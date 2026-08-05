İspanya, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında: Muhammed Salah doğru kararı mı verdi?

Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılışının ardından geleceği, yalnızca birkaç kulüp arasındaki bir yarıştan ibaret değildi; son günlerin en heyecan verici transfer dosyalarından birine dönüştü.

Beşiktaş'tan Suudi İttihad'a, Diriyah'tan Atletico Madrid'e ve nihayet Trabzonspor'a kadar Mısır Millî Takımı kaptanının adı, her birinin kendine has avantajları ve zorlukları olan farklı projeler arasında dolaştı. Ta ki Türk kulübü resmî açıklamasıyla müzakerelere başladığını duyurup ardından oyuncunun transfer işlemlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye varış tarihini belirleyerek yarışı fiilen sonuçlandırana kadar.

Ancak şu an kendini dayatan soru şu: Muhammed Salah, Trabzonspor tercihinde isabet etti mi?