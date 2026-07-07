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İspanyol basını “kahraman Merino”yu kutluyor… Portekiz medyası ise Ronaldo döneminin sonunu anıyor

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
C. Ronaldo
R. Martinez
M. Merino
Portekiz
İspanya
ABD

Ritimsiz bir maç!

Portekiz için yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan bu gecede, uluslararası basın sadece 2026 Dünya Kupası'ndan elenmeyi haber yapmakla kalmadı, aynı zamanda performans eleştirilerinden İspanya'nın kararlılığına övgülere ve Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki döneminin sonuna kadar, bu başarısızlığın nedenlerini de analiz etti.

Ronaldo ve takım arkadaşları, Dünya Kupası'nda kalma hayallerini sürdürememiş ve Pazartesi akşamı 90+1. dakikada Mikel Merino'nun golüyle 1-0 galip gelen İspanya karşısında elenmişlerdir. 

  • İspanyol basını: Ritimden yoksun bir maç

    AS gazetesi, karşılaşmanın heyecan eksikliği yaşadığını belirterek şöyle yazdı: “Mireino 85. dakikada oyuna girdi ve 91. dakikada gol attı. İki iyi takım arasında kötü bir maçtı; sanki oyuncular el frenini çekmiş halde sürüyormuş gibi oynanan maçlardan biriydi,” diye aktardı ojogo sitesi.

    Marca gazetesi ise Portekiz milli takımının oyuncularının kalitesine yakışır bir performans sergilemediğini belirterek şöyle dedi: “Lamine Yamal, Nuno Mendes karşısında mücadelesini kaybetti ve Pedri tek başına kayboldu, ancak en kötüsü, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen çok daha düşük bir seviyede oynayan Portekiz’di.”

    Marka gazetesi başka bir başlıkta ise “El bicho es Merino” yani “Gerçek canavar Merino’dur” diyerek, tıpkı daha önce Euro 2024’te Almanya karşısında yaptığı gibi son anlarda İspanya’yı kurtaran “beklenmedik oyuncu”yu övdü.

    Bu tanımda, genellikle “El bicho” olarak anılan Ronaldo’ya bir gönderme olabilir; zira gazete bu sıfatı La Roja’nın yıldızına atfederken, aynı zamanda Merino’ya da atfetti.

    AS ve Mundo Deportivo ise “yenilgiyi bilmeyen makine”yi öne çıkardı; savunmanın sağlamlığını, teknik direktör Luis de la Fuente’nin başarılı oyuncu değişikliklerini ve Lamine Yamal ile Dani Olmo’nun temsil ettiği yeni neslin performansını övdü.

    İspanyol basını maçı “erken final” olarak nitelendirerek, İspanya’nın şampiyonluk için güçlü bir aday haline geldiğini vurguladı.

    Ayrıca okuyun: De la Fuente: Ronaldo’ya şunu söyledim… Yamal, Portekizli yıldızın sakatlanmasının nedeni

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  • Sıradan bir teknik direktör, “Don” dönemine son veriyor

    Buna karşılık, Portekiz basınında hüzünlü bir hava hakimdi. Record ve A Bola gibi gazeteler, “aleni başarısızlık” ve “efsaneye gözyaşları” başlıklarıyla haberler yaptı; kaleci Diogo Costa’nın sergilediği sağlam savunmaya rağmen hücumda tehlike yaratamayan milli takımın performansından duyulan hayal kırıklığına büyük yer ayırdı.

    UOL sitesi ise, sözleşmesinin bitiminden sonra milli takımdan ayrılacağını açıklayan teknik direktör Roberto Martínez’e “sınırlı bir teknik direktör” ve “ona teşekkür edecek hiçbir şey yok” gibi ifadelerle sert eleştiriler yöneltti.

    Bazı haberler ise bu elenmeyi Ronaldo’nun “bir dönemin sonu” olarak nitelendirirken, kritik anlarda İspanya’nın üstünlüğünü de kabul etti.

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  • Ronaldo'nun emekli olması Portekiz'e fayda sağlayabilir

    Fransız Le Parisien gazetesi ise Portekiz'in elenmesi ve Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerinin sona ermesi konusunda şu yorumu yaptı: "Ronaldo'nun milli takımdan emekli olması, hem kendisi hem de pek çok taraftar için acı verici bir karar olacak, ancak bu durum Portekiz milli takımının gelecekteki istikrarı açısından belki de iyi bir haber olabilir."

    İngiliz The Guardian gazetesi ise İspanya’nın zaferini kritik anda hızlı hareket etmesine bağlayarak, tek bir pozisyonun farkı yarattığını belirtti.

    Gazete şöyle yazdı: “İspanya, normal sürenin son dakikalarında hızlı düşünme yeteneğiyle ortaya çıkan bir pozisyon sayesinde, büyük ölçüde sıkıcı geçen maçı kazanarak mutlu bir şekilde sahadan ayrıldı.”

    Ayrıca okuyun: Ronaldo’ya son bir mesaj… Martínez, Portekiz’den ayrıldığını açıkladı

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