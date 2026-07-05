Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig’de hayal kırıklığı yaratan dördüncü sırayı aldıktan sonra, gelecekte yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu amaçla, son yıllarda AC Floransa ve FC Bologna’da başarılı çalışmalar sergileyen tanınmış teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi.

AS Monaco'dan 8 milyon euro transfer ücreti karşılığında transfer edilen sol bek Kassoum Ouattara ile Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar bir yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Ayrıca, geçen sezon Benfica'dan kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Orkun Kökcü, 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak transfer edildi.

Trossard ile birlikte ikinci gerçek transfer yakında gerçekleşebilir. Nübel konusunda ise Beşiktaş’ın bir başka önemli transferi yapacağına dair spekülasyonlar var. Ünlü Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Alman kalecinin artık Türk kulübüyle anlaşmaya vardığı söyleniyor. Haziran sonunda Bild gazetesi, Nübel’in Beşiktaş’a transfer olmakla ilgilenmediğini, bunun yerine sadece Avrupa’nın en üst düzey kulüplerinden birine gitmek istediğini yazmıştı.

Ancak 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda üçüncü kaleci olarak yer alan 29 yaşındaki oyuncunun, görünüşe göre fikrini değiştirmiş olabilir. Nübel'in Bayern ile sözleşmesi 2029'a kadar devam etse de, FCB yetkilileri üç kez Almanya milli takımında forma giyen oyuncunun Säbener Straße'de bir geleceği olmadığını defalarca vurguladılar. Bu nedenle uygun bir alıcı arayışı uzun süredir devam ediyor.

Beşiktaş’ın mevcut teklifinin yeterli olup olmadığı ise şüpheli. Duyumlara göre Süper Lig kulübü, beş milyon avroluk bir temel transfer ücreti artı beş milyon avroluk bonus ödemesi teklif ediyor. Ancak Bayern’in Nübel’in transfer ücreti olarak 20 milyon avro civarında bir rakam düşündüğü belirtiliyor.