Didier Deschamps’ın büyük umutlar beslenen takımı için her şey maçın henüz 20. dakikasında ters gitmeye başladı ve açıkçası bir daha da toparlanamadılar. İspanya ise maçı zarafet ve soğukkanlılıkla kontrol altında tuttu.

Fransız sol bek Lucas Digne, derin bir ortayı kontrol ettikten sonra Lamine Yamal'ı tamamen gözden kaçırdı ve topu uzaklaştırmaya çalışırken top yerine İspanyol kanat oyuncusuna tekme attı. Hakem hemen penaltı noktasını gösterdi ve Mikel Oyarzabal, penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirdi.

Les Bleus, elindeki zengin hücum seçeneklerine rağmen buna neredeyse hiçbir yanıt veremedi ve 2018 Dünya Kupası şampiyonu, saat dolmadan hemen önce bu pasifliği nedeniyle acı bir şekilde cezalandırıldı. Pedro Porro, ceza sahası kenarında Dani Olmo ile güzel bir paslaşmaya girdi ve koşusu takip edilemedi; bu da Tottenham oyuncusuna, üzerine çıkan Mike Maignan’ı geçecek vuruşu yapmak için bolca zaman tanıdı.

Birkaç saniye sonra Yamal içe doğru kesip Maignan’ı aşan durdurulamaz bir şut çektiğinde Fransa için işler daha da kötüye gidebilirdi, ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ancak Fransa bu fırsatı değerlendiremedi ve net bir gol şansı bile yaratamadan beklenmedik bir şekilde yarı final aşamasında turnuvadan elendi.

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