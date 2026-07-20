İspanya takım kaptanı Rodri’ye Dünya Kupası kupasının takdim edildiği kapanış töreninde, ABD Başkanı podyumdan inmeye pek istekli görünmedi.
Çeviri:
İspanya’ya karşı kişisel bir antipati mi? Dünya Kupası şampiyonluk töreninde ABD Başkanı Donald Trump’ın son derece tuhaf davranışları
İlk başta İberler, Trump’ın oradan ayrılmasını bekliyor gibi görünüyordu. Ancak bu gerçekleşmeyince Rodri, ABD Başkanı’nın orada olmasına aldırış etmeden kupayı havaya kaldırdı ve kendisi ile takımının hak ettiği şekilde kutlanmasına izin verdi.
Aslında madalyaların takdiminden sonra yeni dünya şampiyonuna sahayı bırakmış olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’ı zafer podyumundan ayrılmaya ikna etti. Gülümsayarak ABD Başkanı’na doğru yürüdü ve sonunda onunla birlikte oradan ayrılmaya başladı.
Dikkat çeken bir nokta: Trump, ödül töreninde İspanya Kralı Felipe’nin hemen yanında durmasına rağmen, ikisi neredeyse hiç konuşmadı. Bunun nedeni, muhtemelen ABD ile İspanya arasındaki ilişkilerin son derece gergin olmasıydı. Trump, İspanya’nın savunma harcamaları için yeterince para ayırmak istemediği ve ABD’nin korumasına sığındığı gerekçesiyle, geçtiğimiz aylarda bu NATO üyesini defalarca sert bir şekilde eleştirmişti. Madrid, diğer müttefiklerin aksine, GSYİH’nın yüzde beşini savunma harcamalarına ayırma taahhüdünde bulunmak istememişti.
Trump, Mart ayında “İspanya berbat bir ülke, Scott’a (ABD Maliye Bakanı Bessent) İspanya ile ticareti tamamen kesmesini söyledim” demiş ve kısa süre sonra da şu sözleri eklemişti: “Bize sunabilecekleri hiçbir şey yok, harika insanları hariç. Harika insanları var, ama iyi bir hükümetleri yok.” Haziran ayında ise şunları vurguladı: “İspanya ile ticareti durduruyoruz, onlarla hiçbir ilgimiz olsun istemiyoruz.” Ayrıca Trump, gümrük vergileriyle tehdit etti ve İspanya’yı “kesinlikle berbat” olarak nitelendirdi.
- Getty Images
Thomas Müller, Donald Trump’a yönelik hafif bir eleştiri dile getirdi
Thomas Müller, Trump’ın bu davranışına yönelik hafif bir eleştiri getirdi. MagentaTV’de yorumcu olarak görev yapan eski milli futbolcu, kupa teslim anının aslında sadece kazananlara ait olması gerektiğini belirtti.
"Şu anda Amerikan başkanını bir Dünya Kupası'nın merkezine yerleştirmek istemem. Bunu kendisi zaten yeterince yapıyor. Dolayısıyla ona bu platformu sunmamıza gerek yok," dedi Müller.
Trump, geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ödül töreninde de benzer bir davranışıyla bolca eleştiri almıştı. O zaman da Chelsea FC’nin kutlamaları sırasında başlangıçta sahneden inmemişti.
- (C)Getty Images
Donald Trump, Dünya Kupası finalinde seyirciler tarafından yuhalandı
İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali sırasında bile, East Rutherford’daki MetLife Stadyumu’nda ABD Başkanı’na yönelik yuhalamalar duyulmuştu. ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen turnuvanın 104. ve son maçında, Trump ilk kez bir stadyuma gelmişti. Locasında, eşi Melania ile Infantino’nun arasında oturuyordu.
Altı hafta boyunca stadyumlardan uzak durmuş olsa da, ABD'li forvet Folarin Balogun'un cezasının geri çekilmesiyle ilgili skandal nedeniyle Trump uzun süredir gündemdeydi. Trump, Infantino'yu arayarak kırmızı kartın iptal edilmesini istemişti. Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) Disiplin Kurulu, cezayı gerçekten de şartlı olarak askıya almıştı. Bunun üzerine büyük bir tepki fırtınası koptu; Balogun, Belçika ile oynanan son 16 turu maçında sahaya çıktı, ancak ABD maçı 1-4'lük skorla açık ara kaybetti.
Arjantin ile İspanya arasındaki Dünya Kupası finali öncesinde, Trump, New York’taki Trump Tower’da Dünya Kupası hakkındaki görüşlerini dile getirmişti. “Bizim bir futbol ülkesi olmadığımızı sanıyordum. Meğer bir futbol ülkesiyizmişiz. Bunun böyle kalacağına inanıyorum," diyen Trump, bu büyük etkinliğin bir sonraki ev sahipliği adaylığı konusunda da doğrudan konuştu. "Bu Dünya Kupası o kadar başarılı geçti ki, ABD'yi bir kez daha seçmeliyiz," diyen Trump, "Bu sefer Meksika ve Kanada'yı dışarıda bırakacağız," diye ekledi.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun