Öncelikle, The Athletic’in haberine göre Beşiktaş, Arsenal’den forvet Leandro Trossard’ı transfer etmek üzere. Peki, VfB Stuttgart’a kiralandıktan sonra şimdilik Bayern Münih’e geri dönen kaleci Alexander Nübel’in durumu ne olacak?
Çeviri:
İstanbul’a iki dev transfer mi? Türk dev kulübü, Dünya Kupası yıldızı Leandro Trossard’ı kadrosuna katmaya çok yakın görünüyor – FC Bayern’de forma giyen milli oyuncu da gelebilir
The Athletic’e göre Beşiktaş, Trossard transferi konusunda Arsenal ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki oyuncunun Arsenal’deki sözleşmesi 2027’de sona erecek ve 20 milyon avroluk transfer ücreti Londra’ya ödenecek.
Beşiktaş, Trossard ile uluslararası bir dev kulübün yedek oyuncusunu değil, geçen sezon Arsenal’in İngiltere şampiyonluğuna giden yolda önemli bir rol üstlenen Belçika milli takım oyuncusunu kadrosuna katmış olacak. Teknik direktör Mikel Arteta, bu çevik dripli oyuncuyu sık sık ilk 11’de sahaya sürdü; Trossard, 2025/26 sezonunda tüm turnuvalarda 50 maçta forma giydi ve 8 gol, 11 asist kaydetti.
Halen Arsenal forması giyen bu yıldız, Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da şu anda etkileyici bir performans sergiliyor. Son 16 turuna yükselen Belçika kadrosunda Trossard'ın yeri garantidir; turnuvada şu ana kadar oynadığı dört maçta iki gol ve iki asist kaydetti. Kısa bir süre önce, Senegal'e karşı oynanan 32'li tur maçında (3-2, uzatmalarda), önce takım arkadaşı Youri Tielemans (Aston Villa) ile sahada yaşanan bir itiş kakışla ortalığı karıştırdı. Ancak kısa bir süre sonra Trossard, 89. dakikada tam da Tielemans'ın kafayla 2-2'yi sağlayan güzel bir orta yaptı ve bu sayede Belçikalılar uzatmalara kıl payı uzanabildi. Uzatmalarda ise maçın bitimine kısa bir süre kala Tielemans’ın penaltı golü, “Kırmızı Şeytanlar”ın galibiyetini kesinleştirdi. Belçika, son 16 turunda ortak ev sahibi ABD ile karşılaşacak.
- AFP
Beşiktaş, Trossard ile yeniden üst sıralara tırmanacak mı? Peki Nübel de İstanbul’a gelecek mi?
Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig’de hayal kırıklığı yaratan dördüncü sırayı aldıktan sonra, gelecekte yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu amaçla, son yıllarda AC Floransa ve FC Bologna’da başarılı çalışmalar sergileyen tanınmış teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi.
AS Monaco'dan 8 milyon euro transfer ücreti karşılığında transfer edilen sol bek Kassoum Ouattara ile Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar bir yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Ayrıca, geçen sezon Benfica'dan kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Orkun Kökcü, 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak transfer edildi.
Trossard ile birlikte ikinci gerçek transfer yakında gerçekleşebilir. Nübel konusunda ise Beşiktaş’ın bir başka önemli transferi yapacağına dair spekülasyonlar var. Ünlü Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Alman kalecinin artık Türk kulübüyle anlaşmaya vardığı söyleniyor. Haziran sonunda Bild gazetesi, Nübel’in Beşiktaş’a transfer olmakla ilgilenmediğini, bunun yerine sadece Avrupa’nın en üst düzey kulüplerinden birine gitmek istediğini yazmıştı.
Ancak 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda üçüncü kaleci olarak yer alan 29 yaşındaki oyuncunun, görünüşe göre fikrini değiştirmiş olabilir. Nübel'in Bayern ile sözleşmesi 2029'a kadar devam etse de, FCB yetkilileri üç kez Almanya milli takımında forma giyen oyuncunun Säbener Straße'de bir geleceği olmadığını defalarca vurguladılar. Bu nedenle uygun bir alıcı arayışı uzun süredir devam ediyor.
Beşiktaş’ın mevcut teklifinin yeterli olup olmadığı ise şüpheli. Duyumlara göre Süper Lig kulübü, beş milyon avroluk bir temel transfer ücreti artı beş milyon avroluk bonus ödemesi teklif ediyor. Ancak Bayern’in Nübel’in transfer ücreti olarak 20 milyon avro civarında bir rakam düşündüğü belirtiliyor.
- Getty Images
Leandro Trossard, Beşiktaş’a transfer olmak üzere: Profesyonel kariyerindeki takımlar
Dönem
Kulüp
Maçlar
2012 ve 2016'dan 2019'a kadar
KRC Genk
120 (39 gol)
Ocak–Haziran 2013 / 2014/15 (her ikisi de kiralık)
Lommel United
54 (24 gol)
2013/14 (kiralık)
KVC Westerlo
21 (5 gol)
2015/16 (kiralık)
OH Leuven
31 (9 gol)
2019'dan 2023'e
Brighton & Hove Albion
121 (25 gol)
2023'ten beri
Arsenal
174 (36 gol)
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