönüp şutunu attı ve maçı uzatmalara taşıdı.

O andan itibaren City, ivmeyi ele geçirdi. Andree Jeglertz'in yaptığı oyuncu değişiklikleri daha etkili oldu ve 90. dakikada Alyssa Thompson, Lauren James ve Sam Kerr'i oyundan alan Chelsea, aynı hücum gücünü gösteremedi. Hannah Hampton'ın alışılmadık bir hatası, City'ye ihtiyaç duydukları fırsatı sundu. Yui Hasegawa, Hampton'ın kaçırdığı topa atladı ve kalecinin hızlı bir şekilde oyunu yeniden başlattığının farkında olmadan Chelsea ceza sahasına bir orta yaptı. Shaw, en yükseğe çıkarak City'yi ilk kez öne geçirdi.

Bu, kusursuz bir senaryoydu. Birkaç ay sonra Shaw, farklı bir mavi tonunu giyiyor olabilir. City forması giymesi pek olası görünmüyor, bu kesin; Chelsea ise Kerr’in de ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle forvet pozisyonunda oluşacak büyük boşluğu doldurmak için onu Londra’nın kendi bölgesine çekmek için her şeyi yapmaya hazır. Ancak şimdilik Shaw hala bir City oyuncusu, Pazar günü City'nin kahramanıydı ve 31 Mayıs'ta, kulübün altı yıldır kazanamadığı ilk Kadınlar FA Kupası'nı kazanmak umuduyla City formasıyla sahaya çıkacak.

GOAL, Stamford Bridge'deki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Khadija Shaw

    Manchester City ile Shaw arasında yeni bir sözleşme için hâlâ bir şans varsa, forvetin Pazar günkü yarı finaldeki performansı, kulübün onu kadroda tutmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini hatırlattı.

    Genel olarak, Shaw için zor bir gündü. Yarım şanslardan çok sayıda şut çekti ve kaliteli paslar bulmakta zorlandı; Kadeisha Buchanan ve Veerle Buurman, onun hareket alanını kısıtlayarak işini zorlaştırdı.

    Ancak işler zorlaştığında ve anlar daha da önemli hale geldiğinde, o büyük bir adım attı. Beraberlik golü için yaptığı dönüş ve vuruş, bir santrfor için mükemmel bir hareketti; uzatmalardaki kafa vuruşu ise olağanüstüydü.

    Shaw dünya çapında bir santrfor ve bu maç da bunun bir kanıtı oldu. City'nin bu yaz onu kaybetmesi büyük bir darbe olur. Yine de, 31 Mayıs'ta Wembley'de, Stamford Bridge'de bir başka harika an yaşattıktan sonra, güzel bir veda yapmak için bir fırsatı daha var.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Hannah Hampton

    Bir süreliğine Keating, bu maçın kötü kalecisi olacak gibi görünüyordu. Kerr’in Chelsea’yi 2-0 öne geçiren ve bu eşleşmeyi City’nin ulaşamayacağı bir noktaya taşıyacak gibi görünen kafa vuruşuna yol açan, onun hatasıydı.

    Ancak, Hampton'ın unutulmaz anı, uzatmalarda Chelsea'nin son çivisini çakan an oldu; Keating ise son dakikalarda büyük bir kurtarışla takımının 3-2'lik üstünlüğünü korudu.

    Bu, uzatmaların en çılgın anında gerçekleşti; maç, başka her şeyden çok bir basketbol maçını andırıyordu ve City'nin bir atağı sonuçsuz kalıp Chelsea'ye kale vuruşu kazandırdığında, Hampton hızlıca tepki vererek takımı için yeni bir atak başlatmaya çalıştı.

    Ancak her zamanki isabetli pasları bu sefer işe yaramadı ve pası hedefine ulaşmak bir yana, Hasegawa'nın ayaklarına gitti. Aynı anda, Chelsea savunması oyunun yeniden başlamasından habersizdi ve hala yavaşça ceza sahasından çıkmaya çalışıyordu. Bu, City için mükemmel bir fırsat oldu ve Hasegawa, Shaw'un uzak köşeye muhteşem bir kafa vuruşuyla gole çevirdiği doğru ortayı yaptı.

  • Veerle Buurman Chelsea Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Veerle Buurman

    Pazar öğleden sonrasının büyük bir bölümünde Shaw sessiz kaldı ve bunun en büyük nedeni, Chelsea’nin 20 yaşındaki stoperi Buurman’dı. Doğrusu, deneyim, fiziksel güç ve en üst seviyede kanıtlanmış kalite açısından bu eşleşmenin dengesiz olduğu görülüyordu. Ancak gelecek vaat eden Hollanda milli oyuncusu bu zorlu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve Buchanan’la iyi bir uyum sergileyerek Shaw’un kendini göstermesini zorlaştırdı.

