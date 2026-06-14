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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı hakkında her şey: televizyonda ve internetten nerede izlenir: kanal, saat, kadrolar

Dünya Kupası
İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları

İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı hakkında bilgiler: Dünya Kupası grup aşamasının ilk günü; kadrolar ve maçı nasıl izleyebileceğiniz.

İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesine başlıyor.


ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda, Kırmızı Şeytanlar Yeşil Burun Adaları ile ilk maçına çıkacak.


Avrupa Şampiyonu Luis de la Fuente'nin takımı, turnuvanın favorileri arasında yer alıyor ve Suudi Arabistan ile Uruguay'ın da yer aldığı H Grubu'nda güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.


Diğer tarafta ise Bubista'nın liderliğindeki Yeşil Burun Adaları masalı var; Afrika elemelerini geçtikten sonra turnuvanın Cinderella'sı olmaya aday.


İspanya-Yeşil Burun Adaları maçıyla ilgili tüm bilgiler: saat, kadrolar, televizyonda ve internetten izleme.




  • İSPANYA-YEŞİL BOYUNUZ: TV KANALI VE CANLI YAYIN

    Maç: İspanya - Yeşil Burun Adaları

    Tarih: 15 Haziran 2026 Pazartesi

    Saat: 18.00

    TV kanalı: DAZN

    Canlı yayın: DAZN

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  • İSPANYA-YEŞİL BOYUNUZU MAÇININ MUHTEMEL KADROLARI

    İSPANYA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Teknik Direktör: De La Fuente.

    Yeşil Burun Adaları (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Rocha Livramento. Teknik direktör: Bubista.

  • İSPANYA-YEŞİL BOYUNUZU TV'DE NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

    İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maç, DAZN tarafından uyumlu akıllı TV uygulamaları aracılığıyla veya oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ya da Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar kullanılarak canlı olarak yayınlanacak.

  • İSPANYA-YEŞİL BOYUNUZ CANLI YAYIN

    İspanya-Yeşil Burun Maçı, DAZN sayesinde akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar gibi cihazlarda canlı olarak izlenebilecek; bunun için uygulamayı indirebilir veya platformun resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz.

Dünya Kupası
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İspanya
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Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
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