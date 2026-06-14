İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesine başlıyor.





ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda, Kırmızı Şeytanlar Yeşil Burun Adaları ile ilk maçına çıkacak.





Avrupa Şampiyonu Luis de la Fuente'nin takımı, turnuvanın favorileri arasında yer alıyor ve Suudi Arabistan ile Uruguay'ın da yer aldığı H Grubu'nda güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.





Diğer tarafta ise Bubista'nın liderliğindeki Yeşil Burun Adaları masalı var; Afrika elemelerini geçtikten sonra turnuvanın Cinderella'sı olmaya aday.





İspanya-Yeşil Burun Adaları maçıyla ilgili tüm bilgiler: saat, kadrolar, televizyonda ve internetten izleme.











