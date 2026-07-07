AS gazetesi, karşılaşmanın heyecan eksikliği yaşadığını belirterek şöyle yazdı: “Mireino 85. dakikada oyuna girdi ve 91. dakikada gol attı. İki iyi takım arasında kötü bir maçtı; sanki oyuncular el frenini çekmiş halde sürüyormuş gibi oynanan maçlardan biriydi,” diye aktardı ojogo sitesi.

Marca gazetesi ise Portekiz milli takımının oyuncularının kalitesine yakışır bir performans sergilemediğini belirterek şöyle dedi: “Lamine Yamal, Nuno Mendes karşısında mücadelesini kaybetti ve Pedri tek başına kayboldu, ancak en kötüsü, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen çok daha düşük bir seviyede oynayan Portekiz’di.”

Marka gazetesi başka bir başlıkta ise “El bicho es Merino” yani “Gerçek canavar Merino’dur” diyerek, tıpkı daha önce Euro 2024’te Almanya karşısında yaptığı gibi son anlarda İspanya’yı kurtaran “beklenmedik oyuncu”yu övdü.

Bu tanımda, genellikle “El bicho” olarak anılan Ronaldo’ya bir gönderme olabilir; zira gazete bu sıfatı La Roja’nın yıldızına atfederken, aynı zamanda Merino’ya da atfetti.

AS ve Mundo Deportivo ise “yenilgiyi bilmeyen makine”yi öne çıkardı; savunmanın sağlamlığını, teknik direktör Luis de la Fuente’nin başarılı oyuncu değişikliklerini ve Lamine Yamal ile Dani Olmo’nun temsil ettiği yeni neslin performansını övdü.

İspanyol basını maçı “erken final” olarak nitelendirerek, İspanya’nın şampiyonluk için güçlü bir aday haline geldiğini vurguladı.

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