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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanya ve Hollanda’nın gururunu yerle bir eden Bono, Kanada karşısında geçmişiyle yüzleşiyor

Y. Bounou
Suudi Arabistan
Fas
Al Hilal
Hollanda
İspanya
Kanada
Dünya Kupası
Fas
Suudi Arabistan
Hollanda
İspanya
Kanada

Heyecan verici bir yolculuk

Fas milli takımı, penaltı atışlarıyla turu garantiledikten sonra Dünya Kupası’nın ilerleyen turlarına yükseldi; 1991 yılında Montreal'de doğan kaleci Yassine Bounou, 11 metreden attığı penaltıyla bir kez daha maçın kahramanı oldu ve Atlas Kaplanları, çeyrek finale yükselme mücadelesi için Houston'da Kanada ile beklenen karşılaşmaya çıkacak.

İspanyol “Marca” gazetesi, Fas milli takımının bu Dünya Kupası’nda tamamen ülke sınırları dışında doğmuş oyunculardan oluşan bir ilk on bir ile tarih yazdığını belirtti. Bu oyuncular arasında, kadrodaki en yaşlı oyuncu olan Bono da yer alıyor. Çocukken Fas’a taşınmış olsa da ilk yıllarını Kanada’da geçirmiş olan Bono, daha önce “El Mundo” gazetesine verdiği demeçte şöyle demişti: “Babam fizik profesörüydü, bu yüzden ailem sekiz yıl boyunca Kanada’da yaşadı.”

  • Otoparktan profesyonel olma hayaline

    Gazete, Bono’nun Kazablanka’ya dönüş yolculuğuna başlamadan önce Kanada’ya tam olarak uyum sağlamak için yeterli zamana sahip olmadığını belirtti. Kaleci, kariyerinin başlangıcına ilişkin ayrıntıları şöyle anlattı: “Futbolu bir otoparkın eğimli zemininde öğrendim; duvara bir kale çizip çöp kutularını kale direği olarak kullandım.” Bono, 2012 yılında Atlético Madrid’e transfer olmadan önce ilk kez sahneye çıkma fırsatını Al-Wedad kulübünden almıştı. O dönemde Bono, o dönemin zorluğunu şöyle itiraf etmişti: “İlk anlar zordu.” İkinci ligdeki yedek takımda forma giymesine rağmen, Fas A Milli Takımı’nın kamp kadrosunda düzenli olarak yer alıyordu.

    Haberde, Kanada’nın Bono’yu, kendisi gibi Quebec eyaletinde doğan Maxim Crépot’un yanında kaleci olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi. Bono bu konuda şunları söyledi: “Benito Floro, Kanada milli takımının teknik direktörüyken benimle iletişime geçti; o dönemde henüz hiçbir resmi maçta oynamamıştım.” Ve ekledi: “Ben Fas kökenliyim ve orada büyüdüm; hayalim her zaman Fas milli takımında oynamaktı.”

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  • Şampiyonlukların kucaklaşması

    Gazete, Atlético Madrid yetkililerinin Bono’nun yeteneğini keşfetmeyi başardıklarını, ancak David de Gea, Thibaut Courtois ve Jan Oblak’ın kadroda yer alması nedeniyle ilk takımda ilk kez forma giyemediğini belirtti. 2014 yılında Zaragoza’ya kiralandı, daha sonra da Girona’ya katıldı. Bir sezonluk kiralık döneminin ardından, Inter Milan’ı yenerek Sevilla ile Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Endülüs kulübü onu 20-21 sezonu için 4 milyon euro karşılığında kalıcı olarak transfer etti.

    “Marca” gazetesi, Bono’nun şu sözlerini aktardı: “Sevilla gerçekten büyük bir takımdı. O zamanlar Girona’da oynuyordum ve ligin üst sıralarında mücadele eden, Avrupa kupaları için savaşan bir takıma transfer olma hedefim vardı, ve şükürler olsun ki bunu ilk yıl başardık, bu harika bir duyguydu" dedi. Ardından tarihi bir kariyer başlattı ve 2022'de Sevilla tarihindeki ilk kaleci olarak Zamora Ödülü'nü kazandı; ayrıca 2022'de "The Best" Dünya'nın En İyi Kalecisi Ödülü'nde üçüncü oldu ve 2023'te Yashin Ödülü'nde de üçüncü sırada yer aldı.

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    Ayrım duvarı seviyesinde bir muhafız

    Gazete, Bono’nun Fas milli takımının kalesini korumasının sayesinde, özellikle de 2022 Dünya Kupası’ndaki performansının ardından – Aslanlar, yarı finale yükselen ilk Afrika milli takımı olarak tarihe geçti – dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak adını duyurduğunu belirtti. Bono o zaman şöyle demişti: "Zihniyetimizi değiştirdik; bizden sonra gelecek nesil mucizeler yaratabilir."

    Raporda, Faslı kalecinin katkılarının belirleyici olduğu belirtildi; turnuvada 3 maçta kalesini gole kapatan ve bu sayıyla Pickford ve “Dibo” Martínez ile eşit olan en az gol yiyen kaleciydi. Bunlardan biri, çeyrek final lanetini kırmak için İspanya karşısında gerçekleşti. 120 dakika boyunca sınırlı sayıda topa müdahale etmesine rağmen, Sarabia’nın ilk vuruşunu okuma becerisiyle ve Soler ile Busquets’in vuruşlarını kurtararak penaltı atışlarında bir dev olduğunu gösterdi.

    Gazete, İspanya’nın eski teknik direktörü Luis Enrique’nin Ebay Janos ile Twitch platformunda yaptığı itirafı da öne çıkardı. Enrique, “Takımımda Faslı kaleciden başka hiçbir şeyi değiştirmezdim, çünkü istatistikleri penaltı vuruşlarının %80’ini sadece kurtarmakla kalmayıp tahmin ettiğini gösteriyor, Her 10 penaltıdan 8’inde doğru yönü tahmin ediyor ve bize karşı üç penaltıyı da tam olarak tahmin etmişti. Elbette bunu oyunculardan gizledik. O üst düzey bir kaleci ve Juan Carlos Onzué, Girona’da birlikte oynadıkları dönemde bana ondan harika şeyler anlatmıştı.”

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  • Penaltı atışlarının devi

    "Marca" gazetesinin haberine göre, üç buçuk yıl sonra, çeyrek finalde ve yine penaltı noktasından, Bono, Simon Samarkil’in attığı ve Dünya Kupası tarihine geçen penaltıyı kurtararak Hollanda karşısında kahraman rolünü üstlendi; sezgisine ve soğukkanlılığına güvenerek elini yukarı doğru uzatıp topu kurtardı. Kariyeri boyunca açık oyunda karşılaştığı 56 penaltı vuruşunun sadece 9’unu kurtarmış olsa da, kariyeri boyunca oynadığı 7 penaltı atışında 10 penaltıyı kurtarmayı başardı.

    Rapor, turnuva öncesinde Bono’nun şu sözlerini aktararak sona erdi: “Fas halkının takımla gurur duyacağından ve memnun kalacağından eminim. 2022’de olduğu gibi bir kez daha gerçekten büyük bir başarıya imza atabilmeyi umuyoruz. İz bırakacağız.” Şimdi Bono, Fas’ı çeyrek finale taşımak için Kanada’da geçmişiyle yüzleşmek zorunda.