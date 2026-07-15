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Spain France winners losers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

İspanya’yı durdurmak kolay olmayacak! La Roja, Dünya Kupası finali öncesinde güçlü bir mesaj verirken, Fransa’nın efsanevi forvetleri ise sessiz sedasız turnuvadan elendi

Winners & losers
Dünya Kupası
İspanya
Fransa
K. Mbappe
Rodri
P. Porro
W. Saliba
D. Deschamps
FEATURES
Fransa - İspanya
Analysis

Tüm olasılıklara ve maç öncesi tahminlere rağmen, Salı günü Dallas’ta Fransa’yı ve efsanevi forvet hattını şaşırtıcı bir kolaylıkla mağlup eden İspanya, 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi. 2-0’lık galibiyetin bu kadar sıradan bir şekilde gerçekleşmesi oldukça inanılmazdı; Kylian Mbappé, Michael Olise ve Ousmane Dembélé gibi isimler sahada varlık gösteremedi ve turnuvanın favorileri sessiz sedasız turnuvadan elendi.

Didier Deschamps’ın büyük umutlar beslenen takımı için her şey maçın henüz 20. dakikasında ters gitmeye başladı ve açıkçası bir daha da toparlanamadılar. İspanya ise maçı zarafet ve soğukkanlılıkla kontrol altında tuttu.

Fransız sol bek Lucas Digne, derin bir ortayı kontrol ettikten sonra Lamine Yamal'ı tamamen gözden kaçırdı ve topu uzaklaştırmaya çalışırken top yerine İspanyol kanat oyuncusuna tekme attı. Hakem hemen penaltı noktasını gösterdi ve Mikel Oyarzabal, penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirdi.

Les Bleus, elindeki zengin hücum seçeneklerine rağmen buna neredeyse hiçbir yanıt veremedi ve 2018 Dünya Kupası şampiyonu, saat dolmadan hemen önce bu pasifliği nedeniyle acı bir şekilde cezalandırıldı. Pedro Porro, ceza sahası kenarında Dani Olmo ile güzel bir paslaşmaya girdi ve koşusu takip edilemedi; bu da Tottenham oyuncusuna, üzerine çıkan Mike Maignan’ı geçecek vuruşu yapmak için bolca zaman tanıdı.

Birkaç saniye sonra Yamal içe doğru kesip Maignan’ı aşan durdurulamaz bir şut çektiğinde Fransa için işler daha da kötüye gidebilirdi, ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ancak Fransa bu fırsatı değerlendiremedi ve net bir gol şansı bile yaratamadan beklenmedik bir şekilde yarı final aşamasında turnuvadan elendi.

GOAL, Dallas’taki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Rodri

    Dallas’taki maçın başlamasına kadar Fransa’nın güçlü hücum hattı manşetleri süsledi, ancak herkes dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusunun maçın sonucuna muhtemelen büyük etkisi olacağını unutmuş gibiydi. Rodri bu yarı final maçında muhteşem bir performans sergiledi; oyunun temposunu belirlerken, potansiyel hücumları defalarca engelledi.

    Manchester City'nin yıldızı her yerdeydi; 82 kez topa dokundu ve yerden ve havadan yaptığı 15 ikilemeden 11'ini kazandı. Fransa'nın hücumda hiçbir zaman ritmini bulamamasının en büyük nedenlerinden biri oydu; 2024 Ballon d'Or ödülünü kazandığından bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından neler yapabileceğini tam da zamanında hatırlattı.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Fransa’nın hücumu

    Bu devasa karşılaşma öncesinde Fransa’nın hücum hattı hakkında pek çok şey söylendi ve yazıldı; Mbappé, Olise ve daha az ölçüde de olsa Dembélé muhteşem bir formdaydı ve İspanya’nın hepsini durdurma şansı olduğunu düşünen pek kimse yoktu. Ancak Les Bleus’un en büyük isimleri, en kritik anda ortada yoktu.

    Dikkat çekici bir şekilde, Mbappé kenarda kaldı ve forvet hattında artan toplarla yetinmek zorunda kalarak hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi; isimsiz sol kanat oyuncusu Bradley Barcola ise ikinci yarının başlarında oyundan alındı. Dembélé de sağ kanatta benzer şekilde etkisiz kaldı ve 2025'te Ballon d'Or'u kazanan oyuncunun sadece bir gölgesi gibi görünüyordu. Onların arkasında, Olise bile oyuna etki edecek bir alan bulamadı; hatta maçın bitmesine 20 dakika kala oyundan alındı.

    Muhtemelen dünyadaki en güçlü hücum hattı olan bu takım, en büyük sahnede devasa bir başarısızlık yaşadı.

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    MAĞLUP: Didier Deschamps

    Fransa hâlâ korkulan üçüncülük maçı ile uğraşmak zorunda, ancak her açıdan bakıldığında bu, Didier Deschamps’ın görev süresinin zayıf bir sonu oldu. Turnuvanın favorisi olarak yarı finale çıkmasına rağmen, takımı sahanın her yerinde rakibine hem kalite hem de taktik açısından üstünlük sağladı.

