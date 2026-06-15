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İspanya-Yeşil Burun Adaları, CM'nin performans değerlendirmeleri: Oyarzabal için kabus, Yamal deniyor. Vozinha kahraman

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Mavi Köpekbalıkları ile karşılaşan Kırmızı Furies'in performans notları.

İspanya-Yeşil Burun Adaları 0-0


Atlanta'da şok: Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

Unai Simon 6: Maçın sonlarına kadar hiçbir iş yapmadı, ancak Borges'in kafa vuruşunu elinde tuttu.

Llorente 5,5: Kendi kanadında elinden geldiğince bastırdı, ancak çoğu zaman kafa karışıklığı yaşadı.


Laporte 6: Kafayla golü az farkla kaçırdı, bunun dışında savunmada pek iş yapmadı.


Cubarsì 6: Barcelona'da olduğu gibi oyun kurmaya çalıştı ama Yeşil Burun Adaları'nın forvetleri ona hiç sorun çıkarmamasına rağmen neredeyse hiç öne çıkamadı.


Cucurella 6: Mourinho'nun Real Madrid'ine yeni transfer olan oyuncu, uzak mesafeden bir şutla ve ardından Ferran Torres'in üst direğe çarpan asistine yol açan ortasıyla tehlikeli oldu. Ferran Torres'in gol pasında olduğu gibi, ortalarıyla Yeşil Burun Adaları'na zarar verdi. İkinci yarıda, maçın sonlarında bir kafa vuruşu dışında sönük kaldı. Yine de takımının en iyisiydi.


Fabian Ruiz 5: İkinci yarının başında iki kez sol ayağıyla, ardından da kafayla denedi ama performansı yetersizdi. (71'den itibaren Merino 6: Hemen şut aradı, takım arkadaşından kesinlikle daha etkiliydi)


Rodri 5,5: İspanya milli takım tarihindeki La Liga'da oynamayan ilk kaptan, Cucurella'nın Ferran Torres'in üst direğe çarpan şutuna yol açan dahice pasıyla parladı. (87'den itibaren Nico Williams sv)


Pedri 6: Hemen büyük bir kalite katmaya çalıştı, ilk tehlikeli pozisyonu yarattı ve kaleye ilk şutu çeken oyuncu oldu. Genel olarak sorumluluk alan ve oyun kurmaya çalışan tek oyuncu gibi görünüyordu.


Ferran Torres 5: Hız ve canlılık katmaya çalıştı, ancak sayı üstünlüğü yaratmakta büyük zorluk çekti. Cucurella'nın kafa pasında birkaç metreden kesin bir vuruşla üst direğe çarptı, ancak Real Madrid'e yeni transfer olan bek oyuncusunun pasında yaptığı zayıf şutla olduğu gibi, avantajı kaçırdı. (81'den itibaren Dani Olmo oyuna girdi)


Oyarzabal 4. İlk yarıda isteksiz ve beceriksizdi, kaleye sadece iki kafa vuruşu yaptı, ama en önemlisi, 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihindeki ilk futbolcu olarak ilk yarım saatte topa hiç dokunmadı. Maçı, ikinci yarının başında boş kaleye attığı, dışarıya ve isabetsiz şutla özetlenebilir. Maçın sonlarında öne geçme şansı yakaladı, ancak bu kesinlikle onun gecesi değildi.


Gavi 5: İlk yarıda neredeyse hiç görünmedi, yaptığı şey, yani hiçbir şey için sahada çok fazla kaldı. (71'den itibaren Lamine Yamal 6: oyuna girip takıma canlılık katmaya çalıştı, iki harika hareketle hemen iki tehlike yarattı)


Teknik Direktör De La Fuente 4,5: Rakibin seviyesinin açıkça daha düşük olmasına rağmen, Pedri ve Yamal'ın başlangıçtaki yokluğu hissedildi, ancak Seleccion'u çok ağırbaşlı ve fikirden yoksundu. Bubista tarafından tamamen alt edildi.


