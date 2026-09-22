İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ın iddialı sözlerini savunurken Ballon d'Or konusunda sert bir talepte bulundu

De la Fuente, dünya futbolunun mevcut tablosuna ilişkin değerlendirmesinde geri durmuyor. Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de yapılacakken, İspanya Teknik Direktörü, El Larguero'ya verdiği dikkat çekici röportajda oyuncularının hakkını savundu. İspanya'nın bu yılki ödüllerde çeşitli kategorilerde 26 temsilcisi bulunmasına rağmen De la Fuente, en büyük bireysel ödülün yıldızlarından çok uzun süredir uzak kaldığını düşünüyor. Modern İspanyol futbolcusunun taktik zekâsı ve teknik yeterliliğinin eşi benzeri olmadığına inanıyor, ancak oyunun en prestijli bireysel kupaları söz konusu olduğunda bunun sık sık göz ardı edildiğini düşünüyor.

"Bence bunu bir İspanyol kazanmalı, çünkü oyunu anlama da dahil olmak üzere birçok açıdan dünyadaki en iyiler onlar. İspanyol futbolcu neredeyse, neredeyse kusursuz bir oyuncu. Üstelik bu yıl fazlasıyla yeterli başarı ortaya koydular... Ve öyle görünüyor ki oyuncularımıza bu takdiri vermek zor geliyor," dedi De la Fuente.