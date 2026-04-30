"İstatistikler pek iyi olmasa da": Gregor Kobel, BVB'ye tartışmalı bir yıldız transferi öneriyor

Şu anda 26 yaşındaki oyuncunun adı yeniden Dortmund ile anılıyor; zira Red Devils'daki sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve bu nedenle, en azından şu anki duruma göre transfer ücreti ödemeden kadroya katılabilir. Bu sezon kanat oyuncusu Aston Villa'ya kiralanmış durumda.

BVB kalecisi Gregor Kobel, Ruhr Nachrichten'in düzenlediği bir etkinlikte Sancho hakkında, "Bize geri döndüğünde, istatistikleri ilk dönemindeki kadar iyi olmasa da varlığı bize çok iyi geldi" dedi. "Bu tavırla tekrar aramıza dönerse mutlu olurum" diye ekledi.

Ancak Sancho'nun yeniden transfer edilmesi, Dortmund'da tamamen tartışmasız bir konu değil, zira bu, Siyah-Sarıların birçok taraftarının uzun süredir istediği yeni ve daha yaratıcı bir transfer stratejisinin tam tersi anlamına geliyor.