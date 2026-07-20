İlk başta İberler, Trump’ın oradan ayrılmasını bekliyor gibi görünüyordu. Ancak bu gerçekleşmeyince Rodri, ABD Başkanı’nın orada olmasına aldırış etmeden kupayı havaya kaldırdı ve kendisi ile takımının hak ettiği şekilde kutlanmasına izin verdi.

Aslında madalyaların takdiminden sonra yeni dünya şampiyonuna sahayı bırakmış olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’ı zafer podyumundan ayrılmaya ikna etti. Gülümsayarak ABD Başkanı’na doğru yürüdü ve sonunda onunla birlikte oradan ayrılmaya başladı.

Dikkat çeken bir nokta: Trump, ödül töreninde İspanya Kralı Felipe’nin hemen yanında durmasına rağmen, ikisi neredeyse hiç konuşmadı. Bunun nedeni, muhtemelen ABD ile İspanya arasındaki ilişkilerin son derece gergin olmasıydı. Trump, İspanya’nın savunma harcamaları için yeterince para ayırmak istemediği ve ABD’nin korumasına sığındığı gerekçesiyle, geçtiğimiz aylarda bu NATO üyesini defalarca sert bir şekilde eleştirmişti. Madrid, diğer müttefiklerin aksine, GSYİH’nın yüzde beşini savunma harcamalarına ayırma taahhüdünde bulunmak istememişti.

Trump, Mart ayında “İspanya berbat bir ülke, Scott’a (ABD Maliye Bakanı Bessent) İspanya ile ticareti tamamen kesmesini söyledim” demiş ve kısa süre sonra da şu sözleri eklemişti: “Bize sunabilecekleri hiçbir şey yok, harika insanları hariç. Harika insanları var, ama iyi bir hükümetleri yok.” Haziran ayında ise şunları vurguladı: “İspanya ile ticareti durduruyoruz, onlarla hiçbir ilgimiz olsun istemiyoruz.” Ayrıca Trump, gümrük vergileriyle tehdit etti ve İspanya’yı “kesinlikle berbat” olarak nitelendirdi.



