AFP
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İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Eric Garcia'nın Wembley'de son anda kadrodan çıkarılmasının ardından sakatlık endişelerini küçümsedi
Garcia için Wembley'de geç gelen hayal kırıklığı
Garcia, İngiltere ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşmasından sadece dakikalar önce İspanya'nın ilk 11'inden çıkmak zorunda kalınca Wembley Stadyumu'nda sinir bozucu bir akşam yaşadı. Milli takımda Barcelona'dan gelen güçlü grubun bir parçası olarak seçilen Garcia'nın, sahada hazırlık yaparken fiziksel bir sorun yaşadığı görüldü. Olayın son anda meydana gelmesi, İspanya teknik ekibini hızlı bir değişikliğe zorladı ve savunma hattını tamamlamak için bu kritik uluslararası maçta boşluğu sonunda Marc Pubill doldurdu. İspanya Milli Takımı'nın resmi iletişim departmanı, sosyal medya hesapları üzerinden sorunun niteliğini doğruladı ve oyuncunun sol dizinde rahatsızlık yaşadığını açıkladı.
- Getty Images Sport
De la Fuente'den olumlu değerlendirme
Dizdeki sorunla ilgili ilk endişelere rağmen, De la Fuente takımının 3-2'lik galibiyetinin ardından medyaya konuşurken nispeten iyimser bir tablo çizdi. Teknik direktör, Garcia'nın maçtan çıkarılması kararında büyük ölçüde gereksiz herhangi bir riskten kaçınma isteğinin etkili olduğunu belirtti. Çalıştırıcı, hasarın tam boyutunu belirlemek için sağlık ekibinin daha fazla değerlendirme yapması gerekecek olsa da, sorunun ciddi bir yapısal sakatlık gibi görünmediğini hızlıca ifade etti.
"Küçük bir sorunu var, ciddi görünmüyor. Madrid'e döndüğümüzde iyileşip iyileşemeyeceğini değerlendireceğiz, ancak bu sadece oyuncu için kesinlikle hiçbir risk yoksa olacak" dedi.
Yaklaşan fikstürlerle ilgili belirsizlik sürüyor
İlk öngörü umut verici olsa da Garcia'nın milli ara döneminin geri kalanında forma giyip giyemeyeceği hâlâ büyük bir soru işareti. İspanya'nın, savunmacının yaklaşan üç maçlık periyotta grupla birlikte kalıp kalmayacağına karar vermeden önce daha ileri sağlık kontrolleri için Madrid'e gitmesi planlanıyor. Dünya şampiyonu, ufukta Hırvatistan ve Çekya maçları varken yoğun bir döneme girmeye hazırlanıyor. De la Fuente, Garcia'nın önümüzdeki birkaç gün içinde tam olarak hazır hâle gelemeyeceğinin netleşmesi durumunda bir yedek oyuncuyu kadroya çağırmakta tereddüt etmeyeceğini belirtti.
"Şu anda ciddi bir şey gibi görünmüyor ama önümüzdeki maçlarda forma giyip giyemeyeceğini bilmiyoruz. Eğer giyemezse, başka bir takım arkadaşını kadroya çağırmayı değerlendireceğiz," dedi.
- Getty Images Sport
Barcelona, iyileşme sürecini yakından takip ediyor
Barselona'da sağlık ekibi, İspanya Milli Takımı'ndaki muadilleriyle sürekli temas halinde olacak. Blaugrana, sezonun kadro derinliğinin son sınırına kadar test edileceği kritik bir dönemine giriyor. Ekim ayı için planlanan kritik La Liga maçları ve Şampiyonlar Ligi grup aşaması karşılaşmaları öncesinde Hansi Flick, Garcia'nın seçime hazır ve tamamen fit durumda olmasını umutsuzca isteyecek. Savunmacı, görev çağrısı aldığında ortaya koyduğu çok yönlülük ve geriden sakin top dağıtımıyla Alman teknik direktör için önemli bir taktik parçası haline geldi.
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