"Hepimiz biliyoruz ki Jadon Sancho, teknik becerileri ve yaratıcılığıyla burada Dortmund'da kalıcı bir iz bırakmış, yetenekli ve gelecek vaat eden bir oyuncu," dedi Book Sky. Sancho, Sarı-Siyahlılar'da çıkışını yakaladıktan sonra 2021'de 85 milyon euro transfer ücreti karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu. 2023/24 sezonunun ikinci yarısında ise kiralık olarak yeniden BVB forması giydi.
Çeviri:
"İstatistikler pek iyi olmasa da": Gregor Kobel, BVB'ye tartışmalı bir yıldız transferi öneriyor
Şu anda 26 yaşındaki oyuncunun adı yeniden Dortmund ile anılıyor; zira Red Devils'daki sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve bu nedenle, en azından şu anki duruma göre transfer ücreti ödemeden kadroya katılabilir. Bu sezon kanat oyuncusu Aston Villa'ya kiralanmış durumda.
BVB kalecisi Gregor Kobel, Ruhr Nachrichten'in düzenlediği bir etkinlikte Sancho hakkında, "Bize geri döndüğünde, istatistikleri ilk dönemindeki kadar iyi olmasa da varlığı bize çok iyi geldi" dedi. "Bu tavırla tekrar aramıza dönerse mutlu olurum" diye ekledi.
Ancak Sancho'nun yeniden transfer edilmesi, Dortmund'da tamamen tartışmasız bir konu değil, zira bu, Siyah-Sarıların birçok taraftarının uzun süredir istediği yeni ve daha yaratıcı bir transfer stratejisinin tam tersi anlamına geliyor.
- Getty Images
Manchester United, BVB'nin planlarını bozabilir
Söylentilere göre BVB yetkilileri Sancho ile temasa geçmiş durumda; ancak şu anki 15 milyon avroluk yıllık maaşı göz önüne alındığında, Dortmund'a geri dönmesi halinde maaşında büyük bir kesintiye razı olması gerekecek.
Sport Bild'in haberine göre, Manchester United de BVB'nin planlarını bozabilir: Red Devils, gizli bir madde sayesinde Sancho ile sözleşmesini bir yıl daha uzatabilir ve bu şekilde transfer ücreti ödemeden ayrılmasını engelleyebilir. Ancak bu seçenekten gerçekten yararlanıp yararlanmayacakları henüz belli değil. Son zamanlarda, Aston Villa'nın bu sezon Sancho'nun performansının ortalama seviyede olmasına rağmen, bu hücum oyuncusuyla devam etmek istediği yönünde söylentiler de ortaya çıktı.
Jadon Sancho'nun 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 34 Oynama süresi: 1562 Goller: 1 Asist: 3