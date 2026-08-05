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İspanya, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında: Muhammed Salah doğru kararı mı verdi?

FEATURES
M. Salah
Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Süper Lig
Trabzonspor - BLN
Europa League Qualification
Atletico Madrid - Malaga
Atletico Madrid
Malaga
La Liga
Beşiktaş - Eyüpspor
Beşiktaş
Eyüpspor
Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
Al-Jazira - Al Ittihad
Al-Jazira
AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Mısır
Türkiye
İspanya
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Trabzonspor'u seçmenin avantajları ve dezavantajları

Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılışının ardından geleceği, yalnızca birkaç kulüp arasındaki bir yarıştan ibaret değildi; son günlerin en heyecan verici transfer dosyalarından birine dönüştü.

Beşiktaş'tan Suudi İttihad'a, Diriyah'tan Atletico Madrid'e ve nihayet Trabzonspor'a kadar Mısır Millî Takımı kaptanının adı, her birinin kendine has avantajları ve zorlukları olan farklı projeler arasında dolaştı. Ta ki Türk kulübü resmî açıklamasıyla müzakerelere başladığını duyurup ardından oyuncunun transfer işlemlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye varış tarihini belirleyerek yarışı fiilen sonuçlandırana kadar.

Ancak şu an kendini dayatan soru şu: Muhammed Salah, Trabzonspor tercihinde isabet etti mi?

  • Başlangıç Beşiktaş ile oldu

    Dünya Kupası sonrası müzakerelerin ilk günlerinde, Mısırlı yıldız için en yakın adresin Beşiktaş olduğu görülüyordu.

    Haberler, giyeceği forma numarasının (11) konuşulduğu, sözleşme değerinin ve hatta kulübe özel reklam kampanyalarının çekilmesinin ele alındığı bir aşamaya ulaşmıştı; bu da Türk kulübünün transferi tamamlama konusundaki büyük güvenini yansıtıyordu.

    Ancak zamanla, özellikle bazı mali maddeler ve oyuncunun menajeri Ramy Abbas'ın rolüyle ilgili sözleşmesel anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler tıkandı; transfer kritik anlarda durdu ve diğer kulüpler durumu değerlendirmeye başladı.

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  • Suudi Arabistan tüm gücüyle sahaya çıkıyor

    Beşiktaş'la yürütülen müzakerelerin tıkanmasının ardından birçok Suudi kulübü harekete geçti ve Ittihad bu tablonun ön saflarında yer aldı.

    Bazı haberler, Salah'ın yıllık 25 milyon dolara ulaşan devasa bir maaş karşılığında Suudi teklifine onay verdiğini öne sürdü. Ayrıca Türkiye'deki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde devreye girmeye hazırlanarak durumu izleyen kulüpler arasında Diriyye'nin ismi de gündeme geldi.

    Mali açıdan, özellikle son yıllarda müsabakanın tanık olduğu büyük proje ve dünyanın çok sayıda yıldızını bünyesine katması göz önüne alındığında, en güçlü teklifi Suudi Arabistan Ligi'nin sunduğuna dair hiçbir şüphe yoktu.

    Ancak buna karşılık, Salah'ın kariyerinin bu aşamasının kendisine hâlâ kıta düzeyinde rekabet etme imkânı tanıdığını düşünerek Avrupa'da kalmayı tercih ettiğine işaret eden haberler de vardı. Bu durum, mali açıdan güçlü olmalarına rağmen Suudi tekliflerinin nihai bir anlaşmaya dönüşmemesine yol açtı.

  • Atletico Madrid

    Birkaç gün sonra Atletico Madrid'in adı gündeme geldi.

    İspanyol basınında yer alan haberler, ilk temasların yapıldığından ve kulübün Salah'ın serbest futbolcu konumundan yararlanmak isteğinden söz etti; iki sezonu kapsayan ve uzatma opsiyonu içeren bir sözleşmenin hazırlandığı belirtildi.

    Ancak görüşmeler soruşturma ve mali koşulların değerlendirilmesi çerçevesinde kaldı, resmi açıklama veya nihai anlaşma aşamasına ulaşmadı.

    Sportif açıdan bakıldığında, belki de Atletico en iyi seçenekti; çünkü Salah'a Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde devam etme, Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve yerel ile kıtasal kupalarda mücadele etme fırsatı verecekti.

    Ancak transfer dünyasında "ilgi" ile "resmi teklif" arasında büyük bir fark vardır.

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  • Trabzon yarışı sonlandırdı

    Diğer kulüpler basın haberleri üzerinden hamle yaparken, Trabzonspor sahada hareket etmeyi tercih etti.

