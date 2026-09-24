Olay anında viral oldu ve sosyal medyada görüşleri ikiye böldü. Bazı gözlemciler kararın ağır olduğunu düşünse de, birçoğu hakemin sadece kuralların lafzını uyguladığını kabul etti.

Tahrik edici hareketler ya da silahı andıran gol sevinçleri, futbol otoriteleri tarafından uzun süredir hoş karşılanmıyor. 20 yaşındaki oyuncu zaten sarı kartlı olduğu için, maçın hakemlerinin ikinci sarı kartı göstermekten başka pek seçeneği yoktu. Sonuçta bu, modern futbolda gol sevinçleri sırasında oyuncu davranışlarını, anın duygusundan bağımsız olarak katı kuralların belirlediğine dair acı bir ders oldu.