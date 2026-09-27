Dizdeki sorunla ilgili ilk endişelere rağmen, De la Fuente takımının 3-2'lik galibiyetinin ardından medyaya konuşurken nispeten iyimser bir tablo çizdi. Teknik direktör, Garcia'nın maçtan çıkarılması kararında büyük ölçüde gereksiz herhangi bir riskten kaçınma isteğinin etkili olduğunu belirtti. Çalıştırıcı, hasarın tam boyutunu belirlemek için sağlık ekibinin daha fazla değerlendirme yapması gerekecek olsa da, sorunun ciddi bir yapısal sakatlık gibi görünmediğini hızlıca ifade etti.

"Küçük bir sorunu var, ciddi görünmüyor. Madrid'e döndüğümüzde iyileşip iyileşemeyeceğini değerlendireceğiz, ancak bu sadece oyuncu için kesinlikle hiçbir risk yoksa olacak" dedi.