  • YEŞİL BOYUNUZ

    Vozinha 8: İlk yarıda neredeyse hiç iş yapmadı; tek istisna, Ferran Torres'in topu direğe çarptırmasının ardından Oyarzabal'ın yaptığı kafa vuruşuydu; bu pozisyonda kaleci, çıkışı mükemmel yapamamıştı. Ancak Ferran Torres'in şutunda yere atlayarak muhteşem bir kurtarış yaptı ve Pico Lopes'in yönünü değiştirdiği Laporte'nin kafa vuruşunda da kendini affettirdi. Chaves'in 40 yaşındaki oyuncusu, Mavi Köpekbalıkları ile 90. maçına bir ulusal kahraman gibi kutladı.


    Borges 7,5: Oyarzabal'ın şutunu harika bir şekilde kurtardı, ancak Oyarzabal ofsayttaydı ve Oyarzabal'ı savunmak için sık sık geri koştu. Son dakikada kafayla golü az farkla kaçırdı ve sonsuz şöhret


    Pico Lopes 7,5: İrlanda doğumlu ve eski teknik direktör tarafından LinkedIn üzerinden transfer edilen oyuncu, Oyarzabal karşısında kendini gösterdi ve ilk yarıda onun golünü engelledi. Genel olarak rakibe karşı çok sağlamdı


    Lopes Cabral 7: Top kontrolünü kaçırdıktan sonra Llorente'ye yaptığı naif faul nedeniyle hemen sarı kart gördü, ancak Ferran Torres'i çok iyi markaladı. Sarı kartın etkisiyle yorgun düştü ve Yamal oyuna girer girmez oyundan çıktı. (76'dan itibaren Joao Paulo


    Moreira 6: İlk bireysel hareketinde Cucurella'ya sombrero yaptı, rakibin hücumlarında sık sık zorlandı, ancak daha sonra ona ayak uydurdu.


    Laros Duarte 6,5: Orta sahada hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok güçlüydü, riske girmeye hiç çekinmedi. Kardeşi için oyundan çıktı (61' Deroy Duarte 6,5: Laros gibi, zekasını ve bacaklarını iyi kullandı, oyundaki değişikliği hissettirmedi).


    Pina 7: Takımı dengeleyen isim, maçın sonlarında uzak mesafeden şut denedi ve galibiyet golüyle efsane olmaya çok yaklaştı.


    Mendes 7: Cape Verde milli takım tarihinin en golcü oyuncusu, en kaliteli isim ama büyük fedakarlık yapıyor.


    Monteiro 6,5: risk alıyor ama topu asla boşa harcamıyor, Bubista'nın oyun kurmasında vazgeçilmez bir isim (79'dan itibaren Arcanjo sv)


    Jovane Cabral 6,5: Hücum çıkışlarından ödün vererek savunmada fedakarlık yaptı, bir kanat bekidir ama bunu büyük bir özveriyle yapıyor. (61'den itibaren Semedo 6,5: Savunmayı güçlendirmek için oyuna girdi ve bunu iyi yaptı)


    Rocha Livramento 6: Orta sahadan gol arıyor, sürekli tek başına İspanyol savunmacılarla mücadele etmek zorunda kalıyor ve elinden geleni yapıyor, asla pes etmiyor. (61'den itibaren Nuno Da Costa 6,5: Eski Verona oyuncusu gibi mücadele ediyor, hatta birkaç pas da buluyor).


    Teknik Direktör Bubista 8: İlk yarıda kısa ve kompakt bir takım kurdu, kontra ataklara ve hızlı hücumlara hazırdı, ilk yarı boyunca de la Fuente'yi çaresiz bıraktı ve sık sık İspanyolların gözü önünde top sürerek oynadı. İspanya'yı defans bloğundan uzak tuttu, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Mavi Köpekbalıkları için destansı bir başarıya imza attı: sonsuza kadar hatırlanacak.

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