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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanya ve Uruguay’dan ders almadı… Donis, Suudi Arabistan’ı Dünya Kupası’ndan eleyen kaybolmuş bir teknik direktör

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Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
G. Donis
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan

Yunan teknik direktör, Yeşil Burun Adaları ile ilişkilerini düzeltemedi

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, İspanya ve Uruguay milli takımlarından ders almadı ve "Yeşiller" taraftarlarının Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün Cumartesi günü Houston’daki “NRG” Stadyumu’nda oynanan üçüncü ve son tur maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalmasının ardından Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etti.

"Yeşiller", Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak topladıkları 2 puanla 8. grubun son sırasında Dünya Kupası'nı tamamladı; İspanya'ya ise 4-0'lık ağır bir yenilgi yaşadı.

  • Donis… Kaybolmuş antrenör

    Donis, Dünya Kupası boyunca kaybolmuş ve kararsız görünüyordu; üç maçı da farklı üç taktikle oynadı: Uruguay karşısında 4-4-2, İspanya karşısında 5-3-2 ve son olarak Yeşil Burun Adaları karşısında 4-3-3.

    Yunan teknik direktör, geçen Pazar günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya’ya 4-0 yenilen kadroya göre 3 değişiklik yaparak maça başladı.

    En dikkat çeken değişiklik oyun sisteminde oldu; Donis, ilk turda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta olduğu gibi, tekrar 4 savunmacıyla oynamaya döndü ve bu dizilişten ayrılan isim Ali Lagami oldu.

    Savunma hattından ayrılan tek isim Lagami değildi; Meteb Al-Harbi de onunla birlikte yerinden ayrıldı ve yerine bu Dünya Kupası'nda ilk kez sol bek olarak ilk 11'de yer alan Nawaf Bushel girdi.

    Ayrıca Donis, yıldızı Muhammed Kano’yu orta sahaya geri döndürdü; sürpriz olan ise bunun Musab El-Juwair’in yerine olmasıydı; Abdullah El-Kheibari ve Nasir El-Dossari ise El-Hilal’ın yıldızının yanında yerlerini korudu.

    En dikkat çeken değişiklik ise Sultan Mandash’ın Firas Al-Buraikan ve Salem Al-Dossari’nin yanında forma giymesi oldu. Böylece Suudi milli takımı, Uruguay maçında Muhammed Abu Al-Shamat’ın sağa kayan bir orta saha oyuncusu olarak görev yaptığı durumun aksine, ilk kez açık bir sağ kanat oyuncusuyla sahaya çıktı.

    Suudi Arabistan milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

    Kaleci: Muhammed Al-Owais

    Defans: Suud Abdülhamid - Abdülilah El-Ömri - Hasan Tambakti - Nawaf Bushel

    Orta saha: Muhammed Keno - Abdullah El-Kheibari - Nasser El-Dosari

    Forvet: Sultan Mandash - Firas Al-Buraikan - Salem Al-Dossari

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  • El-Dosari krizi çözümsüz

    Başlangıçta bu değişikliklerin amacının, Salim Al-Dosari’ye yardımcı olmak ve savunma görevlerini azaltarak hücum tarafına odaklanmak olduğu görülüyordu; bu da hücumda etkinlik sağlamak için gerekli bir adımdı.

    Sol kanatta görev alan Nawaf Bushel, Muteb Al-Harbi’ye kıyasla daha savunma eğilimli bir oyuncuydu; ayrıca orta sahada sola kayabilen Nasser Al-Dosari’nin varlığı, “Tornado”nun savunma görevlerinden büyük ölçüde kurtulmasını sağlayabilirdi.

    Ancak bu gerçekleşmedi; Salem El-Dosari’nin, Nawaf Bushl ile birlikte savunma görevlerini yerine getirmek üzere geriye çekilmesi gerektiği ortaya çıktı ve bu durum, Uruguay ve İspanya maçlarında olduğu gibi, onun hücum etkinliğini olumsuz etkiledi.

  • Hücum çözümleri yok

    Uruguay maçında olduğu gibi, Suudi Arabistan milli takımı maça güçlü bir başlangıç yaptı ve özellikle Firas Al-Buraikan ile Muhammed Kano ikilisi aracılığıyla, Yeşil Burun Adaları oyuncularına kendi sahalarında yüksek pres uyguladı.

