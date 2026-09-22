AFP
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İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ın iddialı sözlerini savunurken Ballon d'Or konusunda sert bir talepte bulundu
İspanyol mükemmeliyetinin küresel ölçekte tanınmasını talep ediyor
De la Fuente, dünya futbolunun mevcut tablosuna ilişkin değerlendirmesinde geri durmuyor. Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de yapılacakken, İspanya Teknik Direktörü, El Larguero'ya verdiği dikkat çekici röportajda oyuncularının hakkını savundu. İspanya'nın bu yılki ödüllerde çeşitli kategorilerde 26 temsilcisi bulunmasına rağmen De la Fuente, en büyük bireysel ödülün yıldızlarından çok uzun süredir uzak kaldığını düşünüyor. Modern İspanyol futbolcusunun taktik zekâsı ve teknik yeterliliğinin eşi benzeri olmadığına inanıyor, ancak oyunun en prestijli bireysel kupaları söz konusu olduğunda bunun sık sık göz ardı edildiğini düşünüyor.
"Bence bunu bir İspanyol kazanmalı, çünkü oyunu anlama da dahil olmak üzere birçok açıdan dünyadaki en iyiler onlar. İspanyol futbolcu neredeyse, neredeyse kusursuz bir oyuncu. Üstelik bu yıl fazlasıyla yeterli başarı ortaya koydular... Ve öyle görünüyor ki oyuncularımıza bu takdiri vermek zor geliyor," dedi De la Fuente.
- Getty Images
Lamine Yamal'ı ve onun süperstar olma hedeflerini savunmak
Ödül sezonuna girilirken en çok konuşulan hikâyelerden biri, Lamine Yamal'ın gerçek bir küresel süperstar olarak yükselişi oldu. Barcelona'nın genç yıldızı, kısa süre önce kendisini Kylian Mbappe ile birlikte günümüz futbolunun elit seviyesine yerleştirerek manşetlere çıktı. Kendi oyunculuk döneminde kendisinin de bu kadar cesur olup olmayacağı sorulduğunda, De la Fuente genç oyuncunun özgüvenini savunmakta gecikmedi. Bu hırsı kibir olarak değil, sahadaki gerçeğin bir yansıması olarak görüyor. Teknik direktör, Yamal'ın ve Real Madrid'in yeni transferi Mbappe'nin, sporun en üst seviyedeki yakın ve uzun vadeli geleceğini temsil ettiğine inanıyor.
"Bence bunun hangi bağlamda söylendiğine bakmak gerekir. Ve bence Lamine bunu sadece, tıpkı Mbappe gibi, yeterince hak ettiği için söylüyor. Onlar farklı dokunuşa sahip iki oyuncu ve önümüzdeki yıllarda, diğerlerine saygı duyarak söylüyorum, futbola damga vuracaklar. Bunu kazanmayı hak ettiklerini söylemelerini ben bir saygısızlık olarak görmüyorum" dedi.
Altın Top yarışındaki unutulan adam
Manşetlere çoğu zaman Mbappe ya da Yamal gibi isimler hâkim olsa da, İspanya Teknik Direktörü, şampiyonluk kazanan takımının diğer kritik oyuncularının haksız şekilde geri planda bırakıldığı konusunda ısrarcı. Özellikle Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'in, başkaları için ayrılan küresel ilgiyi görmeden sürekli elit seviyede performans sergileyen bir oyuncu olduğuna dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, bu sezon bireysel ödülün sahibini belirlemede asıl ölçütün İspanya Milli Takımı'nın kolektif başarısı olması gerektiğine inanıyor.
Rodri ile Lamine Yamal arasında en büyük ödül için seçim yapması istendiğinde PSG yıldızını açıkça öne çıkardı. De la Fuente, "Bir de Fabian var, onu hep unutuyoruz. Geçen gün, en azından ilk 30'un içinde olması gereken Mikel Oyarzabal'ı özlediğimi söyledim; harika bir futbolcunun yeteneğini takdir etmek için ve dünya şampiyonu milli takımın en golcü oyuncusu olduğu için" dedi.
"Bunlara şu anda değer verilmeli, sonrasında kazanıp kazanmamaları fark etmeksizin. Pedri'nin de orada olmamasına şaşırıyorum ama orada olanlar arasında herhangi biri üzerine bahis oynamıyorum. İspanyol futbolculardan kim kazanırsa kazansın çok mutlu olurum."
- AFP
Teknik direktör, İspanyol kaleciliğindeki üstünlüğü övdü
De la Fuente, İspanya'nın kadro derinliğini daha da vurgularken, milli takımın Dünya Kupası kalecilerinin üç adayının da bu pozisyona verilen ödüle aday gösterildiğine dikkat çekti: Unai Simon, David Raya ve Joan García. De la Fuente'a göre bu takdir, ülkenin kalede kurduğu üstünlüğü sadece bir kez daha teyit ediyor; zira en azından dünyanın en iyi beş kalecisinden üçünün sürekli olarak İspanyol olduğunu savundu.
"Elimizdekine güvenelim ve onun değerini bilelim. Bana göre Ballon d'Or'u elbette bir İspanyol kazanmalı. Aynı şekilde, kalecilere verilen ödülde Dünya Kupası'ndaki üç kalecimizin de aday gösterilmiş olması bizim için bir ayrıcalık. Ve biz her zaman şunu söyledik: Dünyanın en iyi beş kalecisi arasında her zaman en az üç İspanyol vardır."
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