    Teknik direktör, bu senaryoda görevinin tehlikede olmaması nedeniyle rahatlamış olacaktır; zira Fransa’nın, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkma şansı varken neden bu kadar feci bir performans sergilediğine dair soruşturma, kapsamlı ve acımasız olacaktır. Bu, efsanevi eski orta saha oyuncusunun yönetiminde parlak bir dönem olarak anılan sürecin kabus gibi bir sonu oldu. Muhtemelen Zinedine Zidane, bu enkazın üstesinden gelmek zorunda kalacak.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Pedro Porro

    Porro için ne muhteşem bir turnuva oldu! Tottenham’da geçirdiği kulüp sezonunda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan oyuncunun izi kalmamış; Kuzey Amerika’da İspanya’nın en önemli savunma isimlerinden biri olarak öne çıkmış ve Atlético Madrid’den Marcos Llorente ile kadroya alınmayan Dani Carvajal’ın önünde sağ bek pozisyonunda ilk 11’de yer almıştır.

    Onun iyi bir şut yeteneği olduğunu hep biliyorduk ve Porro, ceza sahası kenarında Olmo ile yaptığı güzel bir paslaşmanın ardından ceza sahasına dalarak tecrübeli bir santrfor gibi golü tamamladı. Bu, hem milli takımdaki ikinci golü hem de oldukça verimli geçen Dünya Kupası'ndaki ikinci golüydü.

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    MAĞLUP: William Saliba

    Arsenal’in stoper oyuncusu William Saliba, bu yarı final maçı öncesinde sırtındaki hafif bir rahatsızlıkla boğuşuyordu; ağrıyı hafifletmek amacıyla özel bir antrenman programı uyguladığı için antrenmanların çoğuna katılmamıştı. Ancak Fransa’nın bu sakatlığı hafifletme çabaları sonuçsuz kaldı.

    2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında maç boyunca yedek kulübesinde kalan Saliba, kariyerinin bugüne kadarki en önemli maçında sadece yarım saat dayanabildi. 25 yaşındaki oyuncu, herhangi bir temas olmaksızın yere yığıldı ve yerine Crystal Palace'tan Maxence Lacroix oyuna girdi. Arsenal ve Mikel Arteta, bu sakatlığın ciddi bir şey olmamasını umuyor.

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    MAĞLUP: Lucas Digne

    Digne ile Yamal arasındaki karşılaşma, kağıt üzerinde her zaman dengesiz bir eşleşme gibi görünüyordu; zira 32 yaşındaki Fransız sol bek, hareket kabiliyeti açısından pek de üstün sayılmazken, karşısındaki ise dünyanın en çelme atıcı ve hızlı kanat oyuncularından biriydi. Kaçınılmaz olarak, oldukça zor anlar yaşadı.

    Ancak Aston Villa'nın savunma oyuncusu, Marc Cucurella'nın ortasını kontrol ettikten sonra kendi ceza sahasında hiç farkında olmadan, top yerine Yamal'a ayağını uzatarak, Oyarzabal'ın ilk yarıda gole çevirdiği penaltıya neden oldu; bu, pek çok kişinin tahmin edemeyeceği bir şekilde yakalandı.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Harry Kane

    İngiltere’nin odaklanması gereken kendi yarı finali var; ancak Çarşamba günü Arjantin ile karşılaşacakları maçta 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşmayı başarırlarsa, İspanya ile eşleşmeyi tercih edebilirler. Ancak Salı günkü maçın ilginç bir yan hikayesi de, Harry Kane’in, çeyrek asır önce Michael Owen’dan bu yana Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz olmak yolunda artık daha az engelle karşılaşacak olmasıdır.

    Bayern Münih'teki takım arkadaşı Olise, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Dembele ve golcü Real Madrid yıldızı Mbappé'nin hepsi elenmişken, Kane, Almanya'daki inanılmaz gol performansının ardından futbolun en büyük bireysel ödülü için muhtemelen efsane Lionel Messi ile başa baş bir yarış içinde. Çarşamba günü Atlanta'da alınacak bir galibiyet, bu işi kesinleştirebilir.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAYBEDEN: Ortam

    Turnuvanın en üst sıralarda yer alan ve en iyi futbol takımlarından ikisi arasındaki bu devasa yarı final maçı için Dallas Stadyumu’nun adeta coşku dolu olmasını beklerdiniz; ancak acımasızca dürüst olursak, bu tarihi karşılaşmanın atmosferi, anlamsız bir uluslararası dostluk maçına daha yakışır nitelikteydi.

    Bu, turnuva boyunca aşırı yüksek bilet fiyatlarının ve Avrupa takımlarının evlerinden binlerce mil uzakta mücadele etmelerinin sonuçlarını gerçekten gördüğümüz birkaç durumdan biriydi. Teksas’a uzun bir yolculuk yapan taraftarların ara sıra gelen zayıf mırıldanışları duyuluyordu, ancak bu dev maçın büyük bir kısmı kulakları sağır eden bir sessizlik içinde oynandı. Hatta bazı koltuklar boş gibi görünüyordu, ancak FIFA muhtemelen bunların dolu olduğunu iddia edecektir.