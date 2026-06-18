Kulübün internet sitesinde yayınladığı resmi ve ayrıntılı bir açıklamada, Barcelona, ulusal futbol yetkililerinden, Blaugrana’nın bakış açısına göre Madrid’den gelen haksız açıklamalara karşı önlemler almalarını talep etti.
Çeviri:
"İspanyol profesyonel futbolunun itibarına zarar!" FC Barcelona, Real Madrid ve Florentino Pérez’e karşı resmi olarak harekete geçti
"Rafael Yuste Abel (FC Barcelona Spor Direktörü ve Başkan Yardımcısı; Editörün notu), bugün LaLiga Başkanı Javier Tebas’a, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan’a ve Teknik Hakem Komitesi (CTA) Başkanı Francisco Soto’ya bir resmi mektup gönderdi. Mektup, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde çeşitli kamuya açık etkinliklerde yaptığı açıklamalara atıfta bulunuyor," deniyor açıklamanın başında.
Barça, Real Madrid’i “İspanyol profesyonel futbolunun güvenilirliğine zarar vermek” ve “Primera División (LaLiga) ligindeki müsabakaların ciddiyetini ve itibarını, ayrıca tüm hakemlik sistemini ciddi şekilde zedelemek”le suçluyor. Perez’in açıklamalarının bu bağlamda asılsız ve yanlış beyanlardan ibaret olduğu belirtiliyor.
Dolayısıyla, diğer İspanyol kulüplerinden ve hakemlerden “kurumlarının itibarını savunmaları” isteniyor. Söz konusu ulusal futbol otoritelerinden, “Bay Perez aleyhine uygun federasyon politikası ve hukuki önlemler almaları” istenmektedir. Böylelikle “temsil edilen kurumların ve düzenlenen müsabakaların onuru, dürüstlüğü ve itibarı” savunulacaktır.
- AFP
Florentino Perez, röportajlarda FC Barcelona’ya saldırıyor
Çatışmanın tetikleyicisi, Real Madrid Başkanı’nın unutulmaz basın toplantısı sırasında verdiği birkaç röportajdı. Perez, bu toplantıda Barcelona ile ilişkilerin tamamen kesildiğini açıkladı ve bunu İspanyol futbolundaki “sistemik yolsuzluk” ile gerekçelendirdi.
79 yaşındaki Perez, somut olarak uzun süredir gündemde olan “Negreira davasını” yeniden gündeme getirdi; bu dava, 2001 ile 2018 yılları arasında Katalan kulübünün, Hakem Komitesi eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’ya yaptığı iddia edilen ödemelerle ilgili anlaşmazlığı içeriyor.
Perez’in kamuoyuna yönelik öfkeli konuşmasının hemen ardından Barcelona, hukuk departmanına Real Madrid başkanının açıklamalarını ve suçlamalarını incelettireceğini duyurmuştu. Bu süreçte hukuki adımlar atma olasılığı da gündemdeydi.