    Bu etkili baskı, Suudi Arabistan milli takımına topu büyük ölçüde kontrol etme fırsatı verdi; bu durum, daha çok kontrataklara dayanan Cape Verde milli takımının oyun tarzı göz önüne alındığında beklenen bir şeydi.

    Ancak sorun her zaman bu top hakimiyetinin sonrasında ortaya çıktı; Suudi milli takımı, Cape Verde’nin sağlam savunmasını aşmak için hiçbir çözüm bulamadı.

    Üçlü forvet grubu, birbirlerinden kopuk adalar gibi görünüyordu; bu durum, kanat bekleri ve orta saha oyuncularından gelen hücum desteğinin zayıflığından kaynaklanıyordu. Bunun tek istisnası, hatları birbirine bağlamaya çalışan ve ceza sahasında hücum yoğunluğu yaratmaya çalışan Muhammed Keno’ydu; ancak bu çabaları pek etkili olamadı.

  • Saha ortasındaki kabus

    Orta sahadaki hücumdaki izolasyon bunun başlıca nedeniydi; zira Abdullah El-Kheibari, Muhammed Kano ve Nasir El-Dosari üçlüsü en iyi formlarında değildi.

    Özellikle El-Kheibari oldukça sarsılmış görünüyordu; bu durum, Donis'in ilk yarının ortasında ona bazı özel talimatlar vermesine neden oldu ve sonunda onu devre sonunda oyundan aldı.

    Garip olan ise, yerine giren Musab El-Juwair’in de daha iyi durumda olmamasıydı. Beklendiği gibi hatlar arasında bağlantı kurmak yerine, El-Kadisiya oyuncusu hatalı paslarla boğuldu ve Suudi milli takımını kontrataklara maruz bıraktı.

  • Yararsız yeni bir plan

    İkinci yarının ortasında Donis, oyun tarzını değiştirmeye karar verdi ve Abdullah El-Hamdan’ı Firas El-Breikan’ın yanında ikinci forvet olarak sahaya sürdü, ancak bu tek değişiklik değildi.

    Yunan teknik direktör, kanat oyuncuları Salim El-Dossari ve Sultan Mandash’ı kenara aldı ve diğer bek Saud Abdulhamid’e, özellikle de hücumda destek olması için bek Muhammed Abu El-Shamat’ı orta saha oyuncusu olarak oyuna soktu.

    Daha sonra Nawaf Bushl’un yerine Muteb Al-Harbi’yi oyuna sokmasıyla, Donis’in Al-Hamdan, Al-Buraikan ve Kano’nun ortalarına güvenmek istediği açıkça ortaya çıktı; ancak bu plan gerçekleşmedi.

  • İspanya ve Uruguay'dan ders almadı

    Sorun, Suudi milli takımının Donis’in taktiğini kötü uygulaması değildi; asıl sorun, bu taktiğin uygulanması için gerekli fiziksel gücün bulunmamasıydı.

    Suudi milli takımı, beklendiği gibi ikinci yarının ikinci yarısında fiziksel olarak çöktü ve eleme turuna geçmek için kaçınılmaz olan galibiyeti getirecek golü bulmak amacıyla hücuma yüklendi.

    Bu senaryo, tam da Yeşil Burun milli takımının ustalıkla başa çıktığı bir durumdu; zira bu taktikle ilk ve ikinci turlarda İspanya ve Uruguay milli takımlarını mağlup etmişti.

    Yeşil Burun Adaları oyuncuları, Suudi Arabistanlı rakipleriyle bire bir mücadelelerde fiziksel üstünlüklerini kullanarak galip geldiler ve Suudi Arabistan’ın hücumdaki ataklarını, kontra ataklarla cezalandırdılar.

    Nitekim, kaleci Muhammed Al-Owais’in muhteşem performansı ve forvetlerinin kolay fırsatları kaçırması olmasaydı, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı birden fazla kez öne geçme fırsatı yakalayabilirdi.

    Buna rağmen, Afrika takımı hedefine ulaşmayı başardı ve turnuva tarihindeki ilk katılımında, Dünya Kupası’nın 32’li turuna yükselmesini sağlayan bir beraberlik elde etti.