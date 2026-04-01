Çeviri:
"İşte bu yüzden bu dünyadayım" - Tottenham'ın yıldızı Dejan Kulusevski, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na yetişmeyi hedefleyen kanat oyuncusu, İsveç'i "en iyilerinden biri" haline getireceğine söz verdi
Kuzey Amerika için zamana karşı bir yarış
Avrupa elemeleri boyunca tek bir maç bile kazanamamasına rağmen İsveç, tüm tahminlerin aksine, Polonya'yı 3-2 mağlup ettiği heyecan dolu bir baraj maçında yaklaşan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Milli takım kutlama yaparken, Kulusevski neredeyse bir yıldır tek bir dakika bile sahaya çıkmamış olduğu için kenardan izlemekle yetindi. Tottenham Hotspur'da forma giyen oyuncu, diz kapağı ameliyatından sonra iyileşme sürecindeydi ve kısa süre önce dizini temizlemek için küçük bir takip ameliyatı geçirdi.
İyileşme süreci zorlu geçti ve takım arkadaşları Tunus, Hollanda ve Japonya ile birlikte F Grubu'nda yerlerini garantilediğinde forvetin duygusal olduğu gözlerden kaçmadı. Liverpool'lu Alexander Isak'ın turnuvaya yetişmesi beklenirken, Kulusevski'nin uzun süren sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Kendine olan inancıyla tüm zorlukları aşmak
Viaplay'e konuşan İsveçli milli oyuncu, içinde bulunduğu durumun gerçeklerinden kaçınmadı. "Bir yıldır maç oynamadım. Şansımın ne kadar az olduğunu biliyorum," diye itiraf etti Kulusevski. "Ama dünyada bunu başarabilecek tek bir kişi varsa, o da benim. Oraya sadece katılmak için gitmiyoruz. İsveç, en iyiler arasında yer almayı hedefliyor."
Onun hırsı, sadece kadroya girmekten çok daha öteye uzanıyor. Eski Juventus oyuncusu, İsveç'in dünya sahnesinde saygı görmesini sağlamaya kararlı. "Yaşadığım sürece, İsveç sahaya çıktığında kimseden korkmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Brezilya, Fransa, kim olursa olsun. Bu yüzden bu dünyadayım. Halkıma inanç ve sevgi vermek için," dedi.
Son dönemde yaşanan cerrahi aksiliklerin ele alınması
25 yaşındaki oyuncu, ikinci bir ameliyatın yapıldığına dair haberlerin ardından kısa süre önce sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Son müdahalenin, iyileşmenin aksadığına dair bir işaret değil, uzun vadeli sağlığı için atılmış olumlu bir adım olduğunu belirtti. Altta yatan sorunların nihayet çözüldüğüne dair iyimserliğini koruyor.
Kulusevski, "İnsanların endişelendiğini anlıyorum, ancak aslında bu endişe yanlış bir nedenden kaynaklanıyordu" dedi. "Bu küçük ameliyatı geçirmek ve sorunu tespit edebilmek gerçekten olumlu oldu. Artık her şey yoluna girmeli. Belki de bilinmeyecek şeyler yüzünden, çünkü sonuçta karar verecek olan sadece Tanrı'dır, başka kimse değil."
İsveç dünya sahnesine hazırlanıyor
Takımının son 16 yıl içindeki ikinci Dünya Kupası biletini kopardığını izlerken, gözyaşlarını zorlukla tutuyordu. Kulusevski rehabilitasyonuna odaklanırken, İsveç milli takımı 15 Haziran'da Tunus ile oynayacağı zorlu açılış maçı için hazırlanıyor. Onun yokluğunda Anthony Elanga ve Viktor Lindelof gibi oyuncular beklentilerin yükünü omuzlarında taşıdılar, ancak Kulusevski'nin formda olması durumunda, takımın ABD, Kanada ve Meksika'ya doğru yola çıkarken hücum gücünü büyük ölçüde değiştireceğine şüphe yok.