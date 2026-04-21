İspanyol teknik direktör Andoni Iraola’nın Premier Lig sezonu sonunda görevinden ayrılmasıyla birlikte Marco Rose, Bournemouth’un yeni teknik direktörü olacak
Rose en üst düzey göreve getirildi
Bournemouth, Iraola'nın yerine geçecek kişiyi belirleme konusunda hızlı hareket etti. Her ne kadar Ipswich'in saygın teknik direktörü Kieran McKenna'nın da adaylar arasında olduğu söylense de, görevi Rose üstlendi.
Etkileyici bir geçmiş
Rose, etkileyici bir özgeçmişle İngiltere'nin güney kıyılarına gelecek. Bir zamanlar Avrupa'nın en saygın teknik direktörlerinden biri olan Rose, Borussia Dortmund ve son olarak RB Leipzig'de görev yaptığı dönemler de dahil olmak üzere birçok üst düzey pozisyonda çalıştı. Avusturya Bundesliga'yı iki kez kazandı ve 2023'te Almanya Kupası'nı kaldırdı.
Iraola daha büyük bir göreve atandı
Iraola'nın bu yaz önemli bir göreve aday olması bekleniyor. Cherries'in teknik direktörü, hücum futbolu ve nispeten düşük bütçeli bir kadroyla Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerlemeyi başarmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Pep Guardiola'nın bu yaz City'den ayrılması durumunda, Iraola onun olası halefi olarak gösteriliyor. Real Madrid, Manchester United ve Liverpool gibi diğer kulüplerde de doldurulması gereken teknik direktörlük pozisyonları olabilir.
Iraola'nın kusursuz sicili
Iraola, 2023'te görevi devraldığından beri Bournemouth'un her yıl geliştiğini gördü. Görevdeki ilk sezonunda takım, kulüp tarihinin en yüksek puanı olan 48 puanı topladı. Bunu geçen yıl ligi dokuzuncu sırada bitirerek takip ettiler. Bu sezon, yaklaşık 300 milyon dolar değerinde oyuncu kaybına rağmen, Avrupa kupalarına katılma yarışında yer alıyorlar.