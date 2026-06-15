Doğrusu, İspanya dünya sıralamasında 64. sırada yer alan bir takıma karşı beklendiği kadar çok gol fırsatı yaratamadı; Pedri de en iyi formundan çok uzaktaydı. Ancak bu durum, Ferran Torres ve diğer forvetlerin kendilerine gelen fırsatları heba etmelerini mazur göstermez. Nitekim Torres ilk yarıda kaçırılmayacak bir gol fırsatını kaçırırken, Mikel Oyarzabal da İspanya’nın forveti olarak bir kez daha ikna edici olamadı.

Sonuç olarak, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, maçı kazanmak için çaresiz bir girişimde bulunarak son 20 dakikada Lamine Yamal'ı oyuna sokmak zorunda kaldı. Ancak, Barcelona'nın genç oyuncusu takımının hücum gücüne şüphesiz katkı sağlasa da, La Roja, Yeşil Burun Adaları'nın muhteşem savunmasını aşmakta utanç verici bir şekilde yetersiz kaldı.

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