"İşte bu yüzden bu dünyadayım" - Tottenham'ın yıldızı Dejan Kulusevski, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na yetişmeyi hedefleyen kanat oyuncusu, İsveç'i "en iyilerinden biri" haline getireceğine söz verdi

Avrupa elemeleri boyunca tek bir maç bile kazanamamasına rağmen İsveç, tüm tahminlerin aksine, Polonya'yı 3-2 mağlup ettiği heyecan dolu bir baraj maçında yaklaşan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Milli takım kutlama yaparken, Kulusevski neredeyse bir yıldır tek bir dakika bile sahaya çıkmamış olduğu için kenardan izlemekle yetindi. Tottenham Hotspur'da forma giyen oyuncu, diz kapağı ameliyatından sonra iyileşme sürecindeydi ve kısa süre önce dizini temizlemek için küçük bir takip ameliyatı geçirdi.

İyileşme süreci zorlu geçti ve takım arkadaşları Tunus, Hollanda ve Japonya ile birlikte F Grubu'nda yerlerini garantilediğinde forvetin duygusal olduğu gözlerden kaçmadı. Liverpool'lu Alexander Isak'ın turnuvaya yetişmesi beklenirken, Kulusevski'nin uzun süren sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.