    Bu durum, 70. dakikaya kadar sürdü; o anda Bompastor, Buurman'ı Lucy Bronze ile değiştirmeyi tercih etti. Chelsea teknik direktörü maçtan sonra, bu değişikliği, sağ kanattan 10 numara pozisyonuna geçen Kerolin'in oluşturduğu yeni tehdidi bertaraf etmek için yaptığını söyledi. Ancak bu değişiklik, Bronze'un Shaw'ı genç takım arkadaşı kadar iyi kontrol edememesi nedeniyle, Shaw'ın maçtaki etkisinin artmasına neden oldu.

    PSV'ye kiralandıktan sonra kulübe geri döndüğü ilk yılında, Buurman'ın takımın kenarında başladığı bir sezonda, bu an onun ne kadar önemli bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Sam Kerr

    Senaryo Shaw için yeniden yazılmadan önce, sanki Kerr için kaleme alınmış gibi görünüyordu. Avustralya’nın efsanevi forveti bu yaz Chelsea’den ayrılmaya hazırlanıyor; bu da, kulüp finalde yer almazsa, bu maçın onun kulüp için son maçından bir önceki maç olabileceği anlamına geliyor. Kerr, saat dolmadan hemen önce kafayla golü atarak Blues’un Wembley biletini garantilemiş gibi göründüğünde, bu durum son derece uygun geldi.

    Forvetin Chelsea formasıyla yaşadığı en önemli anların çoğu, en sevdiği ve hiç yenilgi tatmadığı Wembley'de gerçekleşti. Oraya geri dönme şansı yakalaması ve bunun kulüp formasıyla oynayacağı son maç olması, Blues'un bir kez daha kazanmasına yardımcı olabilirse, masalsı bir son olurdu.

    Ancak, iki golünün daha iptal edildiği bir maçta (biri doğru bir ofsayt kararı gibi görünüyordu, diğeri ise Carpenter'ın ortadan önce topu sahada tuttuğu görüldüğü için daha tartışmalı bir durumdu), Kerr sonunda mağlup olan tarafta yer aldı.

    Kerr'in Chelsea'deki son maçı, muhtemelen önümüzdeki hafta Manchester United ile oynanacak, önemi olmayan bir karşılaşma olacak. Bu, Kerr'in senaristlerinin aklındaki senaryo değildi.

  • Mary Fowler Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Mary Fowler

    Fowler için zorlu bir sezon oldu. Geçen sezonun sonlarında ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Avustralya milli oyuncusu, bu yılın büyük bir bölümünü rehabilitasyonla geçirdi; bu nedenle City’nin WSL şampiyonluğuna katkısı sınırlı kaldı.

    Ancak Pazar günü, Fowler bu olağanüstü geri dönüşü başlatan muhteşem bir vuruşla büyük anını yaşadı. Bu gol, yetenekli forvetin oyuna girmesinden sadece birkaç dakika sonra geldi ve onu bu kadar harika yapan özelliğin mükemmel bir özetiydi, çünkü görünüşte hiçbir yerden gelmeden uzak mesafeden alt köşeye isabetli bir vuruş yaptı.

    Manşetleri Shaw kapacak olsa da, City'ye sonunda başardıkları geri dönüşü gerçekleştirebileceklerine dair inancı veren Fowler'ın golüydü. Gerçekten zor bir sezonun ardından o anı hak etti.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Sonia Bompastor

    Chelsea'de rüya gibi bir ilk sezon geçirdikten sonra, Bompastor'un kulüpteki ikinci sezonu bir kabusa dönüştü. Sakatlıklar ona pek çok baş ağrısı yaşattı ve takımın daha büyük hedefler peşinde koşmasını engelleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Bu yaz yaklaşan kadro yenileme sürecinde Fransız oyuncu, kadroda daha belirgin bir iz bırakmak için çaba gösterecek.

    Ancak Bompastor hakkında da bazı sorular gündeme geldi ve Pazar günkü oyuncu değişiklikleri de bunun bir başka örneği oldu. Buurman'ı oyundan çıkarmak yanlış bir karar oldu ve Thompson'ın oyundan alınması da ne kadar etkili olduğu düşünülürse sürpriz oldu.

    Yine de teknik direktör, takımının son dakikalarda çöküşünü izlerken nispeten çaresizdi. Sahadaki oyuncular hakkındaki görüşler ne olursa olsun, maçı bitirmek için yeterli deneyim ve kalite vardı ve Bompastor, bunu başaramamaları konusunda pek bir şey yapamadı.

    Bu, Chelsea'nin son yedi yılın en kötü sezonu; 2018-19 sezonunu kupa kazanamadan bitirdiklerinden beri, kazanmaya alışkın bir kulüp için işler bu kadar hayal kırıklığı yaratmamıştı. Bu yılın başlarında yeni bir sözleşme imzalayan Bompastor'un işleri yoluna koymak için zamanı ve fırsatı olacak, ancak Blues Mart ayında Lig Kupası'nı kazanmayı başarmış olsa da, açıkça yapılacak çok iş var.