    Kulüp, Muhammed Salah ile müzakerelerin başladığını resmen açıkladı ve ardından oyuncunun transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a varış tarihini duyurdu; bu adım, dosyayı tahmin aşamasından uygulama aşamasına taşıdı.

    Bu nokta belki de tüm hikayenin en önemli unsuruydu, çünkü Salah karşısında net bir proje ve transferi bitirmeye hazır bir kulüp buldu; çoğu ilk müzakere aşamasını geçemeyen teklifleri beklemek yerine.

  • Bu karar neden doğru olabilir?

    Yalnızca sportif tarafa bakarsak, Trabzon'un birçok önemli avantaj sunduğunu görürüz.

    İlk olarak, Salah'ın Avrupa'da kalma isteğini gerçekleştiriyor; bu, son günlerde birden fazla raporda tekrarlanan bir nokta.

    İkinci olarak, takım Avrupa Ligi'nde mücadele edecek; bu da oyuncuya yalnızca yerel müsabakalarla yetinmek yerine kıtasal turnuvalarda devamlılık sağlıyor.

    Üçüncü olarak, Salah takım içinde tartışmasız birinci yıldız olacak ve hücum sistemi onun etrafında kurulacak; bu da çok sayıda yıldızı barındıran diğer kulüplerde aynı şekilde mümkün olmayabilecek bir durum.

    Ayrıca taraftar ve medya baskısı, Türkiye'de var olsa da, bazı diğer seçeneklerde onu bekleyecek olandan, özellikle de Suudi Arabistan'da, daha az görünüyor.

  • Ancak karar mükemmel değil!

    Buna karşılık, Trabzon tercihinin bazı olumsuz yönleri de yok değil. Bunların başında Türk liginin İspanya veya İngiltere liglerinden hâlâ daha zayıf olması geliyor. Ayrıca Avrupa Ligi'nde yer almak, doğal olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan farklı.

    Bunun yanı sıra Salah, birkaç yıl önce yalnızca finansal bir durak olarak görülen, ancak artık güçlü bir sportif projeye sahip olan Suudi liginde elde edebileceği daha yüksek bir maddi getiriden feragat etmiş olabilir.

    Atletico Madrid'in ilgisi gerçek ve resmi bir teklife dönüşebilecek nitelikte idiyse, birçok kişinin La Liga'ya transferin sportif açıdan en iyi seçenek olacağını düşünmesi son derece doğal.

  • Peki Rami Abbas ne olacak?

    Bu hikâyeyi, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas'ın rolüne değinmeden anlatmak mümkün değil.

    Raporlara göre Abbas, müzakerelerin tüm aşamalarında hazır bulundu ve özellikle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin sekteye uğramasına katkıda bulunan sözleşme anlaşmazlıklarının olduğuna dair konuşmaların ardından adı öne çıktı.

    Bazı taraftarlar menajerin katı tutumunu eleştirse de gerçek şu ki, onun temel rolü oyuncunun çıkarlarını korumak ve hem mali hem de hukuki açıdan mümkün olan en iyi sözleşmeyi elde etmektir.

    Sonuç olarak, müzakerelerin Beşiktaş'tan, transferin resmi aşamalarına ulaşmayı başaran Trabzon'a taşınmasının ardından bu katı tutumun Salah'a belki de daha iyi bir fırsat sunduğu görülüyor.

  • Salah sakatlandı mı?

    Sonuç olarak, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'u seçmekle doğru mu yoksa yanlış mı yaptığını şu an kesin olarak söylemek mümkün değil; çünkü önündeki her seçeneğin farklı avantajları ve dezavantajları vardı. Atletico Madrid ona Avrupa'nın en üst düzey rekabetinde kalma fırsatı sunuyordu, Suudi Arabistan Ligi devasa bir sportif ve mali proje sağlıyordu, Trabzon ise ona Avrupa'da kalma ve kendisine bir numaralı yıldızı olarak güvenen bir takım içinde liderlik rolü üstlenme fırsatı veriyordu.

    Ancak futbol kâğıt üzerinde değil, yeşil sahada belli olur. Trabzon'a transfer kararı, Salah takımı yerel başarılara ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye taşırsa kariyerinin en başarılı duraklarından biri hâline gelebilir; ancak zamanla başka bir seçeneğin daha uygun olacağı da ortaya çıkabilir.

    Bu nedenle, şu an için sorunun kesin bir cevabı yok; çünkü gerçek hükmü ne haberler ne de tahminler verecek, Mısırlı yıldızın Türk takımının formasıyla saha içinde ortaya koyacakları belirleyecek.

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