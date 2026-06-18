"Rafael Yuste Abel (FC Barcelona Spor Direktörü ve Başkan Yardımcısı; Editörün notu), bugün LaLiga Başkanı Javier Tebas’a, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan’a ve Teknik Hakem Komitesi (CTA) Başkanı Francisco Soto’ya bir resmi mektup gönderdi. Mektup, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde çeşitli kamuya açık etkinliklerde yaptığı açıklamalara atıfta bulunuyor," deniyor açıklamanın başında.

Barça, Real Madrid’i “İspanyol profesyonel futbolunun güvenilirliğine zarar vermek” ve “Primera División (LaLiga) ligindeki müsabakaların ciddiyetini ve itibarını, ayrıca tüm hakemlik sistemini ciddi şekilde zedelemek”le suçluyor. Perez’in açıklamalarının bu bağlamda asılsız ve yanlış beyanlardan ibaret olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla, diğer İspanyol kulüplerinden ve hakemlerden “kurumlarının itibarını savunmaları” isteniyor. Söz konusu ulusal futbol otoritelerinden, “Bay Perez aleyhine uygun federasyon politikası ve hukuki önlemler almaları” istenmektedir. Böylelikle “temsil edilen kurumların ve düzenlenen müsabakaların onuru, dürüstlüğü ve itibarı” savunulacaktır.