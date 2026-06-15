İspanya-Yeşil Burun Adaları, CM'nin performans değerlendirmeleri: Oyarzabal için kabus, Yamal deniyor. Vozinha kahraman

İspanya-Yeşil Burun Adaları 0-0





Atlanta'da şok: Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

Unai Simon 6: Maçın sonlarına kadar hiçbir iş yapmadı, ancak Borges'in kafa vuruşunu elinde tuttu.

Llorente 5,5: Kendi kanadında elinden geldiğince bastırdı, ancak çoğu zaman kafa karışıklığı yaşadı.





Laporte 6: Kafayla golü az farkla kaçırdı, bunun dışında savunmada pek iş yapmadı.





Cubarsì 6: Barcelona'da olduğu gibi oyun kurmaya çalıştı ama Yeşil Burun Adaları'nın forvetleri ona hiç sorun çıkarmamasına rağmen neredeyse hiç öne çıkamadı.





Cucurella 6: Mourinho'nun Real Madrid'ine yeni transfer olan oyuncu, uzak mesafeden bir şutla ve ardından Ferran Torres'in üst direğe çarpan asistine yol açan ortasıyla tehlikeli oldu. Ferran Torres'in gol pasında olduğu gibi, ortalarıyla Yeşil Burun Adaları'na zarar verdi. İkinci yarıda, maçın sonlarında bir kafa vuruşu dışında sönük kaldı. Yine de takımının en iyisiydi.





Fabian Ruiz 5: İkinci yarının başında iki kez sol ayağıyla, ardından da kafayla denedi ama performansı yetersizdi. (71'den itibaren Merino 6: Hemen şut aradı, takım arkadaşından kesinlikle daha etkiliydi)





Rodri 5,5: İspanya milli takım tarihindeki La Liga'da oynamayan ilk kaptan, Cucurella'nın Ferran Torres'in üst direğe çarpan şutuna yol açan dahice pasıyla parladı. (87'den itibaren Nico Williams sv)





Pedri 6: Hemen büyük bir kalite katmaya çalıştı, ilk tehlikeli pozisyonu yarattı ve kaleye ilk şutu çeken oyuncu oldu. Genel olarak sorumluluk alan ve oyun kurmaya çalışan tek oyuncu gibi görünüyordu.





Ferran Torres 5: Hız ve canlılık katmaya çalıştı, ancak sayı üstünlüğü yaratmakta büyük zorluk çekti. Cucurella'nın kafa pasında birkaç metreden kesin bir vuruşla üst direğe çarptı, ancak Real Madrid'e yeni transfer olan bek oyuncusunun pasında yaptığı zayıf şutla olduğu gibi, avantajı kaçırdı. (81'den itibaren Dani Olmo oyuna girdi)





Oyarzabal 4. İlk yarıda isteksiz ve beceriksizdi, kaleye sadece iki kafa vuruşu yaptı, ama en önemlisi, 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihindeki ilk futbolcu olarak ilk yarım saatte topa hiç dokunmadı. Maçı, ikinci yarının başında boş kaleye attığı, dışarıya ve isabetsiz şutla özetlenebilir. Maçın sonlarında öne geçme şansı yakaladı, ancak bu kesinlikle onun gecesi değildi.





Gavi 5: İlk yarıda neredeyse hiç görünmedi, yaptığı şey, yani hiçbir şey için sahada çok fazla kaldı. (71'den itibaren Lamine Yamal 6: oyuna girip takıma canlılık katmaya çalıştı, iki harika hareketle hemen iki tehlike yarattı)





Teknik Direktör De La Fuente 4,5: Rakibin seviyesinin açıkça daha düşük olmasına rağmen, Pedri ve Yamal'ın başlangıçtaki yokluğu hissedildi, ancak Seleccion'u çok ağırbaşlı ve fikirden yoksundu. Bubista tarafından tamamen alt edildi.



