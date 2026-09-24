AFP
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İsrailli forvet Saied Abu Farchi, Avusturya maçında korner direğiyle tüfek sevinci yaptığı için tuhaf bir kırmızı kart gördü
Avusturya'ya karşı tuhaf kırmızı kart
Abu Farchi, Raiffeisen Arena'daki 3. Grup mücadelesinin 55. dakikasında oyundan atıldı. Skoru 1-1'e getiren golü az önce kafayla atmıştı. Golün ardından forvet oyuncusu köşe direğine koştu, direği yerinden alıp tüfek ateşliyormuş gibi yaptı.
Hakem Georgi Kabakov hemen ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kartını gösterdi. Abu Farchi bu karara şaşırmış görünse de, tahrik edici gol sevinçlerine ilişkin katı kurallar nedeniyle İsrail maçın kalan bölümünü 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.
Gol sevinçlerine ilişkin katı kurallar
Olay anında viral oldu ve sosyal medyada görüşleri ikiye böldü. Bazı gözlemciler kararın ağır olduğunu düşünse de, birçoğu hakemin sadece kuralların lafzını uyguladığını kabul etti.
Tahrik edici hareketler ya da silahı andıran gol sevinçleri, futbol otoriteleri tarafından uzun süredir hoş karşılanmıyor. 20 yaşındaki oyuncu zaten sarı kartlı olduğu için, maçın hakemlerinin ikinci sarı kartı göstermekten başka pek seçeneği yoktu. Sonuçta bu, modern futbolda gol sevinçleri sırasında oyuncu davranışlarını, anın duygusundan bağımsız olarak katı kuralların belirlediğine dair acı bir ders oldu.
Geç gelen Avusturya golleri galibiyeti getirdi
Oyundan atılma kararı, maçta önemli bir dönüm noktası oldu. Avusturya, tartışmalı eşitleme golünden önce 43. dakikada Romano Schmid'in penaltı golüyle öne geçmişti. Sayısal olarak eksik kalan İsrail, ikinci yarının büyük bölümünde kararlı bir savunma yapmak zorunda kaldı. Ancak Avusturya, maçın son bölümünde bir kişi fazla olmasının avantajını sonunda kullandı. Phillipp Mwene, 90. dakikada ev sahibi ekibi yeniden öne geçirirken, Sasa Kalajdzic uzatma dakikalarında üçüncü golü attı ve 3-1'lik galibiyeti perçinleyerek üç puanı kazandırdı.
- Getty Images Sport
İsrail için sırada ne var?
Bu yenilginin ardından İsrail, kendisini Grup 3 puan durumunun dibine demir atmış halde buldu. Takım, pazar günü İrlanda ile karşılaştığında yeniden toparlanıp küme düşme mücadelesinde hayati puanlar almayı hedefleyecek. Bu kritik karşılaşmanın ardından ise 1 Ekim Perşembe günü Kosova deplasmanına giderek Uluslar Ligi grubunun son sırasından çıkmaya çalışacak.
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