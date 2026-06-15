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Spain Cape Verde ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçında oyuncu değerlendirmeleri: La Roja, Lamine Yamal'sız mağlup oldu! Gavi ve Ferran Torres zor anlar yaşarken, Avrupa şampiyonu, Barcelona yıldızının son dakikalarda oyuna girmesine rağmen Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibiyle şok bir beraberlikle yetindi

Player ratings
Dünya Kupası
İspanya
FEATURES
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
L. Yamal
L. de la Fuente
F. Torres

Yeşil Burun Adaları, Pazartesi günü Atalanta'da İspanya ile 0-0 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizini gerçekleştirdi. Turnuvaya ilk kez katılan bu takımın, son Avrupa şampiyonu karşısında hiçbir şansı olmadığı düşünülüyordu; ancak 40 yaşındaki kaleci Vozinha, La Roja'yı uzak tutmak için arka arkaya kurtarışlar yaparak tüm futbol dünyasında bir anda kült bir figür haline geldi.

Doğrusu, İspanya dünya sıralamasında 64. sırada yer alan bir takıma karşı beklendiği kadar çok gol fırsatı yaratamadı; Pedri de en iyi formundan çok uzaktaydı. Ancak bu durum, Ferran Torres ve diğer forvetlerin kendilerine gelen fırsatları heba etmelerini mazur göstermez. Nitekim Torres ilk yarıda kaçırılmayacak bir gol fırsatını kaçırırken, Mikel Oyarzabal da İspanya’nın forveti olarak bir kez daha ikna edici olamadı.

Sonuç olarak, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, maçı kazanmak için çaresiz bir girişimde bulunarak son 20 dakikada Lamine Yamal'ı oyuna sokmak zorunda kaldı. Ancak, Barcelona'nın genç oyuncusu takımının hücum gücüne şüphesiz katkı sağlasa da, La Roja, Yeşil Burun Adaları'nın muhteşem savunmasını aşmakta utanç verici bir şekilde yetersiz kaldı.

Aşağıda, GOAL, Atalanta'da sahaya çıkan tüm İspanya oyuncularını sıralıyor...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Unai Simon (6/10):

    Pas dağıtımı iyiydi ve maç boyunca sadece bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

    Marcos Llorente (6/10):

    Sağ kanatta oldukça hareketliydi, ancak Jovane Cabral'ı düşürdüğü için sarı kart görmemesi şanslıydı.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Yeşil Burun Adaları'nın hücumda çok az tehdit oluşturması nedeniyle, Barcelona'nın genç oyuncusu için oldukça rahat bir akşam oldu.

    Aymeric Laporte (6/10):

    İlk yarının uzatma dakikalarında iyi bir kafa vuruşuyla Vozinha'yı parmak uçlarıyla kurtarmaya zorladı ve savunma görevini temiz ve düzgün bir şekilde yerine getirdi.

    Marc Cucurella (7/10):

    İspanya'nın tartışmasız en tehlikeli hücum silahı olan Real Madrid'in yeni sol beki, Ferran Torres için iki büyük fırsat yarattı; her ikisi de gole dönüşmeliydi.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Rodri (7/10):

    Orta sahayı kontrol ederek kendisinden bekleneni yaptı ve ayrıca Cape Verde savunmasının arkasına attığı muhteşem bir top ile Cucurella'nın Ferran'a pas vermesini sağlayan ilk yarının en iyi fırsatını yarattı.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Kendisi de gol atmak için elinden geleni yaptı ancak sonuç alamadı. Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu, geçirdiği sakatlığın ardından hâlâ biraz paslanmış görünüyor.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Ferran Torres (3/10):

    Altı metreden topu direğe çarpması affedilemezdi, ancak devre arifesinde Vozinha'ya zayıf bir şut atmasıyla da hatalıydı. 80 dakika boyunca sahada kalması inanılmazdı.

    Pedri (5/10):

    Barcelona'nın oyun kurucusu bir şeyler yapmaya çalışmaktan hiç vazgeçmedi ama onun inanılmaz yüksek standartlarına göre bu kötü bir performanstı. Böyle bir maçı domine etmesi gerekirdi.

    Gavi (3/10):

    Kadroda yer alması sürpriz olan bu oyuncu, ilk 11'de yer almasını haklı çıkarmakta feci şekilde başarısız oldu. Sol kanatta hiçbir yaratıcılık gösteremedi, bu da erken oyundan alınmasını kaçınılmaz kıldı.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Vozinha'nın parmaklarıyla çeldiği bir kafa vuruşu dışında, çoğunlukla etkisiz kaldı. İspanya'nın gerçek bir 9 numara eksikliği gerçekten de bir sorun.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Lamine Yamal (6/10):

    Normal sürenin bitmesine sadece 19 dakika kala oyuna girdi ve tehlikeli görünse de İspanya'yı utanç verici bir sonuçtan kurtaramadı.

    Mikel Merino (6/10):

    Yamal ile birlikte oyuna girdi ve Pico Lopes'in muhteşem bir kurtarışıyla engellenen güzel bir vuruşla galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı.

    Dani Olmo (6/10):

    Son 10 dakikada etkisiz kalan Ferran'ın yerine oyuna girdi ve Merino için harika bir fırsat yarattı.

    Nico Williams (x/10):

    Yamal gibi, sakatlığının ardından merakla beklenen dönüşünü maçın sonlarında yaptı, ancak etkili olamadı.

    Luis de la Fuente (3/10):

    Euro 2024 şampiyonu teknik direktör, bu utanç verici performans nedeniyle haklı olarak sert eleştirilere maruz kalacak. İspanya, gerekli yoğunlukta oynamadı ve sakatlıklar kadro seçimlerini etkilemiş olsa da, bu koşullar altında Gavi'yi ilk 11'de oynatma kararı absürt bir karardı. De la Fuente şimdi, Yamal'ın İspanya'nın Suudi Arabistan ile oynayacağı bir sonraki maçta tam olarak forma girmesini ummak zorunda, çünkü bu maçın da gösterdiği gibi, Yamal olmadan takım kayboluyor.

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