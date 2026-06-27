Donis, Dünya Kupası boyunca kaybolmuş ve kararsız görünüyordu; üç maçı da farklı üç taktikle oynadı: Uruguay karşısında 4-4-2, İspanya karşısında 5-3-2 ve son olarak Yeşil Burun Adaları karşısında 4-3-3.

Yunan teknik direktör, geçen Pazar günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya’ya 4-0 yenilen kadroya göre 3 değişiklik yaparak maça başladı.

En dikkat çeken değişiklik oyun sisteminde oldu; Donis, ilk turda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta olduğu gibi, tekrar 4 savunmacıyla oynamaya döndü ve bu dizilişten ayrılan isim Ali Lagami oldu.

Savunma hattından ayrılan tek isim Lagami değildi; Meteb Al-Harbi de onunla birlikte yerinden ayrıldı ve yerine bu Dünya Kupası'nda ilk kez sol bek olarak ilk 11'de yer alan Nawaf Bushel girdi.

Ayrıca Donis, yıldızı Muhammed Kano’yu orta sahaya geri döndürdü; sürpriz olan ise bunun Musab El-Juwair’in yerine olmasıydı; Abdullah El-Kheibari ve Nasir El-Dossari ise El-Hilal’ın yıldızının yanında yerlerini korudu.

En dikkat çeken değişiklik ise Sultan Mandash’ın Firas Al-Buraikan ve Salem Al-Dossari’nin yanında forma giymesi oldu. Böylece Suudi milli takımı, Uruguay maçında Muhammed Abu Al-Shamat’ın sağa kayan bir orta saha oyuncusu olarak görev yaptığı durumun aksine, ilk kez açık bir sağ kanat oyuncusuyla sahaya çıktı.

Suudi Arabistan milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Muhammed Al-Owais

Defans: Suud Abdülhamid - Abdülilah El-Ömri - Hasan Tambakti - Nawaf Bushel

Orta saha: Muhammed Keno - Abdullah El-Kheibari - Nasser El-Dosari

Forvet: Sultan Mandash - Firas Al-Buraikan - Salem Al-Dossari