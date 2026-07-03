Fas milli takımı, penaltı atışlarıyla turu garantiledikten sonra Dünya Kupası’nın ilerleyen turlarına yükseldi; 1991 yılında Montreal'de doğan kaleci Yassine Bounou, 11 metreden attığı penaltıyla bir kez daha maçın kahramanı oldu ve Atlas Kaplanları, çeyrek finale yükselme mücadelesi için Houston'da Kanada ile beklenen karşılaşmaya çıkacak.

İspanyol “Marca” gazetesi, Fas milli takımının bu Dünya Kupası’nda tamamen ülke sınırları dışında doğmuş oyunculardan oluşan bir ilk on bir ile tarih yazdığını belirtti. Bu oyuncular arasında, kadrodaki en yaşlı oyuncu olan Bono da yer alıyor. Çocukken Fas’a taşınmış olsa da ilk yıllarını Kanada’da geçirmiş olan Bono, daha önce “El Mundo” gazetesine verdiği demeçte şöyle demişti: “Babam fizik profesörüydü, bu yüzden ailem sekiz yıl boyunca Kanada’da yaşadı.”